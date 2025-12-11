50歲佘詩曼野心未滅火 豪言要再高峰 爆內心真正想法

50歲佘詩曼接受專訪時坦言自己仍未到達事業高峰，更直言野心未滅。這位TVB視后級演員以一貫的率直作風表示，即使站在不少人夢寐以求的位置，但她認為還遠遠不夠。佘詩曼更豪氣地說出內心真正想法，展現出她那團燒了多年都未熄滅的火焰，令人驚訝她在人生下半場竟然越燒越旺。