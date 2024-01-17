佘詩曼贏視后公開感謝幕後功臣 經理人原來係星二代仲同1位女星拍過拖
佘詩曼 預告《新聞女王》有續集
除了多謝經理人和工作團隊外，佘詩曼又出po講到得獎後的感受，其中一句「我哋一齊期待《新聞女王2》啦～」親自證實《新聞女王》將會有續集，令一眾網民都大嗌驚喜：
由琴晚忙到而家
終於返到屋企
坐喺梳化度hea吓嘆吓
回味返琴晚夢幻般嘅喜悅
現身闊別多年嘅萬千星輝頒獎典禮
竟然帶俾我一浪接一浪嘅驚喜
2024年1月14日呢個咁特別嘅日子
我會永遠記住
提醒自己，努力係有回報嘅
要有突破，以後就要更加努力
希望可以帶比觀眾更多嘅wow
我代表Man姐多謝所有支持新聞女王嘅人
我哋一齊期待「新聞女王2」啦～
佘詩曼發文感激幕後功臣 勁讚經理人係「最最最勞苦功高」
之後佘詩曼又出po感謝一班幕後功臣，包括化妝師Katherine Lo、髮型師Lorraine Lam、宣傳擔當Cherry Chan和Anson Choi，又好識做地多謝一班記者：
呢排忙到癲
全靠你哋呢班電波中年
馬不停蹄咁同我一齊飛嚟飛去
去完成一個又一個嘅工作
尤其係化妝師 @katherine_lo1228
十幾年嚟喺我拍劇期間
都唔知陪咗我幾多個眠乾睡濕嘅日晚
多謝你 有你𥄫住我個樣
我就可以好安心、有自信咁去工作
同埋跟我走埠嘅髮型師 @lorrainelam
無論髮型同佢本人嘅行為
永遠都好正 多謝你
仲有兩個望落去就知道好穩重嘅宣傳擔當
@loktinworkshop @cherrychan6811 @aaaaanson
多謝你哋 幫我影好多靚相，以及維護同守護
當然唔少得嘅，係一班同我一齊成長
識於微時，善良但又好有性格嘅記者們
大家都係呢個行業打滾咗好多年
到咗今日，大家都好似成為咗朋友
多謝你哋 對我嘅愛錫
最後當然唔少得做了佘詩曼8年經理人的陳易遙，阿佘更勁讚陳易遙係「最最最勞苦功高」的一位：
最後，最最最勞苦功高嘅
當然係我嘅戰友、知己、保姆、管家
我好朋友嘅另一半、我肚入邊條蟲
我最愛嘅經理人 @the_joanne_chan
多謝你嘅多功能
上至挑選優質工作，full schedule得嚟又唔會太辛苦
為團隊謀福利、娛樂組組長、搞笑及美食組擔當
下至屋企廁所塞咗、出trip洗衫煮飯
所有嘢你都應付得tub tub掂
而我哋呢班嘩鬼，經常爆鑊、諸多投訴
好多諗唔到，但係又會發生嘅怪事
全部你都拆掂晒
多謝你 我嘅幕後功臣陳易遙小姐！
佘詩曼經理人陳易遙 係陳欣健女兒
佘詩曼經理人陳易遙（Joanne）原名陳早茵，是影星陳欣健的長女，從事經理人工作多年，在圈中交遊廣闊，與佘詩曼亦是多年好友，2016年，佘詩曼離巢TVB後，便成立個人工作室，並邀請Joanne擔任其經埋人，2019年，Joanne更獲中國（廣州）演出經理人大會頒發「金牌經理人」大獎。
陳易遙 曾與韓君婷有一年情
Joanne在感情方面亦是多姿多采，2005年，曾被揭與韓君婷有同性戀情，兩人更被拍下在車廂激吻的照片，兼共賦同居，可惜戀情僅一年就玩完，Joanne被發現另結新歡，韓君婷更有傳因此而情傷暴瘦。2014年，Joanne又曾與失婚樂基兒同遊峇里，因此傳出緋聞，但最後樂基兒情歸外籍男友Cuz。
被指曾力追佘詩曼 一句說話間接澄清緋聞
Joanne成為佘詩曼經理人後，兩人亦曾傳出緋聞，當時有指Joanne事事都對阿佘呵護備至，大獻殷勤，是因為想追求阿佘，對此阿佘曾在2018年出po澄清：「她是我的經理人陳早茵Joanne、我的戰友、我超級好的朋友。不要作無謂的揣測…完…」今次阿佘出po，更講到明Joanne是她「好朋友嘅另一半」，指出Joanne已有伴侶。
成功游說佘詩曼接拍《延禧攻略》
阿佘曾透露一開始不願接拍令她在內地爆紅的《延禧攻略》，原因一是因為並非做女主角，反而是要演反派，二是因為劇集與其2004年主演的TVB劇集《金枝慾孽》一樣，都是清裝宮鬥劇，令她覺得欠缺新鮮感，最終是經過Joanne一番游說後，阿佘才答應接拍。
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