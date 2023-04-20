余德丞日本拍攝失禮事件被日媒報導 當地網民圍插：以後不要再來
余德丞到日本拍攝事件被日媒報導 網民：以後不要再去日本
事件受到日本傳媒Record China關注並轉載，以「日本餐廳“違反禮儀”、御苑“窺淫癖”=香港名人遭批（日本の飲食店で「マナー違反」、御苑で「盗撮」も＝香港人タレントらに批判殺到―香港メディア）」為題。
下方網民回應指：「日本每人叫一件是潛規則，沒有明文規定」、「香港怎麼了？英國殖民時代的驕傲和常識哪裡去了」、「因為這些中國人，“拒絕中國人”的商店和溫泉越來越多，從中國進入日本的人必須接受禮儀測試，不通過就禁止進入日本」等。
余德丞到日本拍攝三宗罪被網民圍插 親自回應4個人食2碗飯
余德丞就爭議回應了事件，他解釋拍攝事前得到店方同意，而且拍攝期間有固意壓低聲量，所以片中聽到的聲量是後期放大。而拍攝當日原本打算4個人叫3碗飯，但其中一款剛好售罄，於是不想浪費食物的情況下只叫2碗， 如果店方要求要每人一碗的話一定會尊重餐廳規矩。
第一宗：店內大放厥詞
片段中四人來到秋葉原一間以巨型魚生丼飯聞名的店鋪，又大碗CP值又高，於是余德丞問其他人可否四個人食一碗，此時旁邊的主持阿保笑言：「這麼cheap？這樣太不尊重了，會被人攀出去的。」介紹菜式期間，老闆上前問他們是否打算點餐，抑或只是來拍片，他們猛點頭說：「Eat! Eat! Eat!」。因為感到老闆似乎不太高興，余德丞與幾位主持都被嚇親：「燥底喎佢好似。」
店主嬲到掟碗
店主行開後傳來疑似掟碗的聲音，令四人大感愕然，之後他們便開始高談闊論吐槽日本文化，主持阿保更在店內豪言：「日本係咁㗎啦，嚟到日本我預咗，因為我以前嚟日本我喺日本鋪頭影張相都被人X，啲老闆通常好多都唔滿意你哋拍嘢…..其實我不嬲都唔係好鍾意嚟日本拍嘢……我尊重佢，我只係唔鍾意姐。」另一主持阿廢道：「日本受職人文化影響。」余德丞聽完跟著笑，似乎同意日本人太過正經。隨後阿保又呻：「其實電視機聲大過我哋講嘢聲啦，點解唔鬧部電視機呢？」阿廢便開玩笑提議不如幫他把電視關掉。
許多網民認為他們的行為舉止很「肉酸」，慶幸店主應該不懂得廣東話。因為日本是一個重視私隱的國家，不允許拍攝是理所當然的事，何況主持自己也不喜歡被人隨便影相，行為舉止透著雙重標准。網友認為他們不僅不知道入鄉隨俗的重要性，更當住人面在別人店內埋怨，相當失禮：「去日本店家影相問店主先好正常喎，你上次影相被人X咁都可以怪人」、「目中無人冇規冇矩」、「睇到我尷尬」。更有網民嘲笑余德丞「終於有機會紅」。
第二宗：缺乏基本常識
食完後，余德丞認為店主「好慘」，午飯時間都只有他們一枱客，又發現店主忽然熄冷氣，懷疑店主想趕他們走，最後才知道原來是食物賣光了店主提早要關門。事實上Tabelog有指時餐廳當天的打烊時間為下午2:30，而且售罄的話提前關店並不意外，有網民認為四人進店後在慢慢介紹餐牌，遲遲不點餐，分分鐘阻人收工，所以老闆才脾氣大了一點，認為他們不該如此慢吞吞。
四個人叫兩碗飯
他們又埋怨店主沒有招呼他們，質疑可能因為無意中拍到店主才惹起不滿，更立即把鏡頭zoom近放大聚焦在店主身上，又稱被人「睥住」。四個人總共叫了兩個魚生丼，被部分網民認為行為不當，因為在日本一人吃一個餐是基本常識，四個人只吃兩碗飯相當小氣，而且日本人重視肖像權還非要將鏡頭對焦在別人身上，不懂尊重。
稱日本三文魚有蟲
之後四人叫了兩個魚生飯，上面有中拖羅、赤身、墨魚等刺身，但沒有三文魚，於是阿廢便感歎日本人真的不愛食三文魚，阿保表示認同：「佢哋凝住有蟲（所以不吃），日本國內嗰啲可能有，因為係河川，挪威冰川就應該冇。」於是再被網民賜教，日本人只是食的三文魚種類不同，而且人工飼養的三文魚寄生蟲其實很少：「日本人唔食三文魚呢個謬誤仲要講到幾時，資訊性嘅嘢唔該準確返少少，到時出醜又係你哋自己」。
第三宗：對路人指手畫腳
吃完飯後四個人去新宿賞櫻花，阿保和余德丞用廣東話在大街上對路人評頭論足，余德丞興奮指：「條街好似好多靚女。」，被阿保駁斥：「阿婆比較多。」又笑言日本沒有什麼靚女，更有一幕拉近放大途人，笑他衣物上有很多頭皮。雖然對方未必聽得明廣東話，但這種隨便偷拍素人並加以取笑的行徑被部分網民怒指無家教：「得罪咗人都唔知」。
部分網民勸喻作為KOL到外國旅遊更加應該謹言慎行，不過亦有網民認為餐廳老闆待客之道的確可以改善，而且喜歡開玩笑一向是該頻道的特色，相信主持只是在活躍氣氛。
秋葉原大份量魚生飯——Magurotei（魚ガし料理まぐろ亭）
他們到訪的一間秋葉原店以出售大份量吞拿魚魚生飯為主，食物價錢介乎800-3,400yen （約港幣46-199），店鋪只經營午市，通常2 、 3點就會閉店，食客都認為抵食之餘仲食到150%飽。
Magurotei（魚ガし料理まぐろ亭）
- 地址：日本〒101-0021 Tokyo, Chiyoda City, Sotokanda, 2 Chome−1−16 昌平橋中央ビル
- 電話：: +81 3-5295-3338
- 營業時間：11am-2pm（周一至五）; 11:30am-3pm （周末）；周二休館
- 交通：JR山手線秋葉原站電器街口（北側），步行4分鐘
余德丞被稱為媽寶 咩都要聽晒阿媽話
而余德丞早前接受傳媒訪問時自爆，這次是他相隔16年再到日本，多年來不再到日本竟是因媽媽指日本有輻射，因此多年不再踏足日本。隨後余德丞的言論引來網民嘲笑，指他十足「裙腳仔」，又擔心他此行會被媽媽責罵：「好鬼似裙腳仔」、「估唔到佢咁裙腳，30幾歲人仲阿媽話」、「咁大個人重拎老母出來講」。另外有網民指，聽到余德丞經常將媽媽掛在嘴邊，就質疑2018年余德丞突發性心律不正昏迷送院，被傳余媽媽跪求「富豪御用風水師」免費為他點燈續命一事可信性大增。
曾被餐廳入稟追究
事實上，「9bothew 膠保廢」已經不是第一次惹來爭議，去年余德丞與阿保及阿廢三人到香港著名的平民扒房試食，便大喊中伏，直腸直肚表示難食，指牛扒似發泡膠，余德丞更坦言：「酥到有化學味」。事後被扒房老闆揚言追究到底，入稟追千四元，不過並未成功。該事件掀起一陣風波，當時已經有網民勸要收下把口。
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