余德丞送「食剩」芒果乾做手信被同事嫌棄 DO姐鬧爆：好差啊
余德丞派幾廿塊芒果乾做泰國手信 DO姐： 好差啊啲手信
由鄭裕玲（DO姐）、余迪偉、傑朱、Dickson主持的電台節目《口水多過浪花》，週一（30/10）一集Dickson遭大家砲轟，原來大非常嫌棄他從泰國帶回來的手信，DO姐直言：「好差啊啲手信！唔係一包完整嘅，好似係屋企食剩咁嘅，一陣真係要影相畀大家睇！得個幾廿塊芒果乾以為好矜貴啦，我就率先食啦，甜到漏啊！難食啊！」
於是Dickson馬上為自己平反，他先是表示要先好好品嚐味道，隨後就解釋自己在機場買手信，當中有著各式各樣的手信，就連芒果乾都有3款，其中一款牌子更是被大家公認最好吃，不過Dickson就沒有購買該產品：「首先，佢個包裝好大包，你當係家庭裝，真係好大包！」不過DO姐反駁道：「宜家你唔係每人都有手信，而係一人一pat！」又抱怨表示：「我去日本排隊幫你哋買啤酒，拎返嚟原封不動！」
余德丞用心良苦原來背後有原因 網民： 見到實物先知少得誇張
隨後，Dickson再次解釋，原來背後用心良苦：「佢真係好大包，第二！佢每一塊都好大塊，我拎返嚟你哋好難食到。同埋我知道大家下午茶未必會食太飽『梅下梅下』，所以我就揀咗個容易食嘅，細細條嘅芒果乾。」之後他在補充表示自己買了豬肉乾等的其他手信，不過忘記帶回來，澄清說到：「我唔係咁樣嘅人」。
網民笑爆：咁大包嘅 點食得晒呀
同日下午，《口水多過浪花》的Facebook帳號更新帖文，當中寫到：「余德丞非常大方得體，去完泰國，買咗呢『小半包』芒果乾俾我哋口水多過浪花全體仝人。」照片中就見到他把芒果乾用密實袋重新包裝，令網民紛紛說道：「嘩！咁大包嘅，點食得晒呀」、「用心良苦，小食多知味！」、「呢個節目以來最有心手信」、「唔怪之得Do姐咁嬲」、「獨孤九寒」、「見到實物先知原來少得咁誇張」、「咁有誠意，係余德丞先做到」、「臨出門口醒起：哎呀！唔記得買啲野返去塞住班友仔個口添，班友一定口水多過浪花啦……唔驚！搭飛機果陣食淨左半包芒果乾，拎個密實袋裝返去，搞掂」
隔日，余德丞馬上補飛向大家送上「林真香豬肉乾」，大家馬上表示：「有人話要補鑊，好彩都幾好味！」不過網民就搞笑表示：「你寒酸的形象已經深入民心」、「肯定香港買，即係慳咗機票錢，要買多幾盒補數」、「一定係香港後補買」、「已經cheap左兜唔返喇」、「依家最冇誠意就係買呢啲！仲要喺香港補貨」
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