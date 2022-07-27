28歲余思霆分手前6日依舊大解放 比堅尼跳水唔算誇眾目睽睽換泳衣
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28歲余思霆與30歲朱敏瀚今日（7月27日）宣布分手，有指余思霆被TVB委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與男友分隔兩地導致感情生變。而余思霆分手前6日繼續於個人YouTube頻道出片，片中她大派福利，狂晒比堅尼。
28歲余思霆分手前6日依舊大解放
28歲余思霆現身處台灣拍攝旅遊節目，她個人YouTube頻道亦有出片，最新行程她到台灣綠島玩水，仲去埋藍洞浮潛同跳水，為了拍攝更多美照，她先後準備了兩套比堅尼以及桃姐色一件頭泳衣上陣。余思霆為影靚相不惜赤腳於鋒利的岩石上行走，玩到損晒。
即場表演就地換泳衣
余思霆不但大方展示好身段，而且更表演即場就地換泳衣，影片中見她穿上長風褸做遮擋背向鏡頭，然後將泳衣、泳褲逐一交給身旁的工作人員，三兩下手勢就由比堅尼換成一件頭，全程「無縫接軌」冇失守，技術之高超令人佩服。
張詩欣老公都忍唔住食豆腐
余思霆玩得夠放唔係今日嘅事，兩年前她前《愛回家》的李莫仇（張詩欣）及其老公出海船P，平時密實的張詩欣都難得大解放，網民都大讚張詩欣禾稈冚珍珠。不過身旁的余思霆卻突然開黃腔，指自己上圍可以夾實不同物件，就連張詩欣老公李家勝都忍唔住食豆腐話：「不如試吓夾我隻手指吖！」事後當然要跪玻璃，但見余思霆笑得好開心一啲都冇介意。