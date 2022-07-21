余德丞拍劣食片被餐廳老闆索賠千四蚊 一個原因被法官駁回
老闆不憤被余德丞 指「劣食餐廳」：早知拍片會收3000萬
余德丞和「9BoThew 膠保廢」兩位YouTuber早前拍片挑機「香港最伏餐廳」，其中一間港式扒房被指羊扒十分羶、牛肝菌汁有化學膠味等等。當中余德丞更是食到七情上面，超誇張。事後就有一位自稱是餐廳老闆的網民在這段影片下留言，指要在6月4日發告票給3位主持，甚至連其他負評他的YouTuber都不放過，而最令人驚訝的是他要連YouTube都一同控告！
餐廳老闆控告索$1,466元賠償
近日官司在小額錢債處開審，老闆在法庭指3人在未經其同意下，盜用了他的私人地方進行商業性用途，又指：「早知內容係奚落你侮辱你，我會收3,000萬！」老闆續指3人在拍片時故意假裝顧客，去掩飾自己YouTuber的身份。他要求「象徵式」收余德丞當日的租金連電費當作拍片費，金額為1,466港元。不過法官不接納餐廳是私人地方的說法，要求老闆再補充相關文件，目前官司將押至10月3日再審。
推「牛魔王套餐」
早前老闆更為了谷營業額，推出「牛魔王套餐」，當中提及其靈感是來自「牛魔王街頭舞」，將會推出以：餐湯、小食、6安士prime極級牛扒意粉、甜品及飲品組成的套餐，售價為$128 ，只要加入會員仲可以特價$99。入會方法只需要WhatsApp老闆講：「牛魔王」三字便好！不過老闆都話，希望用呢段訊息去為觀眾帶來歡樂。
重溫余德丞拍劣食片被提告懶人包
現年32歲的余德丞Dickson，在離開了效力多年的TVB後，開始在不同的媒體曝光，專心發展其KOL網紅事業，早前他就去了「9BoThew 膠保廢」的YouTube Channel當客席主持拍攝劣食片，去餐廳「試伏」，但由於他和兩位主持在片中狠批食物不如預期，結果惹怒餐廳老闆，被告上法庭。
網民大讚Dickson表現
這次他們挑戰了兩間有名的餐廳去試伏，不知道Dickson是不是已經拋開了TVB藝人的包袱，表現十分自然，和另外兩位主持阿廢及阿保產生了很好的化學作用，有觀眾留言說25分鐘的影片由頭笑到尾，更建議Dickson可以當長駐嘉賓。
老闆報警再兩度發信要求親自道歉
事後有一名疑似餐廳老闆看完影片後，留言表示會從法律途徑追究，仲要告埋YouTube。6月7日，餐廳老闆終親身在其餐廳的Facebook專頁承認會控告余德丞等三人，他表示：「剛從警署回舖，這次向三位youtuber起訴，從三方面，刑事詐騙調查，民事盗用場地和招牌索償，並在高院作誹謗索償，下星期內應可發出第一張傳票……在香港何處可遇到有教養的人？今天可在深水埗警署遇到位，警長6258……我的自尊，來自自我反省，謙沖自牧，但對一些失實惡意的批評是不會聽，珍惜時間，光陰溜走如指間沙。」
第一封公開信
6月10日，餐廳老闆再於Facebook page發公開信要求余德丞親自道歉，文中他指已入稟區域法院，指父親節（6月19日）前仍沒有收到余德丞的回覆就會再有下一步行動，必會追究到底。他強調，余德丞可以任何方式傳達道歉，若選擇親自前往餐廳，老闆將親自傳授最近創作的「牛魔王街頭舞」：「余德丞先生：這是你的公開信，請笑納！我不要金！不要銀！只要你說對不起三個字！由今天至父親節那天止，若收不到你傳達的對不起，咁，控告閣下的第二套馬車和第三套馬車，會同時開動。余先生，對不起三個字，用任何方式傳達都可以，倘若親自前來，我會教你最近創作的牛魔王街頭舞，此舞表達出人生的，生老病死和酸甜苦辣。」去到11日，餐廳老闆於Facebook page表示：「我要打的官司已進入司法程序，2022年7月21日早上開審。」
涉事YouTuber「9BoThew 膠保廢」表示若事件已經進入法律程序，則不便回應。而余德丞接受傳媒訪問時就不欲多談，指自己只是分享食物的感受，又認為食東西是很個人口味。
第二封公開信
餐廳老闆發出第一封信後，余德丞至今仍未有任何道歉的行動，6月14日餐廳老闆再公開第二封公開信，內容是再三勸余德丞出來誠懇道歉，並強調自己係「痴心愛香港的人」，老闆仲寫咗2大叮嚀，第1個叮嚀強調道歉的態度，叫余德丞道歉要真誠，唔可以浮誇同造作，指如果大學生只有學歷無咗呢份修養，就唔係一位真正的大學生。第2個叮囑再強調，如果余德丞親自嚟道歉除咗教佢最近創作的「牛魔王街頭舞」，同埋今次加碼送多一份厚禮，就係付上佢對林鄭的愛畀余德丞，仲問余德丞肯唔肯接受呢份愛！
老闆再三公開信
去到15日，餐廳老闆再次出多封公開信，直言要求余德丞道歉，更指會送對方一件陳年風褸，因為風褸可以解咒，更加有哈利波特的魔法….不但如此，他在18日又再登廣告，當中提及：「余德丞先生，這是你的公開信，請笑納！我不要金！不要銀！只要你說對不起三個字！」。又在公開信中提及餐廳受爭議的牛肝菌汁薄牛扒將會有限定半價優惠，如果食完唔好食可以唔收錢！
網民：老闆自己都有問題
事後有不少網民大讚余德丞在片中表現出色搞笑，很放得開，力撐他只是「有嗰句，講嗰句」，甚至翻出老闆的舊帳，指他不止餐廳食物有問題，連本人都有問題，又表示人人都有主觀意見，並無扭曲事實，相信未必能告得入，有網民睇完之後就話都係得啖笑，直言：「真係白卡餐廳」、「你試下食完不滿，收律師信啦」、「個老細已經痴Ｘ咗線」等等，但也有網民指余德丞批評餐廳內的牛肉湯的肉是「回收」得來，的確有不實的評語。
即睇余德丞所拍劣食片：
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