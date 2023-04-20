余德丞日本拍攝失禮事件被日媒報導　當地網民圍插：以後不要再來

余德丞近日為YouTube channel「9bothew 膠保廢」主持到日本拍攝，在試食一間魚生飯的時候疑似激到店主掟碗，以及其他的行為引起爭議，余德丞回應爭議指當日有事先得到店主允許拍攝，加上餐廳的魚生飯份量大，在不想浪費食物的情況下只叫2個飯，事件更被數個日本傳媒轉載報導，被日本網民批評：「以後不要再去日本了」。