28歲余思霆分手正日出片派福利：要顧收視率啊！
余思霆分手正日出片 派福利無損心情
28歲余思霆與30歲朱敏瀚日前分手，余思霆似乎未有受失戀影響，個YouTube頻道繼續更新，而分手當日（7月27日）她上載影片與幾女性密友到高雄玩滑水。余思霆非常識做，身穿泳衣拿起自拍棍高抄自己，豐滿上圍霸晒成個mon，她還說：「收視率還是要顧的！」就連好友的美妙身段都有拍下「出賣」朋友。
余思霆分手前6日依舊大解放 即場表演就地換泳衣
余思霆在分手6日前到台灣綠島玩水，仲去埋藍洞浮潛同跳水，不但大方展示好身段，而且更表演即場就地換泳衣。影片中見她穿上長風褸做遮擋背向鏡頭，然後將泳衣、泳褲逐一交給身旁的工作人員，三兩下手勢就由比堅尼換成一件頭，全程「無縫接軌」冇失守，技術之高超令人佩服。
張詩欣老公都忍唔住食豆腐
余思霆玩得夠放唔係今日嘅事，兩年前她前《愛回家》的李莫仇（張詩欣）及其老公出海船P，平時密實的張詩欣都難得大解放，網民都大讚張詩欣禾稈冚珍珠。不過身旁的余思霆卻突然開黃腔，指自己上圍可以夾實不同物件，就連張詩欣老公李家勝都忍唔住食豆腐話：「不如試吓夾我隻手指吖！」事後當然要跪玻璃，但見余思霆笑得好開心一啲都冇介意。
余思霆與朱敏瀚前後腳宣布和平分手
朱敏瀚余思霆日前（27日）下午時間喺Instagram前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛嘅多啦A夢同史迪仔舊相發文，「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」
三年前高調認愛朱敏瀚 分隔兩地聚少離多
朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。
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