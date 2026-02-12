佘詩曼陪母遊泰 素顏現身遭質疑非本人 網民憑一關鍵細節揭真相
佘詩曼素顏現身曼谷被質疑非本人
日前有網民在社交平台上載影片，顯示在曼谷某商場美食廣場巧遇疑似佘詩曼的身影。片段中可見，一名女子身穿休閒襯衫，素顏打扮相當低調，坐在人流密集的長枱旁邊，身旁還有一名女子陪同。由於現場環境嘈雜，該名女子不時四處張望，看起來像是在等位或與陌生人搭枱用餐。發現者在影片中留言「佘詩曼？」，語氣充滿不確定，顯然對眼前所見也感到疑惑。
網民憑白頭髮阿姨揭開真相
影片曝光後，不少網民紛紛留言表達質疑，有人直言「感覺不是本人啊」、「咋看出是她媽媽啊」，認為無論是外貌還是身邊的人都與印象中的佘詩曼不符。不過很快就有眼利網民提供關鍵線索，指出「白頭髮的這個阿姨好像是她媽媽」、「那個白頭髮的是佘太君吧」，並解釋佘媽媽因為之前的病情接受治療後頭髮變白，外表也有所改變。更有網民留意到佘詩曼經常穿著同一件襯衫，笑言「她怎麼老穿這件襯衫」，進一步證實確實是本人無誤。
佘媽媽病癒後外表大變化
原來佘詩曼的媽媽Lily幾年前曾經頑疾纏身，出名孝順的佘詩曼當時東奔西跑陪伴母親四處尋醫。據了解，佘媽媽因為病情需要接受治療，導致頭髮脫落並且身體變得虛弱，外表與以往相比確實有明顯變化。幸好經過悉心治療後，佘媽媽已經康復，近年來也多次現身圈中人聚會，而佘詩曼亦會不時抽空陪伴母親，展現濃厚的母女情深。
孝順女實踐承諾陪母旅行
佘詩曼早前在公開場合曾透露計劃陪媽媽去旅行，但要與朋友夾時間，希望人多一起玩得更開心。如今她果然坐言起行，實踐了對母親的承諾。網民見到這溫馨一幕後，紛紛大讚佘詩曼孝順，留言「孝順女帶媽咪去旅行啦」、「就是她本人，對面坐的她媽媽不是她還能是誰」。更有網民驚嘆佘詩曼的凍齡功力，即使素顏狀態下依然看起來相當年輕，「很難相信她50了，就30多有人信」、「素顏仲好睇過化妝，好後生」。
網民大讚母女檔貼地親民
這次佘詩曼母女檔在曼谷Food Court的平民化用餐體驗，也讓網民看到她們貼地親民的一面。有網民留言讚賞「認真孝順」、「凍齡有道，素顏都咁省鏡」，認為佘詩曼沒有明星架子，願意陪母親到普通的美食廣場用餐，展現了真摯的孝心。亦有網民笑言「說放假就放假跑真快哈哈」，對佘詩曼的行動力表示佩服，認為她能夠在繁忙的工作中抽時間陪伴家人，實在難得。