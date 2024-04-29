鬧佘詩曼PA被起底 前TVB躁狂導演曾粗暴對待「神獸天使」 獲珍姐力撐

佘詩曼近日接受鄭丹瑞的網台節目《健康旦》專訪，講到初入行時曾被PA（助理編導）掟劇本侮辱，引起網民熱議，更有網民在討論區起底，發現這位PA後來成為了TVB導演，並曾因粗暴笠「神獸天使」膠袋引起轟動！

