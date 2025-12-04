50歲佘詩曼看淡生死 坦承已立遺囑 身家過億不想浪費積蓄
廣告
50歲佘詩曼近年歷經多位親友離世，包括契爺許紹雄病逝及母親健康問題，令她對生死有深刻領悟。這位身家破億的港劇女王坦言已為身後事做好準備，更透露一個重要決定震撼演藝圈。
佘詩曼坦承已立遺囑防積蓄浪費
佘詩曼直言不諱已經立下遺囑，她表示「早陣子立咗，我搵錢咁辛苦，如果我有咩事，都唔想浪費咗畢生積蓄，希望可以按照我意願分配。」作為曾登上富比士中國名人榜的圈中富婆，佘詩曼年收入高達2,360萬人民幣，加上在香港投資至少5個物業，身家早已破億。她認為既然辛苦賺錢，就要確保財產能按自己意願妥善分配，不希望有任何浪費。
契爺許紹雄離世觸發人生感悟
今年10月28日，佘詩曼的契爺許紹雄因病離世，令她深受觸動。佘詩曼表示早已知道契爺的病情，亦有到醫院陪伴，喪禮上她的花牌更擺放在近家屬位置。她承諾會繼續照顧契媽及契妹，絕不會因為契爺離世就減少見面。這次生離死別讓佘詩曼更深刻體會到人生無常，她感慨「好想回到30幾歲，因為周圍發生嘅都係開心事，例如拍拖、結婚、生仔。去到另一個階段，面對好多生離死別。」
母親兩度病危令佘詩曼珍惜眼前人
佘詩曼5歲時父親因交通意外離世，母親獨力撫養三名子女。佘媽媽的健康曾兩度出現問題，試過在夏威夷因肺部問題進行緊急大手術，心跳呼吸停頓了20秒，醫生要她有心理準備。早前佘媽媽再度生病，更疑因接受治療導致頭髮脫落。佘詩曼坦言媽媽在一年半前生病，今年生日時許下願望，希望大家為母親集氣祝願身體健康。這些經歷讓她更明白要珍惜眼前人，「邊個對你好，你就加倍對佢好，要畀佢知道，大膽地話畀佢知『我緊張你、我當你係好朋友』。」
網民讚佘詩曼看透人生真諦
佘詩曼的人生感悟引起網民熱烈討論，不少人讚她「看得很透徹」「人生就是要這樣珍惜當下」。有網民表示「阿佘經歷這麼多生離死別，心境真的成熟了很多」「立遺囑是負責任的表現」。也有粉絲關心她的感情生活，但佘詩曼表示已過了對生兒育女的憧憬階段，不會視未婚未育為遺憾，更放下一半工作多陪伴家人，體現了她對人生優先次序的重新安排。
圖片來源：IG@charmaine_sheh、許紹雄IG、IG@charmainexhui資料或影片來源：原文刊於新假期