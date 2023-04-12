余德丞遊日被轟失禮　食魚生飯激到店主掟碗　網民列3宗罪：影衰香港人！

33歲藝人余德丞自去年5月離巢TVB後，轉型發展YouTuber事業，又經常現身其他電視台做主持，雖然工作不斷，但口碑卻插水式下跌。他先是去年試食平民扒房，被斥口沒遮攔然後遭餐廳老闆起訴，再於《姊妹們的國際市場》被批主持表現差強人意。近日他再次為YouTube頻道「9bothew 膠保廢」主持，暢遊日本大歎魚生，態度竟又惹來爭議，更被列出三大罪行。