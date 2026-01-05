林文龍頒獎揭佘詩曼被恰舊史 被轟不識趣 「恃老賣老」懶風趣

林文龍昨晚在《萬千星輝頒獎典禮》與太太郭可盈首次同台擔任頒獎嘉賓，原本應該是溫馨時刻，豈料他在介紹多年拍檔佘詩曼時，竟然不跟稿突然提起阿佘初入行時被PA辱罵「淨係帶塊嘢返工」的黑歷史，令現場氣氛瞬間尷尬，佘詩曼只能無奈苦笑。網民事後狂轟林文龍不識趣，連郭可盈都要即場補鑊都救唔返。