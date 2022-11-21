余德丞獲捧即離巢 係咪過咗TVB一棟？ + 過檔ViuTV講世盃即出事！
余德丞過檔ViuTV講波即撻Q
當時儀式播出1998年法國世界盃《La Copa De La Vida（The Cup of Life）聖盃之光》，余德丞昨晚誤將主唱Ricky Martin講成Robbie Williams：「呢一首可能係最多球迷認知嘅一首世界盃主題曲，係來自Robbie Williams嘅呢一首歌。」余德丞並未意識到自己講錯，直至播出第二首歌曲，他才補鑊：「糾正返少少，頭先講錯咗唔係Robbie Williams而係Ricky Martin至啱，嗰首係大家最耳熟能詳嘅世界盃主題曲。」
余德丞離無綫：靠自己換到掌聲
余德丞5月宣布離巢效力8年的無綫，早前他為「FHProduction」（熊仔頭）的網上節目任嘉賓，期間自爆入行初期曾因意見多多而激怒監製，但他強調會飲水思源。他近日密密拍YouTube片，向YouTuber之路進發，他感慨稱︰「我喺自己YouTube頻道，節目自己一手一腳做出嚟，做得唔好係自己問題，靠自己換到掌聲返嚟都係自己嘅成功。」
自爆在無綫不經意得罪監製
在熊仔頭的訪問中，余德丞分享了離開無綫的心路歷程，又回憶剛入無綫時的新人時期，因經常提供意見而不經意得罪監製︰「開始入兒童節目、大約做咗半年至一年咁，已經好似大佬咁喺度行，諗緊『會唔會咁樣好睇啲』、『會唔會咁樣舒服啲』，監製覺得你咁多意見，係咪想做埋導演？」他坦言當時只希望做好件事︰「但好多人覺得關你鬼事咩？你唔使理呢啲嘢啦。」不過，余德丞強調會飲水思源︰「我喺舊公司入面學咗好多，無剛才講嘅兒童節目監製畀咁多機會，我會唔會做到今日嘅余德丞呢？」
呻做無綫多掣肘 現可掌握自己命運
余德丞直言在無綫當主持甚少加入個人想法，但現時的說話尺度則大有不同：「以前講嘢好持平，而家可以有啲立場，至少講波可以公開撐邊一隊。」問及以前是否未獲認同？余德丞未有直接回應，僅坦承現時拍YouTube片較有成功感︰「我喺自己YouTube頻道拍片，睇到評論話我講嘢好抵死、幾衰格咁，節目自己一手一腳做出嚟，望住個BB出世…做得唔好係自己問題，如果靠自己換到掌聲番嚟都係自己嘅成功，掌握到自己嘅命運。」
熊仔頭：捧你先走，係咪過咗TVB一棟？
熊仔頭問：「捧你先走，你係咪過咗TVB一棟？」余德丞答︰「我簽長約時已經六、七年前，出咗糧梗係要做，每年都好勤力工作，不過timing好緊要，我都33歲，8年嚟乜嘢崗位都了解過，不如真係試吓（離開）。如果真係再續約可能就係簽N年，去到呢個歲數再唔行出呢一步，可能永遠冇機會。」怕轉變，但可以勇敢離開？他說：「你喺懸崖邊，後面已經有人殺緊埋嚟，你都要跳，跳落去可能九死一生，但至少有一生。」
齊睇余德丞點解離開TVB：靠自己換掌聲！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
讀者留言