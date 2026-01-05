佘詩曼四度封后曾淚訴TVB拍劇艱辛 自爆曾被助導掟劇本責駡：好瘀
佘詩曼18歲曾逃避考試壓力 海外求學開新篇
18歲那年，佘詩曼選擇前往瑞士修讀酒店管理，這背後的原因之一是她想逃避A-Level考試的壓力。她坦言：「因為我不想考A-Level，這是我第一次說出來，因為那時候覺得考會考好辛苦，我就心想『不如走啦』，所以就決定讀酒店管理。」但她也強調自己對酒店管理行業有濃厚的興趣，她喜歡輪班工作的生活節奏，不喜歡固定的朝九晚五工作模式。
佘詩曼自爆初入行被助導掟劇本責駡
在節目中，佘詩曼回憶起早年被一名助導責駡的經歷。當時她還未卸任港姐，客串劇集時，因為一個小小的誤會，被助導無理責駡。她說：「這個PA並非批評我的演技，他完全是心情不靚？可能吧，因為當天是父親節，我朝早9點到現場，大約8點15分出門口，8點時他問我可否早點到？我說盡量吧。」結果準時到達的她，卻在準備對稿時被該PA責駡，因為她沒有帶劇本，而這位PA甚至向她投擲劇本，說出了一些傷人的話。
面對侮辱 選擇堅強不哭
面對這樣的侮辱，佘詩曼選擇了忍耐，她說：「我覺得好侮辱，但我沒出聲，忍住。因為拍攝時間緊迫，我其實好想喊，但如果喊會令妝溶掉，就會浪費時間，所以我一直不出聲，那就不會喊。」但當她完成拍攝工作，坐上的士準備回家時，她終於忍不住爆哭，甚至嚇到了司機。後來，她得知有途人目睹了她被辱駡的情況，並向TVB投訴，但她選擇了息事寧人，該助導最終只是被調離了劇組。
曾被批評演技同用錯聲 感謝導演
佘詩曼也分享了她在演藝事業中的其他挑戰，包括被批評演技和聲音的問題。她回憶起首次演出時裝劇時，因為語氣帶有古裝劇的腔調而被導演批評。然而，這些批評反而喚醒了她，促使她開始檢討自己的演繹方式。她說：「雖然好瘀，但我好多謝他。」另一次，當她自覺演技已純熟時，卻被高層曾勵珍召見，並被指出演技上的問題。這些經歷和批評讓她學會了自省，她認為這是非常重要的。佘詩曼的故事激勵了許多網民，他們讚賞她的心理素質和面對問題的勇氣。她的經歷證明瞭，即使在娛樂圈中遇到再多的挑戰和困難，堅持和自我反思仍然是走向成功的關鍵。
佘詩曼三度封后 強勢回巢再爭做視后
現年48歲的佘詩曼分別於2006年憑《鳳凰四重奏》，及2014年的《使徒行者》兩度獲得「最佳女主角」的獎項。而《使徒行者》亦憑平均28點成為2014年最高收視率的劇集，更同時奪得「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」，成為雙料視后！勢如破竹的她也於《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》中奪得「大馬視后」的稱號！近年發展重心在內地的佘詩曼今年更將以劇集《新聞女王》強勢回歸，與已榮升視后的胡定欣、蔡思貝及林夏薇等爭奪再次封后！