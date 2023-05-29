佘詩曼 生日

佘詩曼48歲生日獲《新聞女王》劇組祝賀 霸氣主播look勁搶鏡！

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佘詩曼（阿佘）昨天（28日）48歲生日，前晚（27日）為新劇《新聞女王》開工時獲李施嬅、高海寧、王敏奕、何廣沛、林正峰及監製鍾澍佳等台前幕後送上驚喜，同劇集名一樣，盡顯佘詩曼嘅女王地位！

佘詩曼 生日 48歲嘅佘詩曼仲係咁靚女！
48歲嘅佘詩曼仲係咁靚女！（圖片來源：大會提供）

《新聞女王》台前幕後送驚喜

佘詩曼昨日（28日）生日，向來圈中人緣極佳的她，日前獲眾好友包括「七魔女」率先為她舉行生日派對預早慶祝，前晚（27日）阿佘為TVB新劇《新聞女王》開工，正當阿佘以為劇組如常放晚飯時候，李施嬅、高海寧、王敏奕、何廣沛、林正峰連同監製鍾澍佳、導演等幕前幕後送上驚喜，突然推出三大個特製蛋糕，兩束鮮花，加巨型生日卡；全場唱生日歌送上無限祝福，搞到阿佘相當感動。

佘詩曼 生日 《新聞女王》台前幕後齊賀阿佘生日。
《新聞女王》台前幕後齊賀阿佘生日。（圖片來源：大會提供）
佘詩曼 生日 齊畀心心手勢
齊畀心心手勢（圖片來源：大會提供）
佘詩曼 生日
（圖片來源：大會提供）

佘詩曼讚李施嬅好sweet！

一眾演員早已夾好佘詩曼開工檔期，知道壽星女生日前夕會返廠景，施嬅就訂了阿佘喜歡泰國菜，高海寧就負責安排生日蛋糕。施嬅謂：「記得第一日同佘佘拍外景，聽她講過鍾意食泰菜，特別是柚子沙律，所以一早Check晒佘佘通告，知佢今日開廠，就夾定今日放飯時安排送上泰國菜。」

阿佘興奮地說：「施嬅好記性，好sweet！高寧今朝收工仲係咁同我講bye bye , 原來大家交戲，我真係好開心，因為我哋喺呢個Office廠景差不多拍咗一個月，大家好熟好熟，相處好像一家人，拍得好開心，真心多謝大家送畀我呢個生日Party。」向來朋友多多的阿佘，生日月要工作中度過。「咁樣有另一種開心，好有力量咁！剛才我吹蠟燭前許願，願望梗係關於我哋（新聞女王團隊），明天首要『自然醒』，稍後慶祝安排先再諗。」

佘詩曼 生日 李施嬅、高海寧、王敏奕一齊為佘詩曼慶祝48歲生日。
李施嬅、高海寧、王敏奕一齊為佘詩曼慶祝48歲生日。（圖片來源：大會提供）
佘詩曼 生日 佘詩曼收巨型生日卡。
佘詩曼收巨型生日卡。 （圖片來源：大會提供）
佘詩曼 生日 好多生日祝福！
好多生日祝福！（圖片來源：大會提供）

佘詩曼與大批圈中好友慶祝生日

除了同劇組慶祝，日前，佘詩曼舉行生日會與大批圈中好友慶祝，包括「七魔女」成員周家蔚、湯盈盈、文頌嫻、鍾麗淇、姚樂怡，苗僑偉與太太戚美珍、陳山聰、歐陽震華、方力申、謝天華、郭政鴻及周家怡等，場面熱鬧。正在拍攝無綫新劇《新聞女王》的阿佘，獲眾人送上其劇中女主播造型的生日蛋糕，非常有心思。

佘詩曼 生日 眾人送上《新聞女王》劇中女主播造型的生日蛋糕，非常有心思。
眾人送上《新聞女王》劇中女主播造型的生日蛋糕，非常有心思。（圖片來源：[email protected]_sheh）
佘詩曼 生日 「七魔女」成員
「七魔女」成員（圖片來源：[email protected]_sheh）
佘詩曼 生日 生日會仲有苗僑偉與太太戚美珍、陳山聰、歐陽震華、方力申、謝天華、郭政鴻及周家怡等，場面熱鬧。
生日會仲有苗僑偉與太太戚美珍、陳山聰、歐陽震華、方力申、謝天華、郭政鴻及周家怡等，場面熱鬧。（圖片來源：[email protected]_sheh）

佘詩曼企C位霸氣領軍

佘詩曼相隔多年再返娘家主演的無綫劇《新聞女王》，於5月19日齊集一班演員到邵氏影城錄影廠，為劇集拍攝宣傳片，大合照時11位主角齊列陣，由佘詩曼企正C位，齋睇相已經充滿霸氣！

佘詩曼 生日 新聞女王 大合照列陣排排企，阿佘企C位充滿霸氣，王敏奕位置同高Ling一樣，緊貼3位主角，而陳曉華就企到最邊位，仲後過何依婷。
大合照列陣排排企，阿佘企C位充滿霸氣，王敏奕位置同高Ling一樣，緊貼3位主角，而陳曉華就企到最邊位，仲後過何依婷。（圖片來源：TVB）
佘詩曼 生日 新聞女王 阿佘表示今次角色最困難的地方，是要順口但對白又難講，所以她選擇用默抄去幫助記憶。
阿佘表示今次角色最困難的地方，是要順口但對白又難講，所以她選擇用默抄去幫助記憶。（圖片來源：TVB）
佘詩曼 生日 新聞女王 李施嬅與馬國明在劇中飾演舊情人，是彼此最深刻的舊愛，兩人更同時和佘詩曼是工作上競爭對手，李施嬅更自爆會扯住阿佘件衫來狂鬧她。
李施嬅與馬國明在劇中飾演舊情人，是彼此最深刻的舊愛，兩人更同時和佘詩曼是工作上競爭對手，李施嬅更自爆會扯住阿佘件衫來狂鬧她。（圖片來源：TVB）
佘詩曼 生日 新聞女王 馬明笑指今次係少有地會演衰人角色，劇中他更會同何依婷有激情戲。
馬明笑指今次係少有地會演衰人角色，劇中他更會同何依婷有激情戲。（圖片來源：TVB）

王敏奕獲讚演出前做足功課

佘詩曼受訪時亦表示在今次眾多新拍檔中最鍾意王敏奕，她笑言並非因為對方的「家嫂」身份，而是她發現王敏奕在第一日演出時，一埋位已好投入角色，可見她早已做足準備，這種認真的態度令她也受到感染。

佘詩曼 生日 新聞女王 王敏奕獲阿佘點名力讚，她亦大讚阿佘演出時好靚，而何依婷就話今次會演一個充滿野心而且有情緒病的角色。
王敏奕獲阿佘點名力讚，她亦大讚阿佘演出時好靚，而何依婷就話今次會演一個充滿野心而且有情緒病的角色。（圖片來源：TVB）
佘詩曼 生日 新聞女王 高Ling劇中飾演馬明徒弟，同坤哥有感情線，穩佔女三位置。
高Ling劇中飾演馬明徒弟，同坤哥有感情線，穩佔女三位置。（圖片來源：TVB）

陳曉華變邊緣人

而最令人意外的是曾經上位做女一的28歲港姐冠軍陳曉華，今次竟然要企到最側邊位置，可見戲份比王敏奕、何依婷等女角都要少。而劇中同高Ling有感情線的吳業坤，同樣亦係靠邊站，但劇中男角相對較少，相信競爭並無女角咁激烈。

佘詩曼 生日 新聞女王 陳曉華作為2018年港姐冠軍，自前年在《異搜店》做過女一後，早前演出《美麗戰場》也曾備受讚賞，但未知是否受今年3月與羅天宇傳緋聞的影響，今次拍《新聞女王》排位竟然仲後過何依婷。
陳曉華作為2018年港姐冠軍，自前年在《異搜店》做過女一後，早前演出《美麗戰場》也曾備受讚賞，但未知是否受今年3月與羅天宇傳緋聞的影響，今次拍《新聞女王》排位竟然仲後過何依婷。（圖片來源：TVB）
佘詩曼 生日 新聞女王 《新聞女王》中男角相對較少，其中何廣沛似乎都係飾演主播之一，鄧智堅就飾演新聞部高層，坤哥則飾演新聞部攝影師。
《新聞女王》中男角相對較少，其中何廣沛似乎都係飾演主播之一，鄧智堅就飾演新聞部高層，坤哥則飾演新聞部攝影師。（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：大會提供、[email protected]_sheh

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