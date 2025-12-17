佘詩曼翁嘉穗卸任後首合照 一文睇清97年港姐三甲發展 亞軍超坎坷
翁嘉穗佘詩曼卸任後首度同框
翁嘉穗早前代表床褥品牌出席《新聞女王2》結局播映活動，與佘詩曼難得重聚並拍攝合照。翁嘉穗在社交平台分享合照時表示「今年對我來講比較特別，接受了一些新的任務，新的挑戰，但總有機會再見一些很久沒有見的朋友。繼早前和我的港姐朋友李珊珊飯敘之後，昨晚我也和與我同一屆香港小姐的佘詩曼見面」。兩人在鏡頭前展現親密友誼，翁嘉穗更祝願《新聞女王2》在即將舉行的萬千星輝頒獎典禮獲得更多殊榮。
冠軍翁嘉穗轉戰商界成功轉型
1997年力壓李明慧、佘詩曼奪香港小姐冠軍的翁嘉穗，當選翌年與較她年長20歲的富商鄔友正擦出愛火，傳因與亞軍爭佬事件搞到一鑊粥，李明慧冇得撈，翁嘉穗掛住拍拖入豪門，佘詩曼成為最大得益者，被無綫力捧。翁嘉穗婚後選擇轉戰商界並取得不俗成績。她現時主要從事床褥品牌業務，並經常以公司代表身分出席各類活動。翁嘉穗在社交平台提到「接受了一些新的任務，新的挑戰」，顯示她在商界的發展仍在不斷擴展。雖然已淡出幕前工作，但翁嘉穗仍與娛樂圈保持良好關係，不時與舊同事聚會敘舊。
亞軍李明慧人生路最為坎坷
相比起冠軍和季軍的順遂發展，97年港姐亞軍李明慧的人生路卻充滿波折。李明慧在港姐卸任後雖然有嘗試在娛樂圈發展，但始終未能取得突破性成就，其後更經歷多次人生低潮。與翁嘉穗和佘詩曼的成功形成強烈對比，李明慧的遭遇讓人不禁感嘆命運弄人。三甲佳麗中，她是唯一一位未能在事業上取得顯著成就的港姐，其坎坷經歷也成為港姐界的一個話題，2003年嫁給已故著名教育家陳樹渠的幼子陳燿陽，二人婚後育有一對龍鳳胎，今年初驚傳婚變，與結婚22年的商人老公陳燿陽對簿公堂，首次公開嫁入豪門22年來遭受家暴的經歷。陳耀陽被控刑事恐嚇罪及襲擊致造成身體傷害罪，最終獲判全部脫罪。
痛斥網民在傷口灑鹽為呂校長道歉
49歲前港姐李明慧11月12日透過呂詩慧校長的官方Facebook連續發表三段影片聲明，期間親自回應網民攻擊。她早前首次公開嫁入豪門22年來遭受家暴的經歷，卻反而引來部分網民圍攻，令她感到恐怖驚慌。李明慧在影片中直言有人想她「收口」、「禁聲」，更痛斥網民在她們母女的傷口上灑鹽。
季軍佘詩曼演藝事業登峰造極
作為97年港姐季軍的佘詩曼，憑藉《新聞女王》系列再次證明其演技實力，成為無綫當家花旦之一。從當年的港姐季軍到今日的視后級演員，佘詩曼在演藝路上可謂一帆風順，不但在電視劇集有出色表現，更成功打入內地市場。相比起同屆的冠軍和亞軍，佘詩曼在娛樂圈的發展最為成功，證明選美比賽的名次並不能完全決定日後的成就。她在《新聞女王》系列中的精湛演技，更讓觀眾重新認識這位實力派演員。
97年港姐被譽最高質一屆
1997年的港姐選舉被業界和觀眾譽為「最高質的一屆」，除了三甲翁嘉穗、李明慧、佘詩曼外，打入五強的還有任葆琳和歐陽妙芝。同屆參賽者中，林雅詩和劉綽琪其後也有參與幕前演出，而歐陽妙芝則選擇成為全職模特兒發展。任葆琳曾嘗試在娛樂圈發展，但在2008年退出後轉為主力經營生意，更在2015年以獨立候選人身分出戰南區區議會選舉並成功當選，展現港姐多元化的發展路向。
網民熱議港姐同學會
翁嘉穗分享的合照在社交平台引起網民熱烈討論，不少人感嘆「時光飛逝，97年港姐都係阿姨級」，亦有網民讚賞「佘詩曼真係愈來愈靚，翁嘉穗都保養得好好」。有網民回憶當年97年港姐的盛況，認為「嗰屆真係好高質，個個都有自己嘅發展」。部分網民更期待三甲能夠再次聚首，「希望下次李明慧都可以一齊出現，三甲大團圓」。這次久違的同框合照，勾起不少觀眾對97年港姐黃金時代的美好回憶。