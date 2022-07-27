28歲余思霆分手前6日依舊大解放 比堅尼跳水唔算誇眾目睽睽換泳衣

28歲余思霆與30歲朱敏瀚今日（7月27日）宣布分手，有指余思霆被TVB委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與男友分隔兩地導致感情生變。而余思霆分手前6日繼續於個人YouTube頻道出片，片中她大派福利，狂晒比堅尼。