余思敏賀45歲生日老公鄭中基無影 2月初傳已離婚 1舉動疑證關係生變

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余思敏近日在社交網上發布了一系列慶祝45歲生日的照片，其中包括她與朋友及子女的合照，但其老公鄭中基就不見蹤影，網民更發現鄭中基1個舉動，疑似證實這對夫妻關係生變！

余思敏貼與仔女合照：開始新一頁

在余思敏發布的慶生照中，可以見到她笑容滿面，和一班主持朋友一齊慶生，當中更有她遮住一對仔女樣貌的三人合照，一家四口獨欠鄭中基。在配文中余思敏寫道：「Happy Birthday to me, Start a new chapter.（祝我生日快樂，開始新一頁。）」這句話引起了網民的廣泛關注和無限聯想。

鄭中基 余思敏話要在45歲生日「開始新一頁」。（圖片來源：Threads@sammieyucm）
余思敏話要在45歲生日「開始新一頁」。（圖片來源：Threads@sammieyucm）
鄭中基 為余思敏慶生的有黃芳雯、鄭文、鍾健威、衛志豪及虞逸峯等主持朋友。（圖片來源：IG@paula_fonggoo）
為余思敏慶生的有黃芳雯、鄭文、鍾健威、衛志豪及虞逸峯等主持朋友。（圖片來源：IG@paula_fonggoo）
鄭中基 余思敏還曬出與一對仔女的合照，但就用公仔遮住他們的樣貌。（圖片來源：Threads@sammieyucm）
余思敏還曬出與一對仔女的合照，但就用公仔遮住他們的樣貌。（圖片來源：Threads@sammieyucm）
鄭中基 仲有余思敏同蛋糕的合照，但就不見鄭中基。（圖片來源：Threads@sammieyucm）
仲有余思敏同蛋糕的合照，但就不見鄭中基。（圖片來源：Threads@sammieyucm）

鄭中基1舉動疑證婚姻出現危機

有網民猜測「開始新一頁」的意思，是指鄭中基完成戒酒療程，重返出發。不過有眼利網民就發現鄭中基的IG已取消關注余思敏，而余思敏亦同樣取消對他IG的關注，令網民猜測兩人婚姻出現危機。

其實早在2月初，圈中已傳出余思敏向鄭中基主動提出離婚，並且已辦完離婚手續，有傳媒致電余思敏查詢，但未開口發問，她已立即說「依家好忙，遲啲再搵你」之後即使記者再致電或WhatsApp找她，她都一直未有回覆。

鄭中基 鄭中基與余思敏自2011年結婚，婚後誕下了一子一女。（圖片來源：IG@tinyeyes39）
鄭中基與余思敏自2011年結婚，婚後誕下了一子一女。（圖片來源：IG@tinyeyes39）
鄭中基 鄭中基和余思敏都已互相取消關注。（圖片來源：IG@tinyeyes39、IG@sammieyucm）
鄭中基和余思敏都已互相取消關注。（圖片來源：IG@tinyeyes39、IG@sammieyucm）

主持黃芳雯力撐余思敏：我哋陪你行

余思敏的好友更紛紛留言為她打氣，前有線主播鄭文表示：”You can make it through the rain and stand up once again on you own.（你可以撐過雨季，並再次靠自己站起來。）”另一主持黃芳雯（Paula）則說：「請記得好好哄自己，會有很多人愛你。」並鼓勵余思敏：「我哋呢班兄弟姊妹陪你行！」

鄭中基 余思敏的好友更紛紛留言為她打氣。（圖片來源：IG@doubles_mama）
余思敏的好友更紛紛留言為她打氣。（圖片來源：IG@doubles_mama）
鄭中基 黃芳雯更鼓勵余思敏：「我哋呢班兄弟姊妹陪你行！」（圖片來源：IG@paula_fonggoo）
黃芳雯更鼓勵余思敏：「我哋呢班兄弟姊妹陪你行！」（圖片來源：IG@paula_fonggoo）

鄭中基早前完成美國戒酒療程返港

去年8月，鄭中基突然宣布與合作長達10年的經理人何慶湘的終止合作關係，並提到對方「工作及道德操守有問題」，余思敏更貼出耐人尋味的訊息：「Something big are coming…」當中的地毯相，被猜測為捉姦現場。其後鄭中基決定與太太余思敏一同前往美國進行戒酒療程，直到早前返港，並在今月初重返其YouTube Channel「機動電視台RTV」，開始復工。

鄭中基 鄭中基早前重返其YouTube頻道「機動電視台RTV」，拍片宣布「那個男人回來了」，影片中可見他的面容變得消瘦憔悴。（圖片來源：YouTube@機動電視台RTV）
鄭中基早前重返其YouTube頻道「機動電視台RTV」，拍片宣布「那個男人回來了」，影片中可見他的面容變得消瘦憔悴。（圖片來源：YouTube@機動電視台RTV）
鄭中基 鄭中基去年9月完成高雄個唱後，在老婆余思敏陪同下去美國接受戒酒療程。（圖片來源：IG@sammieyucm）
鄭中基去年9月完成高雄個唱後，在老婆余思敏陪同下去美國接受戒酒療程。（圖片來源：IG@sammieyucm）
鄭中基 有網民不滿鄭中基未有解釋之前對湘姐的指控。（圖片來源：IG@5ftSheung）
有網民不滿鄭中基未有解釋之前對湘姐的指控。（圖片來源：IG@5ftSheung）
鄭中基 鄭中基去年8月無預警於社交媒體上發表驚人聲明，宣布與長期合作的經理人何慶湘「終止合作」，之後又透露因個人情緒及健康問題，將在9月29日完成的高雄演唱會後暫時離開公眾視野，好好休息。（圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基）
鄭中基去年8月無預警於社交媒體上發表驚人聲明，宣布與長期合作的經理人何慶湘「終止合作」，之後又透露因個人情緒及健康問題，將在9月29日完成的高雄演唱會後暫時離開公眾視野，好好休息。（圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基）

網民分析4件事：大婆小三有心鬥氣？

1. 余思敏堅持唔刪Post

陳志雲曾經爆余思敏不滿何慶湘與鄭關係，建議搵助手要揀醜様或同性，睇翻余思敏IG，她至今堅持唔刪走被指為捉姦現場「地毯IG Post」。

鄭中基 有網民曾以「原來鄭中基老婆個post係酒店地毯」為題，表示余思敏「Something big are coming…..」的IG圖文其實係於酒店拍攝，而該酒店更與鄭中基的公司僅有2分鐘路程，不過余思敏就未有明言發生咩事，亦至今未有刪除這個post。（圖片來源：IG＠sammieyucm）
有網民曾以「原來鄭中基老婆個post係酒店地毯」為題，表示余思敏「Something big are coming…..」的IG圖文其實係於酒店拍攝，而該酒店更與鄭中基的公司僅有2分鐘路程，不過余思敏就未有明言發生咩事，亦至今未有刪除這個post。（圖片來源：IG＠sammieyucm）

2. 何慶湘解開懷孕傳聞之謎

經理人何慶湘去年12月尾首度露面埋堆電影界猛人、高先電影院的營運總監曾憲玟，開心轉跑道之餘，亦解開懷孕傳聞之謎。

鄭中基 被割𥱊後，何慶湘曾在去年12月尾首度露面，參加朋友聚會。（圖片來源：IG圖片）
被割𥱊後，何慶湘曾在去年12月尾首度露面，參加朋友聚會。（圖片來源：IG圖片）

3. 何慶湘仍標註為鄭中基經理人

何慶湘的IG檔案至今仍然未有更新，標註為鄭中基經理人，疑似有心鬥氣。

鄭中基 何慶湘的IG檔案至今仍標註為鄭中基經理人。（圖片來源：IG@5ftSheung）
何慶湘的IG檔案至今仍標註為鄭中基經理人。（圖片來源：IG@5ftSheung）

4. 鄭中基重返頻道為救亡

頻道由去年出事前每條片20萬至80萬點擊，到近月急跌至不到4萬次觀看，旗下藝人也坦言「大佬再唔返嚟會執笠」，為免channel被陰乾，復出現身救亡

鄭中基 頻道由去年每條片20萬至80萬點擊，急跌至近月不到4萬次觀看。（圖片來源：YouTube@機動電視台RTV）
頻道由去年每條片20萬至80萬點擊，急跌至近月不到4萬次觀看。（圖片來源：YouTube@機動電視台RTV）

撰文：東方新地圖片來源：Threads@sammieyucm、IG@sammieyucm、IG@tinyeyes39、IG@paula_fonggoo、IG@doubles_mama、IG@5ftSheung、YouTube@機動電視台RTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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