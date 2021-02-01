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余德丞殘爆Look做直播 網友：中咗吸精大法！

東方新地

余德丞曾被譽為TVB新一代男神，但在2018年踢波時因心律不正突然暈倒急送院，一度情況危殆要在深切治療部留醫，幸好最後大步檻過。不過余德丞日前為足球節目當主持，出鏡時面色超差，大大對眼袋現晒形，嚇壞不少觀眾！慘被網友笑指：「中咗吸精大法！」

文：東方新地 ｜圖：余德丞IG、TVB截圖、新傳媒圖庫

余德丞
余德丞日前殘爆Look做無綫足球節目直播。

超殘樣做直播嚇壞觀眾

余德丞曾被譽為TVB新一代男神，擁有陽光男孩般的帥氣外表，加上一身結實肌肉，而且與家人聯名擁有多個物業揸手，是圈中名副其實的「高富帥」。不過在2018年余德丞踢波時，因心律不正突然暈倒急送瑪麗醫院，一度情況危殆要在深切治療部留醫，幸好他昏迷兩日後甦醒大步檻過。但余德丞日前為足球節目當主持，出鏡時面色超差，雙眼無神，大大對眼袋現晒形，主持期間又頻頻「食螺絲」，慘被網友留言指：「中咗吸精大法」、「未老先衰」、「道友樣」等等，不過網民反應兩極，亦有不少網友擔心余德丞會否在TVB工作過於粗勞，健康上出現問題，紛紛留言叮囑他小心身體：「佢心臟有事，有病好辛苦」、「之前差啲死」、「佢個心有事，身子係差咗好多」等等，希望余德丞身體盡快回復正常，再創事業新高峰。

余德丞
余德丞超殘樣做直播嚇壞觀眾。
余德丞
余德丞主持期間頻頻「食螺絲」。
余德丞
余德丞出鏡時面色超差，雙眼無神，大大對眼袋現晒形。
余德丞
網友留言。
余德丞
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余德丞
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余德丞
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余德丞
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余德丞
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余德丞
網友留言。
余德丞
余德丞去年11月出席無綫台慶綵排，面色已經唔多好。
余德丞
個黑眼圈勁到呢！
余德丞
余德丞早年擁有陽光男孩般的帥氣外表，加上一身結實肌肉，曾被譽為TVB新一代男神。
余德丞
余德丞曾是圈中名副其實的「高富帥」。

余德丞大難不死

31歲嘅余德丞（Dickson）係前香港游泳代表隊，從小熱愛運動，2018年，他於球場踢波期間昏迷，經歷了死亡10分鐘，Dickson明白生命無常：「呢一刻，你嘅心仲跳，但下一刻，你唔肯定！」回憶當日昏迷情形，他說：「當時我喺球場踢波，覺得自己有啲唔妥，所以踢咗一陣就換人出場邊休息，我原本係打算休息一陣，以為飲啖水冇事，點知一瞓就兩日。」最後醫生診斷為心律不正，比正常心跳超出三倍有多，心臟不能正常運作而暈倒昏迷。

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康復但以後不能運動

Dickson在節目中表示「運動佔咗我人生大部分，甚至可以話係我成個人生㖭！」但康復後，醫生說他可能以後也不能做運動後，心裏非常難受，期間Dickson在鏡頭前爆喊：「運動佔咗我人生大部分，甚至可以話係我成個人生㖭！因為我從小到大，由小學開始已經喜歡運動。」

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Dickson喊住續說：「我仲想可以喺球場上搏命，如果真的不能踢再波，人生還有什麼意義？」

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余德丞
在節目中余德丞重提去年球場昏迷事件，哭成淚人。

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要對自己及家人負責任

但德丞能由死門關中走出來，是不幸中之大幸，他認為冇事情比生命更重要：「但係回頭又諗，如果大難不死，餘下嘅時間係選擇生命定係運動，冇辦法，你仲係會揀要條命，因為你要對自己同家人負責，所以一定要接受呢個事實！」

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會顧及媽媽感受

余德丞話以前經常玩到夜，都冇理時間幾點，但自從經歷昏迷事件，他學懂保重身體，也唔會令媽媽擔心，如夜歸會主動打電話給媽媽報平安。

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余德丞日前出席活動，講到在節目上重提昏迷入院落淚，他說是忍不住落淚不是做假，仲話擔心喊到好核突，他更透露余媽媽有陪佢去日本拍攝，都睇到佢喺鏡頭前爆喊。其實Dickson身為家中獨子的他從少與媽媽感情甚好，意外後，Dickson媽媽擔心之餘也細心照顧，他要好好保重自己不要再令媽媽擔心了。

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