「地獄手信王 」余德丞德國再出事！派重口味「鞋墊」嚇窒Do姐
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有「地獄手信王 」之稱嘅余德丞從德國旅行回來，帶來新奇手信送贈畀一眾《口水多過浪花》同事，鄭裕玲（Do姐）、余迪偉及傑朱收到後都瞬間「黑人問號」，更引發網友爆笑討論！
「地獄手信王 」余德丞德國手信再次令人無言！
經過上次泰國手信的經驗，余德丞這次從德國帶回的非食品類手信，原以為可以避免麻煩，沒想到仍舊引來非議。余德丞的手信再於《口水多過浪花》社交平台被公開，並表示「Dickson手信⋯⋯杯墊⋯我哋幾個唔識評分⋯留比大家啦！」Do姐收到感到無言，唔識comment！
網民：超似鞋墊、葯膏貼
照片中的禮物被誤認為是其他用途的物品，如葯膏貼或鞋墊，引起了一片哄笑。網友的評論充滿戲謔「眨吓眼以為係鞋墊」「正所謂送禮嘅唔尷尬，尷尬就係收禮嗰個」「Dickson 每次都利用手信帶吾少歡笑俾大家，最緊要開心」「梳化 皮sample」「我第一眼以為係葯膏貼！」
而《口水多過浪花》節目拍檔收到手信後立即使個杯墊，余迪偉在節目中再度恥笑此手信 ：「 《愛回家》無嘢寫喇，睇完可以寫喇」
余德丞「食剩」芒果乾手信
去年訪問泰國後，余德丞為節目組成員帶回了手信，卻遭到Do姐的嫌棄，她評論說：「好差呀啲手信，唔係一包完整，好似喺屋企食剩嘅，一陣真係要影相俾人睇！你以為好矜貴得嗰幾廿塊芒果乾，我就率先即刻食啦，甜到漏呀！難食呀！」面對批評，余德丞解釋由於時間匆忙只好在機場匆忙選購，並承認芒果乾的包裝確實不便攜帶。Do姐則不滿每人只能分到一小塊，直言這是無心之舉。
Dickson遊日本送「腳皮烏冬」當手信：係免費攞
除了「食剩」芒果乾手信之外，仲送過「腳皮烏冬」，但隨後揭曉手信的真身是手打烏冬：「呢包嘢係放係收銀隔離，每人可以免費攞，因為啲烏冬嘅頭頭尾尾佢用唔晒，所以就整成一包包」Dickson就澄清這包「碎麵」並非真正手信：「我講係笑咋，唔係手信！」
圖片來源：ig＠yuduck、Facebook@口水多過浪花、ig＠903kitkit資料或影片來源：原文刊於NewMonday