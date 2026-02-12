佘詩曼陪母遊泰 素顏現身遭質疑非本人 網民憑一關鍵細節揭真相

50歲視后佘詩曼近日被網民在泰國曼谷商場Food Court野生捕獲，素顏現身的她打扮低調休閒，與一名女子同坐長枱用餐。不過由於佘詩曼身旁的女子並非大家熟悉的佘媽媽面孔，加上她素顏狀態與平時形象差異頗大，竟然引發網民激烈討論，質疑眼前這位是否真的是佘詩曼本人，直到有眼利網民憑一個關鍵線索，才成功為這場真假辯論畫下句號。