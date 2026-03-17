觀眾在民間電視大獎｜歷屆得獎名單一覽 回顧ViuTV與TVB拉鋸戰風雲

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佘詩曼憑《新聞女王2》在《萬千星輝頒獎典禮2025》成為四屆視后，破盡紀錄成為TVB電視史上首位四屆視后，網民力撐實至名歸！不過，網絡平台「方以文一個人寫光影」舉辦的第10屆「觀眾在民間電視大獎」昨日（17日）公布賽果，結果竟然令人大感意外，佘詩曼民選視后竟然被擊敗，爆大冷由邱彥筒（Marf）憑《哪一天我們會紅》「錢曉彤」奪得，引發網民熱議「真係得啖笑！」今次結果再次掀起ViuTV與TVB的拉鋸戰話題，回顧歷屆得獎風雲，兩台競爭激烈程度可見一斑。

觀眾在民間電視大獎｜Lokman《存酒人》奪視帝！邱彥筒Marf爆冷擊敗佘詩曼封后

邱彥筒爆大冷擊敗佘詩曼成民選視后

今次頒獎禮合共公布14個獎項的結果，被網民稱為NETFLIX級別的ViuTV劇集《存酒人》成為大贏家，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）憑「謝天行」一角成為民選視帝，劇集同時掃走6個獎，包括民選最佳劇集和劇本等。而民選視后方面，佘詩曼竟然被擊敗，爆大冷由邱彥筒（Marf）憑《哪一天我們會紅》「錢曉彤」奪得，ViuTV演員及作品今年繼續以大比數獲獎。在《哪一天我們會紅》上，邱彥筒飾演頻道幕後決策人「錢曉彤」，要管數又要做KOL的經理人，當時曾有不少觀眾讚邱彥筒的演出「收得靜，放得穩」，相當有大將之風。

網民反應兩極質疑民選獎項公信力

邱彥筒今次爆大冷擊敗佘詩曼成為民選視后反應兩極，有人讚賞「新人有驚喜。」、「我都係非fans路人，睇完覺得Marf同Day做戲好自然，成套劇都好有驚喜！」但亦有聲音質疑「民選視后會好得個佘詩曼？真係得啖笑！」、「呢個獎同演技冇乜關係。」《新聞女王2》佘詩曼「文慧心」成績最好，奪得民選最佳女主角第二位，宣萱《巨塔之后》「董一妍」奪得民選最佳女主角第五名。《新聞女王2》同時奪得民選最佳劇集第四名、最佳劇本第四名、最佳攝影第三名。

回顧歷屆ViuTV與TVB拉鋸戰風雲

今次邱彥筒爆冷擊敗佘詩曼的結果，再次引起網民對民選獎項的討論，亦令人回想起歷屆「觀眾在民間電視大獎」的得獎風雲。第一屆由ViuTV獲得較多獎項，第二屆所有獎項全數由無綫囊括。第三屆繼續由無綫佔優勢，但ViuTV透過《Good Night Show 全民造星》贏得民選最佳綜藝資訊節目，令無綫未能囊括所有獎項。第四屆形勢逆轉，ViuTV憑《教束》及《全民造星》、《全民造星II》所衍生的相關節目共獲十二獎項，香港電台則因第四屆增設的「民選最佳時事資訊節目」獎項，憑《頭條新聞》首次於該大獎中獲獎。

第五屆起ViuTV開始稱霸民選獎項

至第五屆ViuTV獲得大部份獎項，香港電台則連續兩屆獲得「民選最佳時事資訊節目」獎項。第六屆ViuTV囊括大部份獎項，無綫只得一個獎項（最佳女主角–李佳芯《智能愛人》），香港電台未能獲得奬項。第7屆，仍由VIUTV佔大部分奬項，「民選最佳女主角」由TVB的江美儀憑《下流上車族》的「莫雯慧」一角奪得，成為首位同時獲得《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」和《觀眾在民間電視大獎2022》「民選最佳女主角」的藝人，亦是舉辦以來第一次；香港電台未有獲獎。第八屆仍是ViuTV 佔優勢，唯TVB 奪取了「民選最佳女主角」和「民選最佳女配角」兩個獎項，獲獎者所憑獲獎劇集與《萬千星輝頒獎典禮2023》的「最佳女主角」和「最佳女配角」得奬者完全相同，港台電視未有獲奬。HOY TV（2022年前稱為香港開電視）至第八屆仍未曾獲得任何獎項。

佘詩曼 邱彥筒 （圖片來源：IG@fongemantvman）
（圖片來源：IG@fongemantvman）
佘詩曼 邱彥筒 （圖片來源：IG@fongemantvman）
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佘詩曼 邱彥筒 （圖片來源：IG@fongemantvman）
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佘詩曼 邱彥筒 （圖片來源：IG@fongemantvman）
（圖片來源：IG@fongemantvman）

歷屆得獎名單一覽

民選劇集類｜歷屆得獎名單

年度 民選最佳劇集 民選最佳劇本 民選最佳攝影
第一屆（2016） 《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》（ViuTV） 不適用 不適用
第二屆（2017） 《降魔的》（TVB） 不適用 不適用
第三屆（2018） 《愛·回家之開心速遞》（TVB） 《三個女人一個「因」》（TVB） 不適用
第四屆（2019） 《教束》（ViuTV） 《教束》（ViuTV） 不適用
第五屆（2020） 《男排女將》（ViuTV） 《男排女將》（ViuTV） 《男排女將》（ViuTV）
第六屆（2021） 《大叔的愛》（ViuTV） 《大叔的愛》（ViuTV） 《大叔的愛》（ViuTV）
第七屆（2022） 《季前賽》（ViuTV） 《季前賽》（ViuTV） 《季前賽》（ViuTV）
第八屆（2023） 《社內相親》（ViuTV） 《那年盛夏我們綻放如花》（ViuTV） 《社內相親》（ViuTV）
第九屆（2024） 《打天下2》（ViuTV） 《打天下2》（ViuTV） 《打天下2》（ViuTV）
第十屆（2025） 《存酒人》（ViuTV） 《存酒人》（ViuTV） 《存酒人》（ViuTV）

民選演員類｜歷屆得獎名單

年度 民選最佳男主角 民選最佳女主角 民選最佳男配角 民選最佳女配角 民選飛躍男藝員 民選飛躍女藝員
第一屆（2016） 林保怡《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》（ViuTV） 周家怡《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》（ViuTV） 吳岱融《巨輪II》（TVB） 廖碧兒《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》（ViuTV） 游學修（ViuTV） 龔嘉欣（TVB）
第二屆（2017） 馬國明《降魔的》（TVB） 宣萱《不懂撒嬌的女人》（TVB） 胡鴻鈞《降魔的》（TVB） 林淑敏《愛·回家之開心速遞》（TVB） 胡鴻鈞（TVB） 劉佩玥（TVB）
第三屆（2018） 馬德鐘《跳躍生命線》（TVB） 黃智雯《三個女人一個「因」》（TVB） 張景淳《愛·回家之開心速遞》（TVB） 林淑敏《愛·回家之開心速遞》（TVB） 張景淳（TVB） 林秀怡（TVB）
第四屆（2019） 劉俊謙《教束》（ViuTV） 李施嬅《金宵大廈》（TVB） 周漢寧《教束》（ViuTV） 鄧麗英《教束》（ViuTV） 姜濤（ViuTV） 麥可怡（ViuTV）
第五屆（2020） 鄭中基《暖男爸爸》（ViuTV） 鄧麗欣《男排女將》（ViuTV） 盧瀚霆《男排女將》（ViuTV） 余潔瀅《男排女將》（ViuTV） 顧定軒（TVB / ViuTV） 林二汶（ViuTV）
第六屆（2021） 盧瀚霆《大叔的愛》（ViuTV） 李佳芯《智能愛人》（TVB） 邱士縉《大叔的愛》（ViuTV） 簡慕華《大叔的愛》（ViuTV） 盧瀚霆（ViuTV） 練美娟（ViuTV）
第七屆（2022） 盧瀚霆《百萬同居計劃》（ViuTV） 江美儀《下流上車族》（TVB） 駱振偉《繩角》（ViuTV） 馮素波《繩角》（ViuTV） 姜濤（ViuTV） 黃正宜（ViuTV）
第八屆（2023） 盧瀚霆《社內相親》（ViuTV） 佘詩曼新聞女王》（TVB） 麥沛東《社內相親》（ViuTV） 高海寧新聞女王》（TVB） 盧瀚霆（ViuTV） 陳漢娜（ViuTV）
第九屆（2024） 江𤒹生《打天下2》（ViuTV） 談善言《打天下2》（ViuTV） 邱傲然《打天下2》（ViuTV） 武田梨奈《打天下2》（ViuTV） 江𤒹生（ViuTV） 葛綽瑤（ViuTV）
第十屆（2025） 楊樂文《存酒人》（ViuTV） 邱彥筒《哪一天我們會紅》（ViuTV） 邱傲然《麻甩媽咪》（ViuTV） 徐㴓喬《存酒人》（ViuTV） 邱傲然（ViuTV） 邱彥筒（ViuTV）

民選節目類｜歷屆得獎名單

年度 民選最佳綜藝資訊節目 民選最佳資訊節目 民選最佳綜藝資訊節目主持
第一屆（2016） 《衝三小》（ViuTV） 不適用 鄭裕玲、陸永、C君《Do姐有問題》（TVB）
第二屆（2017） 《Do姐再Shopping》（TVB） 不適用 鄭裕玲、陸永、C君、黃翠如、馬國明、蕭正楠《Do姐再Shopping》（TVB）
第三屆（2018） 《Good Night Show 全民造星》（ViuTV） 不適用 周奕瑋《周遊東京》（TVB）
第四屆（2019） 《Good Night Show Mirror Go / Mirror Go》（ViuTV） 《頭條新聞》（RTHK） Mirror《Good Night Show Mirror Go / Mirror Go》（ViuTV）
第五屆（2020） 《全民造星III》（ViuTV） 《鏗鏘集》（RTHK） 強尼《全民造星III》（ViuTV）
第六屆（2021） 《神的女主角》（ViuTV） 《經緯線》（ViuTV） 6膠《膠戰、膠戰S2、膠戰新春SP》（ViuTV）
第七屆（2022） 《膠戰S2、膠戰SSP》（ViuTV） 《爆谷一周》（ViuTV） 梁祖堯、蔡瀚億、陳俞希《晚吹－空肚講宵夜》（ViuTV）
第八屆（2023） 《MIRROR Time》（ViuTV） 不適用 MIRROR《MIRROR Time》（ViuTV）
第九屆（2024） 《MIRROR Chef》（ViuTV） 不適用 MIRROR《MIRROR Chef》（ViuTV）
第十屆（2025） 《四鏡大暴走》（ViuTV） 《空肚講宵夜》（ViuTV） 邱傲然、柳應廷、陳卓賢、邱士縉《四鏡大暴走》（ViuTV）

圖片來源：IG@fongemantvman資料或影片來源：原文刊於新假期

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