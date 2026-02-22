蔡思貝緋聞後首度與余德丞同框 互相揭短親解兩人關係
蔡思貝遲到38分鐘 余德丞形容關係複雜
約定3點見面的兩人，蔡思貝足足遲到38分鐘才現身，令余德丞在鏡頭前等到頸都長。對於這位「老朋友」，余德丞的形容相當耐人尋味：「識就識咗好耐，你話係唔係好熟呢？又唔係，所以我都唔知應該點樣去界定呢位朋友。」他更直言「喺我演藝生涯上面，呢個名經常纏繞住我」。之後當蔡思貝以一身長黑髮登場時，余德丞竟然毒舌表示對方沒了以前的光芒，已經不再喜歡她，惹得蔡思貝即時「發脾氣」威脅要走人。
蔡思貝爆余德丞是巨嬰 互相揭短超搞笑
兩人在火鍋桌上的互動相當有趣，蔡思貝透露每次想吃好東西都會問余德丞有什麼介紹，因為覺得對方識很多好地方，是個識食之人。不過她同時爆料余德丞其實是個「巨嬰」，大家都會照顧他，唯獨自己不會遷就。余德丞則反擊指蔡思貝的皮膚「比較乾」，需要滋潤湯底，再次惹得對方發脾氣「彈夠未啊！」。儘管互相揭短，蔡思貝仍然讚賞余德丞的生活品味偏高，形容他是「真係一個公子，對生活有要求，唔一定要華麗，但一定要好有質素」。
余德丞認蔡思貝是曾經女神 緊張到食不下
在節目中，余德丞坦承蔡思貝是自己曾經的女神，所以見面時緊張到食不下東西。當被問到會否經常出去吃火鍋時，蔡思貝透露自己性格內向，比較少外出，更直接點出兩人的「恐懼」：「你睇下以前我同你出街食飯都會傳緋聞，有呢個恐懼好正常姐。」這句話道出了兩人多年來面對傳媒追訪的無奈，也解釋了為何他們的友誼一直備受關注。節目尾段，余德丞更向蔡思貝慶祝生日，而蔡思貝被問及有否後悔上這個頻道時，幽默回應「雖然有少少自尊心受損，但食嘢方面好滿意」。
網民熱議兄弟情深 讚兩人互動自然
這次余德丞與蔡思貝的火鍋之約在網上引起熱烈討論，不少網民都被兩人的自然互動所吸引。有網民留言「佢哋真係好似兄弟咁，互相揭短但又好關心對方」、「蔡思貝遲到半個鐘都唔嬲，真係好朋友先會咁」、「余德丞講蔡思貝冇咗光芒，佢即刻發脾氣好搞笑」。亦有網民認為兩人的化學反應很好，「睇得出佢哋真係識咗好耐，先會咁自在」。
余德丞親解蔡思貝關係 堅稱是朋友
早前余德丞在《絲打圍佬》節目中，被主持人蝦頭和連詩雅追問與多位緋聞女友的關係。面對周秀娜的問題，他秒回「係朋友」；被問及蔡思貝時，更直接回答「係兄弟」。他堅稱緋聞名單上的女神們「全部都冇拍過拖」，解釋自己比較多異性朋友，認為與朋友出街食飯、看戲都不是大問題，不會因為怕緋聞而不去交朋友。他表示大部分緋聞女友都是拍劇時的拍檔，至於娜姐就是鄰居，更笑言經常想問她家裡有沒有豉油可以借用。
盤點余德丞歷年情史 每個都係女神
1｜蔡思貝
余德丞的緋聞女友名單中，最為人熟悉的莫過於蔡思貝。兩人傳足多年緋聞，經常被拍到一同出入，關係密切。蔡思貝跟余德丞因為拍攝旅遊節目而成為好友，年紀相近外形亦相襯，因而傳出緋聞。余德丞早前因踢波期間突然暈倒而被送往瑪麗醫院ICU，蔡思貝第一時間趕到醫院了解，關係不言而喻。
2｜陳瀅
余德丞在2018年因為拍攝《福爾摩師奶》而認識，劇中余德丞對陳瀅很癡纏，劇中陳瀅更有誘惑余德丞一幕，戲外二人更一起去船P。陳瀅更將余德丞大呼「我愛陳瀅」的片段分享至社交平台，因而傳出緋聞。陳瀅事後就澄清與余德丞只是屬於同齡好友，年紀相近所以一齊去船P，而「我愛陳瀅」只是一句源自劇組的玩笑，強調無發展可能。
3｜周秀娜
余德丞向來異性緣強，當年最受關注的一段是與周秀娜的「疑似互生好感」。兩人曾多次被影到結伴外出，包括睇戲及欣賞容祖兒演唱會，完騷後更一齊返回同一幢大廈，外界即時解讀為「姊弟戀」苗頭。不過周秀娜其後澄清，只是因為兩人剛巧住同座，加上余德丞性格貼心、對人照顧周到，令大家容易熟落，關係純屬鄰居型友好，而非發展中戀情。
4｜江嘉敏
在2018年，余德丞與江嘉敏拍攝《危城First Lady》的是時候，據片場人士形容，江嘉敏拍攝期間相當照顧余德丞，偶爾帶上零食和湯水；男方則常負責接送，互動自然親近。兩人在劇中本來就有感情線，社交平台上亦不時出現互動照面，難免惹來「戲外都有火花」的揣測。
5｜麥明詩
十優港姐麥明詩在2017年曾經被傳同余德丞因合作《誇世代》而傳出「戲假情真」，更被影到拍攝空檔兩人單獨去日本餐廳再去麥當勞食雪糕，被指「你一啖我一啖」甜到漏。麥明詩笑言報道誇張，強調只係大家一人一半，絕對分食唔係互餵。至於關係，她表明只是普通朋友，因拍戲中場兩三小時得兩人無戲，順理成章出去食飯，「冇啲『死都唔同你食』咁無禮。」她表示會盡量避免誤會，但做人依然要講基本體面。
網民熱議余德丞雙倍艷福爆料
最新爆料指余德丞大難不死後雙倍艷福，秘密媾兩索女，令網民議論紛紛。有網民留言「有錢真係好，咩女都有」、「住跑馬地2,000萬豪宅，難怪咁多女神級女友」、「佢真係好識揀，個個都係高質女神」。不過，亦有網民質疑爆料的真實性，「又係啲八卦雜誌亂寫」、「無圖無真相」。對於這些傳聞，余德丞暫時未有回應，但他的感情生活一直備受關注，每次有新緋聞都會引起熱烈討論。