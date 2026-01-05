林文龍頒獎揭佘詩曼被恰舊史 被轟不識趣 「恃老賣老」懶風趣
林文龍頒獎時突然揭佘詩曼被恰舊史
林文龍在台上介紹佘詩曼時，無端端提起她初入行時無辜被罵的往事，更直接講出當年那位躁狂PA出言不遜的內容「唔帶劇本、淨係識帶塊嘢返工」，令台下的佘詩曼表情尷尬，只能無奈地笑著回應。郭可盈見狀立即補鑊表示「呢啲人唔值得記得，算啦」，但已經無法挽回現場的尷尬氣氛，全場靜過太空。
林文龍又恃老賣老形容佘詩曼變化
除了提起不愉快往事外，林文龍更「恃老賣老」地懶風趣形容佘詩曼從「蛇仔、蛇毛」變成「佘太君」，這番話同樣令現場氣氛凝重。網民事後紛紛批評林文龍不識趣，認為在這種場合提起別人的傷心往事極不恰當，更有人質疑他是否故意要令佘詩曼難堪。
佘詩曼台下採訪透露與林文龍交情
雖然台上出現尷尬時刻，但佘詩曼在台下採訪時仍然大方分享與林文龍的交情。她笑談當年剛選完港姐後，與林文龍去韓國拍旅遊節目的經歷，坦言係「人生最辛苦嘅一次」。佘詩曼憶述「嗰陣要每日換一間酒店，自己搬行李、自己整頭化妝，真係好『落難』，所以之後我都唔敢再接旅遊節目喇」，展現了兩人多年來的友誼。
佘詩曼憑新聞女王2第4度奪后
「新聞女王」Man姐佘詩曼憑劇集《新聞女王2》再次寫下歷史，第4度奪得視后寶座。這位實力派女星多年來在TVB打拼，從初入行時被PA辱罵，到如今成為四料視后，可謂是演藝圈的勵志典範。她在台下接受訪問時心情大好，與記者分享各種趣事，完全沒有因為台上的尷尬時刻而受影響。
回顧佘詩曼初入行被PA掟劇本侮辱事件
佘詩曼近日曾自爆初入行時被PA掟劇本侮辱的經歷，當時她還未卸任港姐，客串劇集時因為一個小誤會被助導無理責駡。她在訪問中憶述「這個PA並非批評我的演技，他完全是心情不靚，可能吧，因為當天是父親節，我朝早9點到現場，大約8點15分出門口，8點時他問我可否早點到，我說盡量吧」。結果準時到達的她，卻在準備對稿時被該PA責駡，因為她沒有帶劇本，而這位PA甚至向她投擲劇本。
佘詩曼面對侮辱選擇堅強不哭
面對這樣的侮辱，佘詩曼選擇了忍耐，她說「我覺得好侮辱，但我沒出聲，忍住。因為拍攝時間緊迫，我其實好想喊，但如果喊會令妝溶掉，就會浪費時間，所以我一直不出聲，那就不會喊」。但當她完成拍攝工作，坐上的士準備回家時，她終於忍不住爆哭，甚至嚇到了司機。後來有途人目睹了她被辱駡的情況並向TVB投訴，但她選擇了息事寧人，該助導最終只是被調離了劇組。
網民起底躁狂PA張永豪升職做導演
有網民在討論區起底，發現該位PA為張永豪，後來在2008年升職成為了TVB導演，在行內出名躁底，曾鬧過不少藝人，除了佘詩曼外，還有蒙嘉慧、周家怡、鄭欣宜、陳茵媺、趙國東、彭國樑等。有傳因為其老婆是無綫高層曾勵珍的親戚，而獲多位監製提攜，亦令一眾藝人敢怒不敢言。網民都驚訝一個PA可以咁惡，紛紛留言表示「乜原來一個tvb PA都咁大權」、「條友似有病」、「呢個世界大把呢d人，見高拜，見低就X，擺晒款」。
張永豪曾粗暴對待神獸天使引轟動
到2012年9月拍攝劇集《心路GPS》時，張永豪被拍到粗暴笠「神獸天使」劉蔚萱有田雞味的膠袋，並捉著她的頭撼埋牆，片段在網上瘋傳，引起網民轟動，張永豪自此被封為「躁狂導演」。事件被報道後，曾勵珍雖否認跟張永豪是親戚，但仍力撐他說網上短片「斷章取義」，並指必要查出發放片段的幕後黑手。最後張永豪收到無綫發出的警告信，並在《東張西望》中與劉蔚萱握手言和。
張永豪打愛回家演員被停職離開TVB
直到2016年，張永豪成為了《愛回家》導演，又被影到在拍外景時，用劇本大力打演員魏焌皓頭部兼爆粗，最後遭到停職處分，並在同年離開了TVB。2020年，張永豪曾因開車時「抽頭不打燈」，而被拍片放上社交網專頁「香港突發事故報料區」公審，拍片的網民鬧爆他「抽頭又唔打燈提示人知，話抽就抽…差啲撞埋！仲要發脾氣掉嘢過嚟，一味只識爆粗…叫人撞佢！你想死就死遠啲，咪喺馬路上害人啦」。