49歲視后佘詩曼貼與契女合照 靚樣公開 網民竟笑稱：似兩姊妹多啲

49歲視后佘詩曼這幾個月忙於拍攝新劇《正義女神 Themis》，並與昔日老搭檔譚耀文再度合作。兩人必定會擦出不少火花。阿佘在分享合照時表示：「美麗嘅重遇，動人嘅故事，自如嘅對手，用心嘅演出，幸運嘅我，又一次完美嘅合作！」