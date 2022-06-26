47歲佘詩曼自認雞仔聲演技差 靠瘋狂自我羞虐走上視后之路
佘詩曼當年被批雞仔聲
短片由阿佘1997年參選港姐獲季軍片段切入，25年後的今日，阿佘重回當年頒獎禮的舞台，憶述當年領獎的過程：「我是在這裏開始我的演藝生涯的。我去面試的第一部劇是《雪山飛狐》，幸運的我拿到了苗若蘭這個角色，但不幸的是，我沒有把她演好，因為我真的不會演戲，那些評論都是『她不會演戲，她聲音很小，說對白不好……』很多不好的批評。」
佘詩曼靠負面新聞激勵自己
但自認好勝的阿佘未有因此而放棄，反而決定要做得更好：「我不喜歡被人說我做不到，因為我媽從小到大都跟我說沒有不可能的事，只有你努不努力，我覺得我不應該放棄，我應該勇敢去面對我的困難、我的不好、我的弱點，才會有進步。我記得當時看到那些報紙很大的標題說演得不好甚麼甚麼的，我還把那個報紙擺在每天起來照鏡子的地方，鼓勵我，我以後不要看到這種話，佘詩曼，你給我做好！」
佘詩曼享受北上實景拍攝
阿佘在紀錄短片中表示，由於TVB很多劇都在古裝街或在廠內搭景拍攝，她從未試過實景拍攝，直到2000年的《酒是故鄉醇》，她才第一次體驗：「全程都在廣西拍，那個時候我自己的心裏特別興奮，全外景全實景，我說我一定不會讓人失望的，然後我跟那些村民一起吃飯聊天、起火、燒雞，很真實的生活，我就是那個人，從那個時候開始我愛上演戲，我知道怎麼可以代入一個角色，在內地拍攝，因為地方大，它很允許你有這樣的拍攝環境，我覺得這是一個很大的區別，我記得《金枝慾孽》我們就是去了故宮，穿着一身古裝，站在故宮，我就是那個人了，完全不用演的，很了不起的一個感覺，跟很多內地的演員、導演、團隊合作，我們的機會會多很多，選擇也多很多，也可以讓更多的觀眾認識我們，這是一個很好的改變。」
佘詩曼回首25年不枉此生
1997年阿佘當選港姐季軍時，司儀曾志偉描述阿佘的志願：「志向係成為一個成功的藝人。」阿佘在紀錄片中回首這25年的歷練：「成功不是自己說的，成功是別人認同，所以甚麼是成功我不管，我只是享受每一件事，我做好我每一件作品，起碼我自己滿意，我對觀眾有交代，我希望每一次都給觀眾有驚喜，有不同的感覺，不同的佘詩曼，不同的角色，我很滿意，因為我已經不枉此生了。」
佘詩曼最猛「11料視后」
佘詩曼於2011年離巢無綫拒再做親生女，轉戰內地掘金，紅透內地，2006年阿佘已憑《鳳凰四重奏》一人分飾四角成為史上首位雙料視后，後在《使徒行者》演出叫好叫座，憑角色「釘姐」獲得不少獎項，分別在《星和無綫電視大獎2014》及《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014》及《萬千星輝頒獎典禮2014》三個頒獎禮再成雙料視后，總共憑「釘姐」一角贏了達11個獎項，成為了香港史上唯一一個「11料視后」！佘詩曼攻內地市場，早前已事先張揚會返港撐好友梁思浩回巢TVB第一波靈異節目，如今較啱時間返港，當台慶頒獎嘉賓成數極高。
佘詩曼食白果 楊怡奪獎被指「太得戚」
2009年楊怡就憑住《宮心計》中姚金鈴一角，得到「我最喜愛的電視女角色」，同時重贏埋無綫頒出嘅「最佳表現獎」。但係當年有網民認為楊怡冇資格攞「我最喜愛的電視女角色」，認為應由佘詩曼的「三好」得獎。當年年大部分賽果尚算合理，鄧萃雯獲封為視后，惟獨「我最喜愛女角色」和「最佳表現大獎」有偏私之嫌，為捧楊怡上位，甘願犧牲有出色表現的阿佘，阿佘坐足成晚冷板櫈，最慘還要被迫與楊怡上演一場姊妹情深戲碼，當楊怡含淚領取「我最喜愛女角色」大獎時，第一時間不是多謝人，而是無嗱嗱說：「阿佘，你差我一啖！」
楊怡迫佘詩曼陪佢做戲
阿佘本來笑一笑就算，怎料楊怡講講吓又話：「阿佘話如果我攞，會走出嚟錫我一啖㗎！」兩番催迫，阿佘無奈帶笑走出台向她獻吻，楊怡攞彩兼攞足友情分，成功營造「姊妹情深」，從而淡化民眾對她的敵對情緒。但據幕後人員透露，二人根本不是friend到攬頭攬頸那種，該人說：「阿佘一早知道《宮心計》係用嚟捧楊怡，自己只係陪襯佢，個心已經唔舒服，不過記者嚟探班，佢梗係做足戲同楊怡有傾有講，但一擰轉背咪又係冇偈傾，何況阿佘鍾意夜蒲，楊怡鍾意返屋企，性格根本唔夾。」被網友批評似癲婆多過奸妃的楊怡表示：「最佳表現大獎係咪為我而設都好，我噚晚都瞓得好安樂。」最搞笑有網民提議將「最佳表現大獎」改名為「高層嘉許獎」或者「TVB最錫員工獎」，實在一針見血！
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