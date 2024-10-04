余思霆突po彈彈吓出浴片 豪派福利竟然係為1原因！
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30歲前華姐冠軍余思霆（Stitch）形象向來健康，身材出眾嘅余思霆仲不時會在社交平台大派福利！繼早前豪晒泳裝相後，余思霆日前（3日）就在社交平台大方po出浴片，除咗大騷震撼身材外，仲有彈彈吓畫面，獲大批網民激讚！不過余思霆會突然po出浴片，其實係有1個原因……
余思霆po震撼出浴片
余思霆日前在社交平台po出一段出浴片，片中雖然佢以泳裝上陣，但係仍然擋唔住好身材！余思霆喺片中搽到自己成身泡泡，仲超開心對住鏡頭做出搞怪嘅動作，令澎湃上圍都跟住彈彈吓，引來網民激讚：「好健康的美」、「無得輸啊！」、「著泳衣洗唔夠乾淨喎」、「點解你冲涼著泳衣嘅」、「看你洗澡的話，可以一直看！」
余思霆因1原因晒出浴片
余思霆嘅出浴片嘅後半段就變為小背心出鏡，第1句就問大家「睇完我沖涼未」，十分鬼馬！隨後余思霆就拎出一支沐浴露，原來今次嘅出浴片係廣告促成，搞到大家都忍唔住留言：「咁好嘅福利竟然係廣告？！」、「隔住個mon都聞到好香」、「誠意推介冇得唔買啦！」
前華姐冠軍余思霆公開「裸睡床照」露出迷人部位非常吸睛
現年30歲的《2017年度國際中華小姐競選》冠軍余思霆（Stitch）擁有甜美外貌和完美的S形身材，日前就公開了一系列的「床照」，其中更有一張疑似影到佢「裸睡」…
30歲余思霆疑似裸睡床照曝光
現年30歲的余思霆於社交平台曬出飛去峇里島旅行的照片，當中就上傳了新一系列的「床照」，並留言指：「What a beautiful place #霆霆小宇宙」。從照片中可見，余思霆坐在擁有優美景色的酒店房間的床上，其中一張更疑似係「裸睡」的床照，可見余思霆露出香肩地躺在大床，令網民都紛紛高呼超誘人！
余思霆峇里大解放狂騷迷人長腿
余思霆今年初重新在社交平台上現身，並公開在峇里島旅行照片兼寫下感性的文字：「大家好久不見～第一次隔這麼久的時間沒po文，偶爾到沒有人的地方，放下手機，放鬆一下，聆聽自己的聲音，心情有些複雜，但同時也挺療癒的。A place where you can listen to yourself, 2024 first post, Thank You Bali!」余思霆度假期間，穿上低胸連身短裙，展示出長達43吋的美腿和傲人的好身段，之後又轉發一張團體照，身穿黑色比堅尼的她大方展示迷人身段，相當吸睛！
撰文：東方新地圖片來源：Ig@yutingting94