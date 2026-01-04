萬千星輝2025|佘詩曼四奪視后創TVB歷史 台上激動落淚表白Man姐
佘詩曼台上激動落淚創造歷史
佘詩曼在台上接過獎座後，難掩激動心情，眼泛淚光地表示「我已經成為咗呢個角色（Man姐），我想同你Man姐講：『我鍾意你文慧心』」。她續指這是自己第一次演續集，感恩能夠遇到每一位合作夥伴，並特別感謝自己的團隊。最後她更以哲理式的話語作結「歷史係人類創造出來嘅，所以台下每一位只要努力都可以再創歷史」，展現了她對後輩的鼓勵和對演藝事業的熱忱。
四封視后成就前無古人
這次奪獎對佘詩曼而言意義非凡，她正式成為TVB史上首位四奪視后的女藝人，前無古人的成就令她在TVB歷史上留下不可磨滅的印記。回顧她過往三次奪得視后的經歷，每次都憑藉不同類型的角色展現演技實力，而今次在《新聞女王2》中飾演的文慧心更是她演藝生涯的另一個高峰。這個角色層次豐富，從職場女強人到面對家庭危機的脆弱一面，佘詩曼都演繹得絲絲入扣，難怪能夠征服觀眾和評審。
《新聞女王2》表現備受讚譽
佘詩曼在《新聞女王2》中的表現確實無可挑剔，她將文慧心這個複雜角色詮釋得淋漓盡致。無論是在新聞室內的專業表現，還是面對個人情感糾葛時的內心掙扎，她都能夠準確捕捉角色的情感變化。劇集播出期間，她的演技獲得業界和觀眾的一致好評，不少網民都認為她在續集中的表現比第一部更加出色，角色發展更加立體豐滿。
激烈競爭中脫穎而出
今屆視后競爭異常激烈，除了佘詩曼外，李施嬅同樣憑《新聞女王2》入圍，形成同劇競爭的有趣局面。宣萱憑《巨塔之后》回歸TVB後的精湛演出獲得提名，陳曉華則以《金式森林》首次躋身視后五強，而傅嘉莉憑《刑偵12》中的出色表現同樣備受關注。五位入圍者各有特色和支持者，最終佘詩曼能夠在如此激烈的競爭中勝出，足證她的實力和人氣都達到了新的高度。
網民熱烈祝賀歷史時刻
頒獎典禮結束後，網民紛紛在社交平台祝賀佘詩曼創造歷史。有網民留言「佘詩曼實至名歸，四奪視后真係好勁」，亦有人表示「Man姐嘅演技真係無得彈，每次睇佢演戲都好投入」。不少觀眾更被她在台上的感性發言所感動，認為「佢講嘅嘢好有意思，鼓勵緊所有努力嘅人」。部分網民則期待她未來會有更多精彩作品，「希望佘詩曼繼續拍好戲，再創更多經典角色」。