佘詩曼墮 MIRROR ERROR「麻雀天仙局」？慘遭一舖清袋 Edan囂張留言引關注
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佘詩曼今日在社交平台分享與MIRROR成員Edan呂爵安、Jer柳應廷、Jeremy李駿傑以及ERROR肥仔的打麻雀聚會，詳細記錄整場牌局過程，更爆料自己被「夾埋」清袋輸光，引發網民熱議。這場跨公司友誼聚會再次證明TVB視后與ViuTV人氣男團的深厚私交，成為娛樂圈佳話。
佘詩曼爆料媽媽零信心對話
佘詩曼在貼文中透露出門前與媽媽的對話，媽媽得知她要與肥仔等人打牌時直言「你唔夠人哋打㗎，嗰個肥仔咁勁」，對女兒牌技完全沒有信心。不過佘詩曼內心卻沾沾自喜，因為知道肥仔要工作會遲到，自己可以趁機領先。果然一開局她與Jer節節領先，中段雖然被Edan和Jeremy反超並「狠斬百幾番」，但她一直保持穩守狀態積谷防飢。
吳君如中場退出觀戰嘆香檳
牌局中途吳君如因為被各種花式麻雀玩法搞得「暈陀陀」而選擇中場停戰。佘詩曼形容君如被「五穀豐收」、「大風吹」、「奪命北」等玩法弄得眼花繚亂，最終抱觀望態度在旁嘆香檳。這些創新玩法顯示年輕一代的麻雀文化與傳統打法有所不同，為牌局增添更多趣味性。
ERROR肥仔遲到助攻反被指夾埋
尾段肥仔工作完畢趕到現場，開始時還教導佘詩曼打牌技巧。然而由於佘詩曼要趕工作提早離場，便拜託肥仔代打完成餘下牌局。豈料肥仔一上場就輸了「二百幾番」給Jeremy，令佘詩曼辛苦賺回來的錢瞬間清袋，最終「一蚊都冇贏到」。佘詩曼在貼文末段直言「絕對有理由懷疑佢哋係夾埋㗎」，語氣中帶著無奈和幽默。
網民熱議Edan認夾埋下次再戰
Edan在留言區大方承認「唔使懷疑，係夾埋，下次再打」，獲得674個讚好成為最高人氣回覆。網民紛紛留言調侃這是「天仙局」、「局中局」，更有人形容是「騙徒手法層出不窮」。有網民大讚佘詩曼的描述「好精彩」，亦有人建議「可以開多檯」擴大麻雀圈子。這種輕鬆幽默的互動展現了跨公司藝人間的真摯友誼，打破了不同電視台之間的界限。
圖片來源：IG@charmaine_sheh資料或影片來源：原文刊於新假期