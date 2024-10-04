余思霆突po彈彈吓出浴片 豪派福利竟然係為1原因！

30歲前華姐冠軍余思霆（Stitch）形象向來健康，身材出眾嘅余思霆仲不時會在社交平台大派福利！繼早前豪晒泳裝相後，余思霆日前（3日）就在社交平台大方po出浴片，除咗大騷震撼身材外，仲有彈彈吓畫面，獲大批網民激讚！不過余思霆會突然po出浴片，其實係有1個原因……

