粉紅麻甩101｜余德丞自認一腳踏兩船冇難度 離巢TVB勁賺6位數成ViuTV新寵

ViuTV綜藝節目《粉紅麻甩101》以同志作題材，不過內容並非以男男作為配對，而是「安排同志與直男相處來擦出火花」，直男代表除了前TVB小生余德丞（Dickson）外，還有在《全民造星》打入十強的前毛記偽員龍志權（王雍泰）。