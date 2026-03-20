佘詩曼墮 MIRROR ERROR「麻雀天仙局」？慘遭一舖清袋 Edan囂張留言引關注

佘詩曼今日在社交平台分享與MIRROR成員Edan呂爵安、Jer柳應廷、Jeremy李駿傑以及ERROR肥仔的打麻雀聚會，詳細記錄整場牌局過程，更爆料自己被「夾埋」清袋輸光，引發網民熱議。這場跨公司友誼聚會再次證明TVB視后與ViuTV人氣男團的深厚私交，成為娛樂圈佳話。