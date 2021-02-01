余德丞殘爆Look做直播 網友：中咗吸精大法！
文：東方新地 ｜圖：余德丞IG、TVB截圖、新傳媒圖庫
超殘樣做直播嚇壞觀眾
余德丞曾被譽為TVB新一代男神，擁有陽光男孩般的帥氣外表，加上一身結實肌肉，而且與家人聯名擁有多個物業揸手，是圈中名副其實的「高富帥」。不過在2018年余德丞踢波時，因心律不正突然暈倒急送瑪麗醫院，一度情況危殆要在深切治療部留醫，幸好他昏迷兩日後甦醒大步檻過。但余德丞日前為足球節目當主持，出鏡時面色超差，雙眼無神，大大對眼袋現晒形，主持期間又頻頻「食螺絲」，慘被網友留言指：「中咗吸精大法」、「未老先衰」、「道友樣」等等，不過網民反應兩極，亦有不少網友擔心余德丞會否在TVB工作過於粗勞，健康上出現問題，紛紛留言叮囑他小心身體：「佢心臟有事，有病好辛苦」、「之前差啲死」、「佢個心有事，身子係差咗好多」等等，希望余德丞身體盡快回復正常，再創事業新高峰。
余德丞大難不死
31歲嘅余德丞（Dickson）係前香港游泳代表隊，從小熱愛運動，2018年，他於球場踢波期間昏迷，經歷了死亡10分鐘，Dickson明白生命無常：「呢一刻，你嘅心仲跳，但下一刻，你唔肯定！」回憶當日昏迷情形，他說：「當時我喺球場踢波，覺得自己有啲唔妥，所以踢咗一陣就換人出場邊休息，我原本係打算休息一陣，以為飲啖水冇事，點知一瞓就兩日。」最後醫生診斷為心律不正，比正常心跳超出三倍有多，心臟不能正常運作而暈倒昏迷。
康復但以後不能運動
Dickson在節目中表示「運動佔咗我人生大部分，甚至可以話係我成個人生㖭！」但康復後，醫生說他可能以後也不能做運動後，心裏非常難受，期間Dickson在鏡頭前爆喊：「運動佔咗我人生大部分，甚至可以話係我成個人生㖭！因為我從小到大，由小學開始已經喜歡運動。」
要對自己及家人負責任
但德丞能由死門關中走出來，是不幸中之大幸，他認為冇事情比生命更重要：「但係回頭又諗，如果大難不死，餘下嘅時間係選擇生命定係運動，冇辦法，你仲係會揀要條命，因為你要對自己同家人負責，所以一定要接受呢個事實！」