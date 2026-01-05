佘詩曼四度封后曾淚訴TVB拍劇艱辛 自爆曾被助導掟劇本責駡：好瘀

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》在澳門上葡京綜合渡假村圓滿落幕，最受矚目的「最佳女主角」獎項終於揭盅！佘詩曼憑《新聞女王2》中文慧心一角成功奪得視后寶座，創下TVB史上首位四奪視后的歷史紀錄。當她在台上接過獎座的一刻，激動得熱淚盈眶，感性發言更令全場動容。考古她到鄭丹瑞的網台節目《健康旦》接受專訪，佘詩曼坦率分享了她在娛樂圈的心路歷程，從逃避公開考試到選擇海外升學，再到面對職業挑戰的種種經歷。