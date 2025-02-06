49歲視后佘詩曼貼與契女合照 靚樣公開 網民竟笑稱：似兩姊妹多啲
49歲視后佘詩曼這幾個月忙於拍攝新劇《正義女神 Themis》，並與昔日老搭檔譚耀文再度合作。兩人必定會擦出不少火花。阿佘在分享合照時表示：「美麗嘅重遇，動人嘅故事，自如嘅對手，用心嘅演出，幸運嘅我，又一次完美嘅合作！」
佘詩曼契女正面曝光
日前劇集終於殺青，阿佘在昨日（2月5日）網上分享了與從澳洲回港的契女合照。她提到：「契女喺澳洲返咗嚟成兩個幾月，因為我拍緊劇，居然一日都抽唔到出嚟見一面。好彩喺佢走之前我部戲殺青，終於可以約食飯同佢傾吓偈。」
在飯局中，阿佘因考慮晚上喝不喝咖啡而獲得契女的提醒，她表示：「佢提醒咗我寶貴嘅四個字『及時行樂』。有時會不知不覺畀自己一啲規限，所以要時不時提醒自己，做自己鍾意嘅嘢，氹吓自己開心，活在當下！」這番話讓她深有感觸，鼓勵大家珍惜當下的快樂。
網民笑稱年齡沒差別：似契妹多啲
不少網民見到佘詩曼同契女的合照，難以置信契女已經咁大個女，更有人笑稱似契妹多啲：「契女？似契妹多啲」、「依位係你契女？！佢幾多歲上契㗎？話你兩個青梅竹馬就似啲」、「以為係你契姐。」、「是契妹吧??? 年齡好像沒差別」、「感覺係兩姊妹多啲」。
佘詩曼接拍以律政為主題的TVB新劇《正義女神Themis》！佘詩曼早前公開工作照，着住行政裝束嘅戲服喺中環街頭自拍留念，仲激讚好戲之人譚耀文：「美麗嘅重遇，動人嘅故事，自如嘅對手，用心嘅演出，幸運嘅我，又一次完美嘅合作！」
佘詩曼新劇《正義女神》長洲取景引街坊不滿
佘詩曼新劇《正義女神》前往長洲進行外景拍攝，引來不少市民圍觀。然而，拍攝過程並非完全順利。一段短片中，一名女性途人因拍攝活動影響到當地居民的日常生活，對工作人員大發雷霆：「好巴閉呀？有冇申請㗎同政府？黐孖筋㗎你」工作人員則不斷道歉：「我知呀，唔好意思呀，唔係唔係唔係，知道知道知道，唔好意思，阻住你唔好意思」這段插曲在網上引起熱議，不少網民表示，這位女士完全搶走了佘詩曼的風頭，而佘詩曼則展現了其專業態度，未有因此影響演出。