佘詩曼靚爆現身深圳山姆 竟被網民鬧爆阻住晒兼冇人識
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TVB台慶劇《新聞女王》除了在香港的收視高企外，在內地同樣大受歡迎。而作為劇中的靈魂人物，佘詩曼的人氣更是一時無兩！現年48歲的佘詩曼早前在深圳山姆被偶遇，佘詩曼更向在場的人打招呼，認真親民！不過網民分享自己偶遇的帖文下，竟然有不少人留言表示唔識佘詩曼，仲鬧爆佢阻住在場嘅人買嘢 ……
網民狠批佘詩曼阻住兼冇人識
佘詩曼早前現身深圳山姆進行拍攝，雖然阿佘被現場的工作人員以拉人鏈的方式為在中間，但是她亦有向在場的顧客甜笑揮手打招呼，十分親民！令網民紛紛大讚：「港星真的完全沒有架子」、「我那天就在現場，阿佘真人好溫柔」、「見慣大場面的果然零舍不同」。不過亦有網民表示：「這誰啊…」、「要不要這麼大排場，山姆已經很擠了，還要空出這麼大的位置給一個人走」、「甚麼明星啊不認識 都是這幫人慣的」、「她是誰，我根本不認識」。
網民為佘詩曼平凡 候場超耐好敬業
雖然不少網民認為佘詩曼現身山姆會影響在場顧客，但是樓主就為佘詩曼澄清，並表示：「我就是在場的普通顧客，為了不影響我們購物，特意選的晚上九點四十的時候拍攝（山姆晚上十點閉店）」。更有網民稱佘詩曼其實7點半就已經到場，不過因為太多人的關係所以又暫停了拍攝，最後在場等待了3個多小時才重新繼續拍攝。
佘詩曼狀態超好唔似就「入五」
從網民的影片中可見，佘詩曼的狀態超好，勁凍齡的靚樣完全唔似就快「入五」！更有在場的顧客大叫：「阿佘好靚女啊」，力證佘詩曼保養得宜。而亦有不少網民留力讚佘詩曼：「好喜歡她，人美戲好，顏值實力派」、「狀態真的好好」、「走路好有氣質」。就連樓主都齊齊大讚，表示佘詩曼：「本人比視頻漂亮，腿很直，還很瘦」。
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、IG@charmaine_sheh