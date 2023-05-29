佘詩曼48歲生日獲《新聞女王》劇組祝賀 霸氣主播look勁搶鏡！
《新聞女王》台前幕後送驚喜
佘詩曼昨日（28日）生日，向來圈中人緣極佳的她，日前獲眾好友包括「七魔女」率先為她舉行生日派對預早慶祝，前晚（27日）阿佘為TVB新劇《新聞女王》開工，正當阿佘以為劇組如常放晚飯時候，李施嬅、高海寧、王敏奕、何廣沛、林正峰連同監製鍾澍佳、導演等幕前幕後送上驚喜，突然推出三大個特製蛋糕，兩束鮮花，加巨型生日卡；全場唱生日歌送上無限祝福，搞到阿佘相當感動。
佘詩曼讚李施嬅好sweet！
一眾演員早已夾好佘詩曼開工檔期，知道壽星女生日前夕會返廠景，施嬅就訂了阿佘喜歡泰國菜，高海寧就負責安排生日蛋糕。施嬅謂：「記得第一日同佘佘拍外景，聽她講過鍾意食泰菜，特別是柚子沙律，所以一早Check晒佘佘通告，知佢今日開廠，就夾定今日放飯時安排送上泰國菜。」
阿佘興奮地說：「施嬅好記性，好sweet！高寧今朝收工仲係咁同我講bye bye , 原來大家交戲，我真係好開心，因為我哋喺呢個Office廠景差不多拍咗一個月，大家好熟好熟，相處好像一家人，拍得好開心，真心多謝大家送畀我呢個生日Party。」向來朋友多多的阿佘，生日月要工作中度過。「咁樣有另一種開心，好有力量咁！剛才我吹蠟燭前許願，願望梗係關於我哋（新聞女王團隊），明天首要『自然醒』，稍後慶祝安排先再諗。」
佘詩曼與大批圈中好友慶祝生日
除了同劇組慶祝，日前，佘詩曼舉行生日會與大批圈中好友慶祝，包括「七魔女」成員周家蔚、湯盈盈、文頌嫻、鍾麗淇、姚樂怡，苗僑偉與太太戚美珍、陳山聰、歐陽震華、方力申、謝天華、郭政鴻及周家怡等，場面熱鬧。正在拍攝無綫新劇《新聞女王》的阿佘，獲眾人送上其劇中女主播造型的生日蛋糕，非常有心思。
佘詩曼企C位霸氣領軍
佘詩曼相隔多年再返娘家主演的無綫劇《新聞女王》，於5月19日齊集一班演員到邵氏影城錄影廠，為劇集拍攝宣傳片，大合照時11位主角齊列陣，由佘詩曼企正C位，齋睇相已經充滿霸氣！
王敏奕獲讚演出前做足功課
佘詩曼受訪時亦表示在今次眾多新拍檔中最鍾意王敏奕，她笑言並非因為對方的「家嫂」身份，而是她發現王敏奕在第一日演出時，一埋位已好投入角色，可見她早已做足準備，這種認真的態度令她也受到感染。
陳曉華變邊緣人
而最令人意外的是曾經上位做女一的28歲港姐冠軍陳曉華，今次竟然要企到最側邊位置，可見戲份比王敏奕、何依婷等女角都要少。而劇中同高Ling有感情線的吳業坤，同樣亦係靠邊站，但劇中男角相對較少，相信競爭並無女角咁激烈。
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