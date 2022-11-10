余子明逝世｜終年78歲 年初中風左邊身癱瘓 曾靠刨馬經復康

終年78歲的余子明於今日（11月10日）逝世，他早前在ViuTV《940920》 飾演秋叔、林楚凝（蔡思韵飾）的爺爺，其大仔Elvin更因此為父開通社交網，幫劇集作宣傳，今日其兒子就在社交網上貼出余子明一張黑白背影照，留言：「爸，一路好走！」