余德丞獲捧即離巢 係咪過咗TVB一棟？ + 過檔ViuTV講世盃即出事！

四年一度的世界盃決賽周昨晚（20日）開鑼，前無綫藝人、體育節目主持出身的余德丞，最近轉投ViuTV旗下，為今年世界盃擔任主持，惟昨晚一開幕即撻Q。而他早前接受YouTuber熊仔頭訪問，亦道出當初離開TVB的原因。