口水多過浪花 | 佘詩曼頂唔順大陸真人騷24小時監察 自爆6年後返TVB拍劇原因
佘詩曼自爆返TVB拍劇主要原因
自從離開無綫後，一直將事業重心轉移內地的佘詩曼，早前落實將會回巣接拍無綫新劇《NEWS新聞女王》，與李施嬅和高海寧等人鬥戲。當被問到為何會突然回巢拍劇時，佘詩曼坦言劇本好是最主要原因：「因為個劇本好，係做新聞報道員，講辦公室政治嘅。（係唔係少拍呢啲？）未試過啦，同埋個劇本係好嘅，同埋我覺得係有得發揮嘅。」
曾因自己演技太差而爆喊
佘詩曼在1997年贏得香港小姐季軍後，開始在演藝圈發展，一開始並沒有演戲底子的她，在誤打誤撞的情況下接拍了第一套劇集《雪山飛狐》。佘詩曼憶述當年外界一直指她「雞仔聲」、「演技差」，自己在拍攝喊戲時亦因為自己演技太差而爆喊：「我嗰陣要拍一場喊戲，講到陳錦鴻係到喊曬，但我就係到笑喎，導演叫我睇playback嗰陣，我一睇就覺得我自己做得好差，跟住好想喊，覺得好醜啊。」佘詩曼仲話自己一喊，導演就叫自己埋位，順勢完成埋場喊戲；結束後就叫佘詩曼記住當下情緒，希望能夠對她下次拍攝喊戲時有所幫助。
入行26年最滿意「呢兩套劇」
當被問到是哪一部作品令佘詩曼開竅時，佘詩曼毫不猶豫表示有兩套劇集令她重拾對演戲的信心：「第一部就係《十月初五的月光》，佢係令到我有返信心，因為好評啦，個人有啲信心之後，之後就咩都做得順利啲同好啲，起碼自己會有心機做戲。」
佘詩曼亦提及到第二部令自己「開竅」的作品是《酒是故鄉醇》，她憶述當時自己特登求「珍姐」曾勵珍俾自己參演該劇集：「我嗰陣就話『你俾我做啦，你考慮下啦，我唔會令你失望㗎。』咁佢就真係俾咗嗰機會我，我嗰陣就覺得呢部戲之後，我係所謂開竅咗，因為實景拍攝好真，唔係喺嗰廠到拍，個感受唔同，演繹都會唔同。」
憶做主持壓力大到瘦6磅
佘詩曼在訪問中亦提及到演員以外的經驗，她表示港姐卸任前做過主持，搞到自己壓力大到瘦6磅，所以以後都唔敢再挑戰做Live主持：「我嗰陣要做《歡樂滿東華》主持，我直頭因為呢件事瘦咗5至6磅。因為係Live，所以我由沖涼、搭車、行路都已經係背曬啲稿，雖然背到滾瓜爛熟，但係都係好驚好驚。驚到我做完之後打返俾經紀人，同佢講『你可唔可以幫我記喺你電腦到，我以後唔做主持，我真係好大壓力啊』」，搞到Do姐都忍唔住大笑！
自爆頂唔順大陸真人騷拍到自己冇著褲
佘詩曼亦分享曾經試過有大陸真人騷拍到自己冇著褲：「我試過拍過一個監察式24小時嘅節目，個次我癲咗啊，我覺得我唔可以再做呢種節目，我承受唔到。我試過換衫都唔記得咗，唔知道出面走廊有部機，我就喺房門行出去，但我下半身係短褲仔，咁跟住我咪即刻同佢地講我冇著褲，我諗以後都唔會再拍呢種節目，頂唔順。」
一起睇佘詩曼的電台訪問：
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佘詩曼提及到拍攝內地真人騷嘅辛酸史！
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