佘詩曼返無綫拍救台劇《新聞女郎》傳死敵楊茜堯被OUT 兩大力捧花旦頂上

近年鬧「花旦荒」的TVB，早前傳出為救亡，重金禮聘昔日親生女佘詩曼及楊怡（現名楊茜堯）回「娘家」拍由鍾澍佳監製的新劇《新聞女王》，希望藉著兩大視后之力可挽救收視。近日有演員陣容流出，佘詩曼與馬國明是男女主角，楊茜堯冇份拍，換上無綫力捧的兩大花旦高海寧及何依婷，看來《宮心計》的「三好」和「金鈴」，兩個只能活一個。