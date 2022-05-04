32歲余德丞離巢TVB即去商台開工 重提媽媽跪求點燈續命事件
余德丞YouTube Channel宣布離巢
余德丞在片中紀錄他執儲物櫃的過程，不過就未有解釋原因，及後又透露自己未來會繼續在YouTube和社交平台發展。余德丞表示從小就喜歡聽森美的電台節目，2012年大學畢業後先後加入新城電台及新城數碼音樂台，後來經范振鋒介紹，在2013年加入TVB擔任TVB體育台寫稿記者及外景主持，2014年的巴西世界盃，余德丞擔任《低俗講波團》主持之一而為人熟悉。
余德丞心律不正昏迷入院 幾乎無命
要數余德丞的「人生大事」，一定是發生在2018年心律不正昏迷入院！當時正在踢波的他，因身體不適到場外休息，突然抽搐暈倒，隨即昏迷，朋友見狀即報警，他被送到瑪麗醫院深切治療部搶救，幸好及時救回，在鬼門關走過的他亦大休數月才復工。
余德丞重提媽媽為自己點燈續命事件
而加入TVB多年，最令他耿耿於懷的亦是源於踢波暈倒險死的後續。當時有報道指他的媽媽跪求一位風水師為他點燈續命，隨後余德丞其實很想澄清他與媽媽根本不認識此人：「但公司認為最好嘅回應方法，就係唔好回應，由得佢過啦，遲啲就冇嘢㗎喇，所以最後，佢哋就話『多謝關心，我無回應會』。但其實我唔明白點解會當冇件事發生，啱就啱，錯就錯啦，如果我係有我就話有啦，但而家咁回應，咪會導致好多人揣測。但我哋當初做呢個決定，有冇諗過嗰個影響會一路延申去到4、5年之後，甚至呢樣嘢會根深蒂固入咗人哋個心，佢哋永遠諗起我都係諗起呢件事呢？」余德丞再一次強調，他作為幕前工作者，一早預料會受到評頭品足，但他最擔心媽媽會受傷害：「到呢一刻，可能好多人心目中，我能夠坐到喺呢一度，就係因為我媽咪跪求為我點燈續命。」
外型亮眼成力捧小生《青春不要臉》首任男主角
余德丞靚仔又高大，在2015年成為兒童節目《Think Big 天地》，2016年就正式成為親生仔，正式做靚仔小生，先後拍過《誇世代》、《福爾摩師奶》、《機動部隊2019》等。捱足九年，余德丞終於做男一！今年播出的青春劇《青春不要臉》，與丁子朗及劉穎鏇等新生代演員齊齊演出，第一次做男主角的他亦搏到盡，劇中的他為減肥而塞蟲入後門，更犧牲色相而露出半個屁股！
擠身「世界百大美男」 成TVB首位入圍男藝人
離巢片段最後，余德丞亦回應了成為首位入圍「全球百大俊男2022」的TVB男藝人一事，笑指自己有玩狼人殺，所以用邏輯去盤：「我都就嚟走，一定唔會係舊公司課金啦，咁梗係唔會係狼人自刀（意指自己提名自己），一定唔會係我阿媽又去跪求啦！會唔會係粉絲課金？我睇TG Group，又無喎，所以我都唔知係邊個提名！」
余德丞離巢一日即到商台開工做DJ
在離巢片中透露會專注搞YouTube和IG的余德丞原來已經搵到正式，5月3日正式去商台開工，加盟Do姐鄭裕玲的節目《口水多過浪花》，更獲節目組安排蛋糕以示歡迎。原來余德丞大學畢業之後已經求職商台打算做DJ，但因為在求職信寫錯對方的姓氏而不獲取錄。相隔11年再實現夢想，余德丞亦難掩興奮之情！
網民支持余德丞離開TVB？
對於余德丞決定離巢，網民都紛紛表示支持，然而現階段卻依然有陣TVB味，留言「條片幾有甩難feel」、「都幾鐘意佢 希望佢走咗有好發展」、「個個話佢想轉去viu , 話唔定人哋想去大灣區」 「老啦、個樣都殘哂」、「同七仙羽部頭拍套風水節目，講七星燈」。
余德丞帶觀眾返TVB執包袱。
讀者留言