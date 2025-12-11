50歲佘詩曼野心未滅火 豪言要再高峰 爆內心真正想法
50歲佘詩曼接受專訪時坦言自己仍未到達事業高峰，更直言野心未滅。這位TVB視后級演員以一貫的率直作風表示，即使站在不少人夢寐以求的位置，但她認為還遠遠不夠。佘詩曼更豪氣地說出內心真正想法，展現出她那團燒了多年都未熄滅的火焰，令人驚訝她在人生下半場竟然越燒越旺。
佘詩曼豪言要再高峰 野心未滅火越燒越旺
佘詩曼在專訪中毫不掩飾自己的野心，當被問及是否已達事業高峰時，她斬釘截鐵地回應：「我唔希望係（高峰），我希望再高峰啲！」她更進一步解釋自己的想法，表示「都未去到最後一日，唔知幾時先係最高」，這句話背後藏著一團燒了多年都未熄的火。50歲的佘詩曼不只外表凍齡，內心更是在燃燒，展現出她在人生下半場火越燒越旺的狀態。
佘詩曼談極致演技 自爆對自己要求極高
談到演技的極致追求，佘詩曼立刻化身「Man姐」上身，擺出招牌姿勢說：「等我話畀你聽，乜嘢叫新聞嘅極致，係咪咁呀？」笑完後她收起鋒芒，認真地表示：「極致真係好勁，要好有信心先至講到呢樣嘢出嚟！我只可以講，我同Man姐一樣，每樣嘢只係想做到最好。」她坦承自己對自己要求高，希望每一次都有進步，「咁唔係極致，就盡量啦！」但她強調自己要的極致從不凌駕於人，認為講話有很多種方法，不應該用挑剔的態度對待別人。
佘詩曼自爆弱點情緒化 坦言會適當發洩
佘詩曼在專訪中大方自爆自己的弱點，笑得最大聲地說：「我嘅弱點一大堆，情緒化但又好識control。」她表示不知道是因為情緒化才可以做演員，還是做演員令到自己情緒化，但最重要是要識得控制情緒。面對現時生活壓力大的環境，她認為不應該將情緒谷住，「有啲乜嘢其實要適當地發洩出嚟、抒發出嚟、搵朋友傾，都係好事。」她透露自己工作時不會發脾氣，但回到家會同朋友訴苦，「釋放出嚟就會舒服好多！」
佘詩曼正面回應網民負評 照單全收求進步
對於網民的負面評價，佘詩曼展現出成熟的態度，表示自己向來照單全收。她坦言：「好嘅唔好嘅都會睇，好嘅梗係開心，唔好嘅會參考，因為你要接受唔同嘅聲音。」佘詩曼認為人們不會無端端批評，講得出一定有原因，所以負面聲音都要聽，「如果唔係就唔會進步。」這種虛心接受批評的態度，正正展現出她作為資深演員的專業素養和不斷求進步的精神。
