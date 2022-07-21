余德丞拍劣食片被餐廳老闆索賠千四蚊 一個原因被法官駁回

余德丞早前聯同YouTuber「9BoThew 膠保廢」一同拍片去試食「香港最伏餐廳」，其中一位餐廳老闆在余德丞試食後 ，不甘其食肆被標籤為「劣食餐廳」，不斷向余德丞發出公開信，要求余德丞道歉。近日餐廳老闆更成功入稟小額錢債處，向余德丞及兩名YouTuber要求賠償！