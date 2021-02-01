余德丞殘爆Look做直播 網友：中咗吸精大法！

余德丞曾被譽為TVB新一代男神，但在2018年踢波時因心律不正突然暈倒急送院，一度情況危殆要在深切治療部留醫，幸好最後大步檻過。不過余德丞日前為足球節目當主持，出鏡時面色超差，大大對眼袋現晒形，嚇壞不少觀眾！慘被網友笑指：「中咗吸精大法！」

文：東方新地 ｜圖：余德丞IG、TVB截圖、新傳媒圖庫