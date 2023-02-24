粉紅麻甩101｜余德丞自認一腳踏兩船冇難度 離巢TVB勁賺6位數成ViuTV新寵
《粉紅麻甩101》攣男代表 Howard 來自J2《仔仔一堂》
至於跟兩人合作的還有《仔仔一堂》參賽者陳皓雲（Howard）、參加《全民造星》時被封為「大姨媽」的陳君浩（阿Bu）及《全民造星2》出身的歌手黃凱逸（Zelos），五人組成「三攣兩直」配搭，齊為節目進行拍攝，節目安排直男教同志踢波，同志則帶直男挑戰鋼管舞等。
余德丞主持ViuTV節目 唔敢望性感女嘉賓
早前Dickson主持ViuTV節目《姊妹們的國際市場》時，嘉賓李昭南﹑陳海寧﹑何洛瑤﹑王嘉盈和馬曉晴為貼合該集的Poolside Party主題，各自穿上泳衣上陣。當中以李昭南的泳衣最性感，兩條黑繩由心口掛上頸，Dickson和阿正即時尖叫兼「嘩」一聲，而Dickson則表示「從男士個角度睇，嗰兩條黑色線好尷尬，驚我睇唔到佢條線，佢已經好明顯，仲要擺條黑色線喺度，我唔知可以望邊度。」
余德丞自爆曾一腳踏兩船
節目中，Dickson與5位男參賽者在「真心話不冒險」環節，回答「揀女朋友睇樣還是睇身材？」、「有冇試過一夜情？」、「有無試過一腳踏兩船？」等問題時，更當場自爆自己曾經試過一腳踏兩船，同時與兩位女仔拍拖，並分享心得指：「其實唔需要分星期一﹑三﹑五，你好好管理自己時間就可以，不過呢啲嘢唔好亂學，以前曾經錯過，就唔好繼續錯落去。」
拍YouTube頻道後狂接廣告
而余德丞離巢前的個人頻道由只有1萬多訂閱，短短數月便增加至超過6萬，成為自由身後的Dickson擁有更多時間製作影片，因此每周都有新影片推出，主要遍及美食、日常生活和遊戲3個範疇，但最受網民喜愛的就是他的「美食收割Dick」系列，為香港人推薦民間美食餐廳，未來他也希望自己能發掘更多的題材拍片。
拍廣告勁賺6位數
Dickson曾表示其個人頻道收入並不足夠生活，不過由於拍片風格特別，因此他的影片受到不少廣告商青睞，獲得不少網上廣告的機會，雖然壓力和工作量變大，但滿足感也更大，甚至還有電視廣告找上門，收入達至6位數字，他表示賺到錢並不是最滿足的事情，而是當中過程學到的東西才是最有成就感。
余德丞曾拍片批餐廳難食 老闆報警
余德丞於5月離開TVB後，未有即時到ViuTV工作，反而聯同YouTuber「9BoThew 膠保廢」拍攝了一條「香港最伏餐廳」影片，到港式扒房餐廳試食蒜蓉汁羊架意粉、牛肋骨配牛肝菌汁意粉、黑椒牛扒意粉。他們批評羊架有膻味、牛肝菌汁有化學膠味，每次吃完都臉容扭曲，狀甚痛苦，更要飲大量水沖走口中殘餘的味道。余德丞在片中直言：「人生試過最難食！」
餐廳老闆陳興濤看完影片，留言表示會從法律途徑追究，仲要告埋YouTube。6月7日餐廳老闆終在Facebook page承認會控告余德丞等三人：「刚（剛）從警署回舖，這次向三位youtuber起訴，從三方面，刑事詐騙調查，民事盗用場地和招牌索償，並在高院作诽谤（誹謗）索償，下星期內应（應）可發出第一張傳票。。。在香港何處可遇到有教養的人？今天可在深水埗警署遇到位，警長6258。。。。。。。。我的自尊，來自自我反省，謙冲（沖）自牧，但对（對）一些失實惡意的批评（評）是不会（會）聽，珍惜時間，光陰溜走如指間沙。」
老闆再發信要求余德丞親自道歉 自爆靠女兒包容屈辱
6月10日，餐廳老闆再於Facebook page發公開信要求余德丞親自道歉，文中他指已入稟法院作誹謗索償，指父親節仍沒有收到余德丞的回覆就會再有下一步行動，必會追究到底。他強調，余德丞可以任何方式傳達道歉，若選擇親自前往餐廳，老闆將親自傳授最近創作的「牛魔王街頭舞」：「余德丞先生：這是你的公開信，請笑納！我不要金！不要銀！只要你說對不起三個字！由今天至父親節那天止，若收不到你傳達的對不起，咁，控告閣下的第二套馬車和第三套馬車，會同時開動。余先生，對不起三個字，用任何方式傳達都可以，倘若親自前來，我會教你最近創作的牛魔王街頭舞，此舞表達出人生的，生老病死和酸甜苦辣。」去到11日，餐廳老闆於Facebook page表示：「我要打的官司已進入司法程序，2022年7月21日早上開審。」
涉事YouTuber「9BoThew 膠保廢」表示若事件已經進入法律程序，則不便回應。而余德丞接受傳媒訪問時就不欲多談，指自己只是分享食物的感受，又認為食東西是很個人口味。」
老闆追討千元被官駁回申索 斥余德丞「呃咗幾十萬人」
餐廳老闆入稟小額錢債處，指余德丞與兩位YouTuber在沒有未有告知他的情況下，進行商業性牟利拍攝，屬於欺詐行為，向他們追討店鋪租金及電費逾港幣1,400元。
而在案件再訊當天，余德丞未有到庭，暫委審裁官李英瑜認為案件申索無聊瑣碎，濫用司法程序：第一，被告沒有掩飾拍片行為，餐廳員工也沒有阻止過他們，故不構成欺詐；第二，被告行為沒有造成餐廳租金、水電損害；第三，被告指食物難食也只是表達個人意見，沒有虛假言詞，最終駁回餐廳老闆申索。老廳老闆強調會上訴，斥余德丞「呃咗幾十萬人」、「無家教」，又指餐廳生意減少「一半有多」。
網民爆余德丞富二代背景
不少網民大讚Dickson在片中表現出色搞笑，很放得開，力撐他只是「有嗰句，講嗰句」，更表示人人都有主觀意見，並無扭曲事實，相信未能告得入，又指老闆本人都有問題。更有網民指Dickson是位富二代，身家背景也來頭不少。原來他與家人住在跑馬地嘉園的2,000萬豪宅，而且還與家人聯名擁有多個總市值逾半億的豪宅單位，簡直是有潛力的「鑽石王老五」，他們笑老闆：「不自量力」、「點同佢鬥？」
不靠富二代背景 用實力說話
Dickson是前香港游泳代表隊成員，身材十分有看頭，結實肌肉和胸肌迷倒不少少女。雖然Dickson看上去十分「貼地」，而且努力工作賺錢的拼勁讓人佩服，原來他的家庭背景一點也不簡單。有報道指余德丞父親做物流業生意，但他即使擁有優渥家庭背景卻仍然努力不懈，用實力而非背景來說話，讓人敬佩。
捱足九年升到男一 去年突然離巢
Dickson擁帥氣外表、傻氣的笑容、一身fit爆身材，還有結實胸肌，名校華仁出身，余德丞中學年代已經係泳隊成員，由代表學校出賽到加入港隊代表香港出賽，可惜一直未能圓夢達到亞運要求出戰亞運。
2012年大學畢業後，他先後加入新城電台及新城數碼音樂台，後來經范振鋒介紹於2013年加入TVB，曾主持過多個體育節目、兒童節目和音樂節目，如「里約奧運會」外景主持、《Think Big 天地》、《我的神奇音樂之旅》等等。劇集方面就曾參演《誇世代》、《福爾摩師奶》，最令人印象深刻是《青春不要臉》中擔正做男主角，飾演影射劉德華的「柳德榮」，不但重演楊過，更還原劉德華於83年在節目中「心口碎大石」的表演。
不過講到他最令人擔心的事，就要數到2018年心律不正昏迷入院一事，當時他正在球場踢波，突然抽搐暈倒，被送到瑪麗醫院深切治療部搶救，幸好及時救回，休養數個月才復工。直到2022年，他才突然於個人YouTube Channel拍片宣布離巢。
自認黑眼圈嚴重 但唔係「虧佬」
一次ViuTV節目中Dickson表示要為自己的健康平反。他笑言常常被其他人取笑黑眼圈十分嚴重，甚至覺得他「就嚟死」和「虧」，Dickson開玩笑指：「話晒曾經都係港隊呀！男人被人話虧同性無能一樣㗎，好Hurt㗎呢單嘢！」Dickson指自己不是「虧佬」，只是黑眼圈比較嚴重。
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