萬千星輝2025十強出爐 「最佳女主角」5強預測 佘詩曼有望四奪視后創歷史
廣告
TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日在澳門舉行，各大獎項10強名單正式出爐，其中最受矚目的「最佳女主角」競爭激烈。佘詩曼憑《新聞女王2》再度角逐視后寶座，若成功奪獎將創下四奪視后的歷史紀錄，但面對眾多實力派對手，勝算究竟有多大。
佘詩曼有望四奪視后創歷史
佘詩曼憑藉《新聞女王2》中文慧心一角再度入圍最佳女主角，如果成功奪獎，她將創下TVB史上首位四奪視后的女藝人紀錄，意義非凡。佘詩曼在《新聞女王2》中的表現備受讚譽，角色層次豐富，演技爐火純青，被視為今屆視后的熱門人選之一。然而面對其他實力派對手的激烈競爭，要成功衛冕並非易事。
李施嬅宣萱陳曉華強勢挑戰
除了佘詩曼外，同劇的李施嬅同樣憑《新聞女王2》入圍，形成同劇競爭的局面。宣萱則憑《巨塔之后》中的精湛演出獲得提名，這位資深女星的回歸備受關注。陳曉華憑《金式森林》首次入圍視后提名，新鮮感十足。則為傅嘉莉以《刑偵12》中的出色表現躋身五強，展現了她在警匪劇中的演技實力。五位入圍者各有特色，競爭相當激烈。
《新聞女王2》《巨塔之后》提名領先
從提名分佈來看，《巨塔之后》獲得三項最佳女主角提名，成為單劇提名數量最多的作品。《新聞女王2》有佘詩曼和李施嬅雙雙入圍，而《巨塔之后》則有宣萱、陳煒和劉佩玥三人獲得提名。這兩部劇集在女性角色塑造方面表現突出，為女演員提供了充分發揮演技的空間，也反映了觀眾對這些作品的認可度。
網民熱議視后花落誰家
提名名單公佈後，網民紛紛在社交平台討論視后歸屬。有網民表示「佘詩曼演技無得彈，四奪視后實至名歸」，亦有人認為「宣萱回歸TVB表現驚艷，值得支持」。部分觀眾則看好新人陳曉華，認為「新面孔有驚喜，演技進步好大」。不少網民指出今屆競爭特別激烈，「五個都好有實力，真係好難揀」，預料投票結果將會相當接近，最終花落誰家仍是未知之數。
圖片來源：TVB娛樂新聞台、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期