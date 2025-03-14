余思敏賀45歲生日老公鄭中基無影 2月初傳已離婚 1舉動疑證關係生變
余思敏貼與仔女合照：開始新一頁
在余思敏發布的慶生照中，可以見到她笑容滿面，和一班主持朋友一齊慶生，當中更有她遮住一對仔女樣貌的三人合照，一家四口獨欠鄭中基。在配文中余思敏寫道：「Happy Birthday to me, Start a new chapter.（祝我生日快樂，開始新一頁。）」這句話引起了網民的廣泛關注和無限聯想。
鄭中基1舉動疑證婚姻出現危機
有網民猜測「開始新一頁」的意思，是指鄭中基完成戒酒療程，重返出發。不過有眼利網民就發現鄭中基的IG已取消關注余思敏，而余思敏亦同樣取消對他IG的關注，令網民猜測兩人婚姻出現危機。
其實早在2月初，圈中已傳出余思敏向鄭中基主動提出離婚，並且已辦完離婚手續，有傳媒致電余思敏查詢，但未開口發問，她已立即說「依家好忙，遲啲再搵你」之後即使記者再致電或WhatsApp找她，她都一直未有回覆。
主持黃芳雯力撐余思敏：我哋陪你行
余思敏的好友更紛紛留言為她打氣，前有線主播鄭文表示：”You can make it through the rain and stand up once again on you own.（你可以撐過雨季，並再次靠自己站起來。）”另一主持黃芳雯（Paula）則說：「請記得好好哄自己，會有很多人愛你。」並鼓勵余思敏：「我哋呢班兄弟姊妹陪你行！」
鄭中基早前完成美國戒酒療程返港
去年8月，鄭中基突然宣布與合作長達10年的經理人何慶湘的終止合作關係，並提到對方「工作及道德操守有問題」，余思敏更貼出耐人尋味的訊息：「Something big are coming…」當中的地毯相，被猜測為捉姦現場。其後鄭中基決定與太太余思敏一同前往美國進行戒酒療程，直到早前返港，並在今月初重返其YouTube Channel「機動電視台RTV」，開始復工。
網民分析4件事：大婆小三有心鬥氣？
1. 余思敏堅持唔刪Post
陳志雲曾經爆余思敏不滿何慶湘與鄭關係，建議搵助手要揀醜様或同性，睇翻余思敏IG，她至今堅持唔刪走被指為捉姦現場「地毯IG Post」。
2. 何慶湘解開懷孕傳聞之謎
經理人何慶湘去年12月尾首度露面埋堆電影界猛人、高先電影院的營運總監曾憲玟，開心轉跑道之餘，亦解開懷孕傳聞之謎。
3. 何慶湘仍標註為鄭中基經理人
何慶湘的IG檔案至今仍然未有更新，標註為鄭中基經理人，疑似有心鬥氣。
4. 鄭中基重返頻道為救亡
頻道由去年出事前每條片20萬至80萬點擊，到近月急跌至不到4萬次觀看，旗下藝人也坦言「大佬再唔返嚟會執笠」，為免channel被陰乾，復出現身救亡