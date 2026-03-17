觀眾在民間電視大獎｜歷屆得獎名單一覽 回顧ViuTV與TVB拉鋸戰風雲
觀眾在民間電視大獎｜Lokman《存酒人》奪視帝！邱彥筒Marf爆冷擊敗佘詩曼封后
邱彥筒爆大冷擊敗佘詩曼成民選視后
今次頒獎禮合共公布14個獎項的結果，被網民稱為NETFLIX級別的ViuTV劇集《存酒人》成為大贏家，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）憑「謝天行」一角成為民選視帝，劇集同時掃走6個獎，包括民選最佳劇集和劇本等。而民選視后方面，佘詩曼竟然被擊敗，爆大冷由邱彥筒（Marf）憑《哪一天我們會紅》「錢曉彤」奪得，ViuTV演員及作品今年繼續以大比數獲獎。在《哪一天我們會紅》上，邱彥筒飾演頻道幕後決策人「錢曉彤」，要管數又要做KOL的經理人，當時曾有不少觀眾讚邱彥筒的演出「收得靜，放得穩」，相當有大將之風。
網民反應兩極質疑民選獎項公信力
邱彥筒今次爆大冷擊敗佘詩曼成為民選視后反應兩極，有人讚賞「新人有驚喜。」、「我都係非fans路人，睇完覺得Marf同Day做戲好自然，成套劇都好有驚喜！」但亦有聲音質疑「民選視后會好得個佘詩曼？真係得啖笑！」、「呢個獎同演技冇乜關係。」《新聞女王2》佘詩曼「文慧心」成績最好，奪得民選最佳女主角第二位，宣萱《巨塔之后》「董一妍」奪得民選最佳女主角第五名。《新聞女王2》同時奪得民選最佳劇集第四名、最佳劇本第四名、最佳攝影第三名。
回顧歷屆ViuTV與TVB拉鋸戰風雲
今次邱彥筒爆冷擊敗佘詩曼的結果，再次引起網民對民選獎項的討論，亦令人回想起歷屆「觀眾在民間電視大獎」的得獎風雲。第一屆由ViuTV獲得較多獎項，第二屆所有獎項全數由無綫囊括。第三屆繼續由無綫佔優勢，但ViuTV透過《Good Night Show 全民造星》贏得民選最佳綜藝資訊節目，令無綫未能囊括所有獎項。第四屆形勢逆轉，ViuTV憑《教束》及《全民造星》、《全民造星II》所衍生的相關節目共獲十二獎項，香港電台則因第四屆增設的「民選最佳時事資訊節目」獎項，憑《頭條新聞》首次於該大獎中獲獎。
第五屆起ViuTV開始稱霸民選獎項
至第五屆ViuTV獲得大部份獎項，香港電台則連續兩屆獲得「民選最佳時事資訊節目」獎項。第六屆ViuTV囊括大部份獎項，無綫只得一個獎項（最佳女主角–李佳芯《智能愛人》），香港電台未能獲得奬項。第7屆，仍由VIUTV佔大部分奬項，「民選最佳女主角」由TVB的江美儀憑《下流上車族》的「莫雯慧」一角奪得，成為首位同時獲得《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」和《觀眾在民間電視大獎2022》「民選最佳女主角」的藝人，亦是舉辦以來第一次；香港電台未有獲獎。第八屆仍是ViuTV 佔優勢，唯TVB 奪取了「民選最佳女主角」和「民選最佳女配角」兩個獎項，獲獎者所憑獲獎劇集與《萬千星輝頒獎典禮2023》的「最佳女主角」和「最佳女配角」得奬者完全相同，港台電視未有獲奬。HOY TV（2022年前稱為香港開電視）至第八屆仍未曾獲得任何獎項。
歷屆得獎名單一覽
民選劇集類｜歷屆得獎名單
|年度
|民選最佳劇集
|民選最佳劇本
|民選最佳攝影
|第一屆（2016）
|《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》（ViuTV）
|不適用
|不適用
|第二屆（2017）
|《降魔的》（TVB）
|不適用
|不適用
|第三屆（2018）
|《愛·回家之開心速遞》（TVB）
|《三個女人一個「因」》（TVB）
|不適用
|第四屆（2019）
|《教束》（ViuTV）
|《教束》（ViuTV）
|不適用
|第五屆（2020）
|《男排女將》（ViuTV）
|《男排女將》（ViuTV）
|《男排女將》（ViuTV）
|第六屆（2021）
|《大叔的愛》（ViuTV）
|《大叔的愛》（ViuTV）
|《大叔的愛》（ViuTV）
|第七屆（2022）
|《季前賽》（ViuTV）
|《季前賽》（ViuTV）
|《季前賽》（ViuTV）
|第八屆（2023）
|《社內相親》（ViuTV）
|《那年盛夏我們綻放如花》（ViuTV）
|《社內相親》（ViuTV）
|第九屆（2024）
|《打天下2》（ViuTV）
|《打天下2》（ViuTV）
|《打天下2》（ViuTV）
|第十屆（2025）
|《存酒人》（ViuTV）
|《存酒人》（ViuTV）
|《存酒人》（ViuTV）
民選演員類｜歷屆得獎名單
|年度
|民選最佳男主角
|民選最佳女主角
|民選最佳男配角
|民選最佳女配角
|民選飛躍男藝員
|民選飛躍女藝員
|第一屆（2016）
|林保怡《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》（ViuTV）
|周家怡《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》（ViuTV）
|吳岱融《巨輪II》（TVB）
|廖碧兒《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》（ViuTV）
|游學修（ViuTV）
|龔嘉欣（TVB）
|第二屆（2017）
|馬國明《降魔的》（TVB）
|宣萱《不懂撒嬌的女人》（TVB）
|胡鴻鈞《降魔的》（TVB）
|林淑敏《愛·回家之開心速遞》（TVB）
|胡鴻鈞（TVB）
|劉佩玥（TVB）
|第三屆（2018）
|馬德鐘《跳躍生命線》（TVB）
|黃智雯《三個女人一個「因」》（TVB）
|張景淳《愛·回家之開心速遞》（TVB）
|林淑敏《愛·回家之開心速遞》（TVB）
|張景淳（TVB）
|林秀怡（TVB）
|第四屆（2019）
|劉俊謙《教束》（ViuTV）
|李施嬅《金宵大廈》（TVB）
|周漢寧《教束》（ViuTV）
|鄧麗英《教束》（ViuTV）
|姜濤（ViuTV）
|麥可怡（ViuTV）
|第五屆（2020）
|鄭中基《暖男爸爸》（ViuTV）
|鄧麗欣《男排女將》（ViuTV）
|盧瀚霆《男排女將》（ViuTV）
|余潔瀅《男排女將》（ViuTV）
|顧定軒（TVB / ViuTV）
|林二汶（ViuTV）
|第六屆（2021）
|盧瀚霆《大叔的愛》（ViuTV）
|李佳芯《智能愛人》（TVB）
|邱士縉《大叔的愛》（ViuTV）
|簡慕華《大叔的愛》（ViuTV）
|盧瀚霆（ViuTV）
|練美娟（ViuTV）
|第七屆（2022）
|盧瀚霆《百萬同居計劃》（ViuTV）
|江美儀《下流上車族》（TVB）
|駱振偉《繩角》（ViuTV）
|馮素波《繩角》（ViuTV）
|姜濤（ViuTV）
|黃正宜（ViuTV）
|第八屆（2023）
|盧瀚霆《社內相親》（ViuTV）
|佘詩曼《新聞女王》（TVB）
|麥沛東《社內相親》（ViuTV）
|高海寧《新聞女王》（TVB）
|盧瀚霆（ViuTV）
|陳漢娜（ViuTV）
|第九屆（2024）
|江𤒹生《打天下2》（ViuTV）
|談善言《打天下2》（ViuTV）
|邱傲然《打天下2》（ViuTV）
|武田梨奈《打天下2》（ViuTV）
|江𤒹生（ViuTV）
|葛綽瑤（ViuTV）
|第十屆（2025）
|楊樂文《存酒人》（ViuTV）
|邱彥筒《哪一天我們會紅》（ViuTV）
|邱傲然《麻甩媽咪》（ViuTV）
|徐㴓喬《存酒人》（ViuTV）
|邱傲然（ViuTV）
|邱彥筒（ViuTV）
民選節目類｜歷屆得獎名單
|年度
|民選最佳綜藝資訊節目
|民選最佳資訊節目
|民選最佳綜藝資訊節目主持
|第一屆（2016）
|《衝三小》（ViuTV）
|不適用
|鄭裕玲、陸永、C君《Do姐有問題》（TVB）
|第二屆（2017）
|《Do姐再Shopping》（TVB）
|不適用
|鄭裕玲、陸永、C君、黃翠如、馬國明、蕭正楠《Do姐再Shopping》（TVB）
|第三屆（2018）
|《Good Night Show 全民造星》（ViuTV）
|不適用
|周奕瑋《周遊東京》（TVB）
|第四屆（2019）
|《Good Night Show Mirror Go / Mirror Go》（ViuTV）
|《頭條新聞》（RTHK）
|Mirror《Good Night Show Mirror Go / Mirror Go》（ViuTV）
|第五屆（2020）
|《全民造星III》（ViuTV）
|《鏗鏘集》（RTHK）
|強尼《全民造星III》（ViuTV）
|第六屆（2021）
|《神的女主角》（ViuTV）
|《經緯線》（ViuTV）
|6膠《膠戰、膠戰S2、膠戰新春SP》（ViuTV）
|第七屆（2022）
|《膠戰S2、膠戰SSP》（ViuTV）
|《爆谷一周》（ViuTV）
|梁祖堯、蔡瀚億、陳俞希《晚吹－空肚講宵夜》（ViuTV）
|第八屆（2023）
|《MIRROR Time》（ViuTV）
|不適用
|MIRROR《MIRROR Time》（ViuTV）
|第九屆（2024）
|《MIRROR Chef》（ViuTV）
|不適用
|MIRROR《MIRROR Chef》（ViuTV）
|第十屆（2025）
|《四鏡大暴走》（ViuTV）
|《空肚講宵夜》（ViuTV）
|邱傲然、柳應廷、陳卓賢、邱士縉《四鏡大暴走》（ViuTV）