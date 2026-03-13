《正義女神 Themis》劇情簡介揭四大必睇看點 內容似足人氣韓劇《少年法庭》
《正義女神 Themis》劇情大綱揭秘
劇集故事圍繞著正值事業高峰的高等法院暫委法官言惠知展開。在審理一宗少年天台殺人案時，她察覺案情並非表面般單純，案件結束後毅然放棄大好前途，主動申請降職至少年法庭擔任裁判官。在這個被同儕視為「異類」的選擇後，她遇上了一心上位、不擇手段的年輕裁判官鄭官，以及即將退休的主任裁判官洪思義。面對一宗宗棘手的嚴重少年案件，言惠知堅持以獨特的方式探求真相，雖然起初獨行獨斷的作風引來不滿，但她的擇善固執最終感動了同儕，促使他們重新反思司法正義的真諦。然而正當一切漸入佳境之時，言惠知的繼女天雪竟意外捲入一宗嚴重案件，讓她自己也陷入了情與法的絕境。
《正義女神 Themis》四大必睇看點
佘詩曼回歸TVB挑戰法官角色
從最新發佈的預告片可見，《正義女神 Themis》的劇情節奏明快且充滿張力。故事以佘詩曼飾演的法官言惠知為核心，她從高等法院轉到少年法庭，處理一系列棘手的未成年人案件。預告片中快速閃現了「縱火案」、「校園霸凌案」、「家暴案」及「姦殺案」、「謀殺案」等多個觸目驚心的案件，凸顯了劇集對青少年犯罪議題的深度探討。佘詩曼在片中一句對白「既然父母不教，就由法庭幫你教」鏗鏘有力，展現出角色的專業與決心。
許紹雄遺作成最大催淚彈
《正義女神 Themis》是資深演員許紹雄的遺作，亦是他與「契女」佘詩曼最後一次合演的作品。兩人之間的火花無疑是本劇的最大焦點與最深的紀念意義。許紹雄在劇中飾演即將退休、看似無所事事的主任裁判官洪思義，與佘詩曼飾演的言惠知有多場精彩對手戲。這次合作對於兩位演員和觀眾來說都別具意義，特別是許紹雄與佘詩曼最後一次合作的效果成為全劇焦點。
新舊代演員的火花
演員陣容極具誠意，特別是與阿佘相隔 20 年再度合作的譚耀文。兩人當年在《無名天使3D》等劇集的默契至今仍令觀眾印象深刻。加上陳煒、許紹雄、蔣祖曼等好戲之徒，這場「演技大賽」絕對過癮。除了資深演員，劇中加入了周嘉洛、戴祖儀等新一代生力軍。 周嘉洛在劇中與阿佘有不少對手戲，看這位「法律菜鳥」如何在嚴肅的法官面前成長，以及兩代演員在節奏上的碰撞，為沉重的律政題材增添了新鮮感。
網民熱議劇情似足韓劇《少年法庭》
有網友紛紛表示期待這部新劇，更認為《正義女神 Themis》似足Netflix韓國律政劇《少年法庭》。網民留言「只要是啊佘，我都要看」、「許紹雄是不是又是阿佘老豆？」、「這部男主可以再找林峰嗎」、「啊啊啊啊啊，期待阿佘」等，可見觀眾對佘詩曼回歸TVB的熱烈反應。韓劇《少年法庭》同樣以處理少年犯罪為主題，由金憓秀飾演對少年犯罪「厭惡至極」的法官，在面對不同的少年犯罪事件時展現專業與人性的掙扎，與《正義女神 Themis》的題材設定確實有相似之處。