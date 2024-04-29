鬧佘詩曼PA被起底 前TVB躁狂導演曾粗暴對待「神獸天使」 獲珍姐力撐
佘詩曼自爆初入行被助導掟劇本責駡
在節目中，佘詩曼回憶起早年被一名助導責駡的經歷。當時她還未卸任港姐，客串劇集時，因為一個小小的誤會，被助導無理責駡。她說：「這個PA並非批評我的演技，他完全是心情不靚？可能吧，因為當天是父親節，我朝早9點到現場，大約8點15分出門口，8點時他問我可否早點到？我說盡量吧。」結果準時到達的她，卻在準備對稿時被該PA責駡，因為她沒有帶劇本，而這位PA甚至向她投擲劇本，說出了一些傷人的話。
面對侮辱 選擇堅強不哭
面對這樣的侮辱，佘詩曼選擇了忍耐，她說：「我覺得好侮辱，但我沒出聲，忍住。因為拍攝時間緊迫，我其實好想喊，但如果喊會令妝溶掉，就會浪費時間，所以我一直不出聲，那就不會喊。」但當她完成拍攝工作，坐上的士準備回家時，她終於忍不住爆哭，甚至嚇到了司機。後來，她得知有途人目睹了她被辱駡的情況，並向TVB投訴，但她選擇了息事寧人，該助導最終只是被調離了劇組。
蒙嘉慧、周家怡等亦傳曾被鬧
有網民就在討論區開po起底，發現該位PA為張永豪（Gary），後來在2008年升職成為了TVB導演，在行內出名躁底，曾鬧過不少藝人，除了佘詩曼外，還有蒙嘉慧、周家怡、鄭欣宜、陳茵媺、趙國東、彭國樑等，但有傳因為其老婆是無綫高層曾勵珍的親戚，而獲多位監製提攜，亦令一眾藝人敢怒不敢言。
佘詩曼曾公開批對方「質素太差」
佘詩曼過往在訪問中，亦曾提及過被這位PA掟劇本侮辱事件，並公開說對方「質素太差」，可見記憶之深刻。網民都驚訝一個PA可以咁惡，紛紛留言表示：「乜原來一個tvb PA都咁大權」、「條友似有病」、「呢個世界大把呢d人，見高拜，見低就X，擺晒款」等等。
曾粗暴對待「神獸天使」 獲珍姐維護
到2012年9月拍攝劇集《心路GPS》時，張永豪被拍到粗暴笠「神獸天使」劉蔚萱有田雞味的膠袋，並捉著她的頭撼埋牆，片段在網上瘋傳，引起網民轟動，張永豪自此被封為「躁狂導演」。事件被報道後，曾勵珍雖否認跟張永豪是親戚，但仍力撐他說網上短片「斷章取義」，並指必要查出發放片段的幕後黑手。最後張永豪收到無綫發出的警告信，並在《東張西望》中與劉蔚萱握手言和。
打《愛回家》演員被停職 離開TVB後繼續躁底
直到2016年，張永豪成為了《愛回家》導演，又被影到在拍外景時，用劇本大力打演員魏焌皓頭部兼爆粗，最後遭到停職處分，並在同年離開了TVB。2020年，張永豪曾因開車時「抽頭不打燈」，而被拍片放上社交網專頁「香港突發事故報料區」公審，拍片的網民鬧爆他：「抽頭又唔打燈提示人知，話抽就抽…差啲撞埋！仲要發脾氣掉嘢過嚟，一味只識爆粗…叫人撞佢！你想死就死遠啲，咪喺馬路上害人啦！」