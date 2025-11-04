余德丞歷年5大女神級緋聞女友逐個數！挑選女友標準超獨特

TVB前藝人余德丞近日被爆料情史豐富，歷任緋聞女友全部都是女神級高質素女性，更與蔡思貝傳足多年緋聞。這位名校出身的筍盤男神不但家底豐厚，住跑馬地2,000萬豪宅與郭富城做鄰居，最新爆料指他大難不死後雙倍艷福，秘密媾兩索女，令網民嘩然。