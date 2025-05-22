熱刺迷余德丞現場睇歐霸盃超激動！斥資十幾萬全為撐愛隊？
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歐霸盃決賽，熱刺以1:0險勝曼聯，贏得今屆歐霸盃冠軍，並取得來季歐聯的資格，身為熱刺迷的余德丞，當日專程飛到西班牙現場睇波，在熱刺贏波一刻，更激動到七情上面！
余德丞 超激動畫面引網民熱議
今次歐霸盃，由比蘭莊臣（Brennan Johnson）在上半場的1個入球，幫助熱刺打破了長達17年的錦標荒。作為熱刺粉絲的余德丞（Dickson）親臨現場，在看到熱刺勝利一刻，即激動大嗌：「終於贏喇！」又一邊尖叫一邊狂跳，更興奮到爆喊，這一幕被他分享在社交網上，引起不少熱刺球迷的共鳴。
分享現場氣氛 買返熱刺區域同聲同氣
身在西班牙的Dickson又透過《口水多過浪花》大氣電波中分享現場氣氛：「去到畢爾包之後熱刺嘅球迷真係多啲，比例大概係八比二，入球場比上次我睇歐洲國家盃更順利，我個位都係靚嘅，咁遠嚟到唔通真係買龍門口咩？佢亦都有分紅色同白色嘅主場，我買都係買返近熱刺嗰邊嘅區域，件事同聲同氣好多！琴日坐我隔離嘅係美國嚟嘅球迷，好多五湖四海嘅熱刺球迷嚟支持球隊。」
被指為撐愛隊豪使十幾萬
據Dickson的電台節目拍檔所指，原來今次他為現場撐熱刺，斥資了多達十幾萬，直航馬徳里再轉畢爾包去欣賞賽事。
此外，作為曼聯忠粉的李克勤賽前曾興奮地拿著曼聯毛巾影相，可惜最後曼聯輸波，令他失望而回。
撰文：東方新地圖片來源：IG@yuduck、IG@hacken1206資料或影片來源：原文刊於新假期