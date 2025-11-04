余德丞歷年5大女神級緋聞女友逐個數！挑選女友標準超獨特
余德丞被傳秘密媾兩索女 曾被指「偷食人妻」後發聲明
日前有傳媒報道余德丞與一位「嫩版李麗珍」在大坑約會，女方打扮火辣吸睛，兩人進餐時眼神交流頻密，食完更肩貼肩去攞車，期間他不時伸手護著女方腰背，親密度不言而喻。時隔不久，余德丞又被捕獲到同另一位「純版葉蒨文」出海，兩人互相遞飲品、對望細語，之後一同登船冒雨出海，畫面悠然浪漫。
余德丞一向緋聞不斷，去年就與已婚DJ Elsie的「貼面照」被誤會成偷食，連妹妹都以為她出軌，並PO圖澄清當晚其實還有好姊妹黃正宜在場，只是被余德丞180cm身形遮住，畫面才顯曖昧。余德丞亦即時轉發強調「真係無拖手」；不過相關報道仍以「偷食人妻」標題渲染，令余德丞事後發文正面開腔，直斥部分媒體誤導、誣蔑、損害他人名聲，強調自己已在節目中完整交代來龍去脈，希望同行回歸專業、用字負責，避免為吸流量而製造無端風波。
挑選女友標準超獨特
余德丞曾在節目中大方分享追女心得，表示揀女朋友「住港島區優先」，其次要鍾意食嘢，「可以傾吓偈，溝通吓，識耐咗先可以發展嘛！」但被拍檔阿正踢爆他絕對唔係暖男，「我問佢係咪會車另一半返屋企，佢竟然答視乎邊一區，對面海就唔車，放低喺就近地鐵站就算！」
余德丞2000萬豪宅曝光 同郭富城做鄰居
高大威猛的余德丞是傳統名校香港華仁書院出身，曾是香港游泳代表隊成員，被視為筍盤男神之一。據悉Dickson家住跑馬地大坑道嘉園一個豪宅單位，市值約2,000萬，而且與天王郭富城做鄰居。此外，有報道指他與家人聯名共同擁有海怡半島單位，而家人更手持總值逾半億物業。疫情期間，他更在vlog中公開自己的豪華生活，自爆從未用過微波爐叮飯，「其實我都想煮但我又真係唔識煮，所以見有新野，仲要係叮叮野，我決定，處男下海，買嚟試下」。
盤點余德丞歷年情史 每個都係女神
1｜蔡思貝
余德丞的緋聞女友名單中，最為人熟悉的莫過於蔡思貝。兩人傳足多年緋聞，經常被拍到一同出入，關係密切。蔡思貝跟余德丞因為拍攝旅遊節目而成為好友，年紀相近外形亦相襯，因而傳出緋聞。余德丞早前因踢波期間突然暈倒而被送往瑪麗醫院ICU，蔡思貝第一時間趕到醫院了解，關係不言而喻。
2｜陳瀅
余德丞在2018年因為拍攝《福爾摩師奶》而認識，劇中余德丞對陳瀅很癡纏，劇中陳瀅更有誘惑余德丞一幕，戲外二人更一起去船P。陳瀅更將余德丞大呼「我愛陳瀅」的片段分享至社交平台，因而傳出緋聞。陳瀅事後就澄清與余德丞只是屬於同齡好友，年紀相近所以一齊去船P，而「我愛陳瀅」只是一句源自劇組的玩笑，強調無發展可能。
3｜周秀娜
余德丞向來異性緣強，當年最受關注的一段是與周秀娜的「疑似互生好感」。兩人曾多次被影到結伴外出，包括睇戲及欣賞容祖兒演唱會，完騷後更一齊返回同一幢大廈，外界即時解讀為「姊弟戀」苗頭。不過周秀娜其後澄清，只是因為兩人剛巧住同座，加上余德丞性格貼心、對人照顧周到，令大家容易熟落，關係純屬鄰居型友好，而非發展中戀情。
4｜江嘉敏
在2018年，余德丞與江嘉敏拍攝《危城First Lady》的是時候，據片場人士形容，江嘉敏拍攝期間相當照顧余德丞，偶爾帶上零食和湯水；男方則常負責接送，互動自然親近。兩人在劇中本來就有感情線，社交平台上亦不時出現互動照面，難免惹來「戲外都有火花」的揣測。
5｜麥明詩
十優港姐麥明詩在2017年曾經被傳同余德丞因合作《誇世代》而傳出「戲假情真」，更被影到拍攝空檔兩人單獨去日本餐廳再去麥當勞食雪糕，被指「你一啖我一啖」甜到漏。麥明詩笑言報道誇張，強調只係大家一人一半，絕對分食唔係互餵。至於關係，她表明只是普通朋友，因拍戲中場兩三小時得兩人無戲，順理成章出去食飯，「冇啲『死都唔同你食』咁無禮。」她表示會盡量避免誤會，但做人依然要講基本體面。
網民熱議余德丞雙倍艷福爆料
最新爆料指余德丞大難不死後雙倍艷福，秘密媾兩索女，令網民議論紛紛。有網民留言「有錢真係好，咩女都有」、「住跑馬地2,000萬豪宅，難怪咁多女神級女友」、「佢真係好識揀，個個都係高質女神」。不過，亦有網民質疑爆料的真實性，「又係啲八卦雜誌亂寫」、「無圖無真相」。對於這些傳聞，余德丞暫時未有回應，但他的感情生活一直備受關注，每次有新緋聞都會引起熱烈討論。