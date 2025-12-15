萬千星輝2025十強出爐 「最佳女主角」5強預測 佘詩曼有望四奪視后創歷史

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日在澳門舉行，各大獎項10強名單正式出爐，其中最受矚目的「最佳女主角」競爭激烈。佘詩曼憑《新聞女王2》再度角逐視后寶座，若成功奪獎將創下四奪視后的歷史紀錄，但面對眾多實力派對手，勝算究竟有多大。