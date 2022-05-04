32歲余德丞離巢TVB即去商台開工 重提媽媽跪求點燈續命事件

由2013年加入TVB的余德丞，在5月1日凌晨時份在他的YouTube Channel宣布離巢！片段中更重提媽媽為他點燈續命一事，至今仍然耿耿於懷！另外，余德丞離巢之後一日亦正式開工，實現多年夢想去商台做DJ！