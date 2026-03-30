正義女神｜佘詩曼霸氣反駁抄劇指控 陳煒1句回應「惡兒」劉倬昕演技
佘詩曼霸氣反駁抄劇疑雲 堅持劇集正面意義
面對網民質疑《正義女神》與韓劇《少年法庭》相似，阿佘在宣傳活動上正面回應：「少年罪犯問題每個地方都有，希望透過呢套劇令社會大眾更正視問題，令青少年罪犯喺適當嘅懲罰中有改過機會。」她強調劇集的正面意義，認為關注青少年犯罪問題是全球共同議題，不存在抄襲問題。阿佘更透露為了保持法官角色的嚴肅形象，拍攝期間2、3個月也不敢談笑，跟本身性格非常不一樣，為角色獻出了不一樣的自己。
陳煒大讚「惡兒」劉倬昕演技 比宮鬥戲更好睇
在劇中反串演陳煒「兒子」的劉倬昕，角色陰沉引起網民熱烈議論。陳煒大讚她用心演好角色，演出片段經剪接後顯得更奸，令她有點始料不及，相信對方會有收穫。談到她不像育有這麼大的兒子，陳煒笑說：「生得出有餘！」對於首次跟阿佘鬥戲，她表示跟對方在法庭交手，一起完成百多頁對白感覺很爽，直言比宮鬥戲更好睇！陳煒更透露與阿佘的法庭對手戲非常精彩，兩人火花四濺的演技令人期待。
劉倬昕自認驚自己演技 網民封為TVB第3恐怖角色
劉倬昕透露拍攝期間刻意變得陰沉，更坦言自己不會選擇在深夜看此劇，明顯連自己都驚！為了投入角色，她謝絕朋友邀約，以免影響自己培養情緒，亦擔心朋友誤會她心情不佳。她自言本身個性並不陰沉，所以演出時先從表情方面入手，曾擔心觀眾會將她跟同類角色進行比較。不過喜見觀眾接納其表現，笑指見到有人在網上形容她是「TVB第3恐怖角色」，對此特別有滿足感！劉倬昕的陰沉演技確實令人印象深刻，成功營造出令人不寒而慄的效果。
文頌嫻驚喜出山 爆料佘詩曼打牌好運但唔識計番
久未拍劇的文頌嫻以特別嘉賓身份現身，透露當初是總監製鍾澍佳透過阿佘邀請她演出。文頌嫻搶答如何被打動出山：「阿佘好嚴肅咁同我講，我嘅角色對套劇好重要，好有壓力！」她在劇中飾演喪子悲痛的媽媽，為了投入角色會幻想自己的13歲女兒離世，對此感到內疚。文頌嫻更爆料阿佘雖然背劇本記性好，但打牌時不會計番：「佢好好運，成日贏錢，好唔認真打，但好認真食胡！」阿佘則重提新年期間ERROR成員肥仔將她辛苦贏得的錢一鋪清袋，笑言要問屋主拿閉路電視片段重組案情！
戴祖儀爆周嘉洛雙面人真相 大學同學瘋狂追問
戴祖儀受訪時指不少大學同學已付費優先追看《正義女神》，並愛上劇中的周嘉洛，不論男女，紛紛追問她嘉洛真人是否如劇中一樣沉默寡言。她笑說：「我答係呀，平時《愛．回家》嗰個唔係佢嚟！」她期待劇集播出後，周嘉洛會掀起瘋狂熱潮。嘉洛笑指自己人前人後兩個樣，本身性格亦不太愛說話，覺得今次新劇角色可讓觀眾看到他的突破。對於陳瀅近日談及過去情史，嘉洛直指對方戀事與他無關，因此不作回應，又指很支持身邊朋友，所以一定會去捧場陳瀅與蔡潔的演唱會。
網民熱議劇集質素 讚少年犯演員演技精湛
劇集播出後網民反應熱烈，不少人大讚劇中少年犯演員演技出色。周嘉洛大表認同：「拍嘅時候都覺得佢哋嘅演技好好，好羨慕佢哋咁細個就有咁嘅級數，做到嗰種情緒，我以前細個做唔到。」網民紛紛留言「啲細路仔演技真係好勁」、「佘詩曼今次真係好嚴肅，完全唔同以往」、「劉倬昕個角色真係好恐怖，演得好好」。