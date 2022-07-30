余思霆

28歲余思霆分手正日出片派福利：要顧收視率啊！

最新娛聞
東方新地

廣告

28歲余思霆與30歲朱敏瀚日前（7月27日）宣布分手，有指余思霆因到台灣拍攝TVB旅遊節目分隔兩地導致感情生變，而余思霆生活繼續精彩，繼早前在YouTube出片當眾換泳衣後，她在分手當日繼續出片派福利。

余思霆毫不吝嗇好身段。
余思霆分手後繼續幣彩。（圖片來源：YouTube＠余思霆 思家霆園）

余思霆分手正日出片 派福利無損心情

28歲余思霆與30歲朱敏瀚日前分手，余思霆似乎未有受失戀影響，個YouTube頻道繼續更新，而分手當日（7月27日）她上載影片與幾女性密友到高雄玩滑水。余思霆非常識做，身穿泳衣拿起自拍棍高抄自己，豐滿上圍霸晒成個mon，她還說：「收視率還是要顧的！」就連好友的美妙身段都有拍下「出賣」朋友。

28歲余思霆未被失戀影響心情，繼續拍片派福利。
28歲余思霆未被失戀影響心情，繼續拍片派福利。（圖片來源：YouTube＠余思霆 思家霆園）
余思霆知道要顧收視，好識攞角度。
余思霆知道要顧收視，好識攞角度。（圖片來源：YouTube＠余思霆 思家霆園）
余思霆 逼爆個mon！
逼爆個mon！（圖片來源：YouTube＠余思霆 思家霆園）
余思霆為收視「出賣」朋友。
余思霆為收視「出賣」朋友。（圖片來源：YouTube＠余思霆 思家霆園）

余思霆分手前6日依舊大解放 即場表演就地換泳衣

余思霆在分手6日前到台灣綠島玩水，仲去埋藍洞浮潛同跳水，不但大方展示好身段，而且更表演即場就地換泳衣。影片中見她穿上長風褸做遮擋背向鏡頭，然後將泳衣、泳褲逐一交給身旁的工作人員，三兩下手勢就由比堅尼換成一件頭，全程「無縫接軌」冇失守，技術之高超令人佩服。

余思霆表演即場換泳衣。
余思霆表演即場換泳衣。（圖片來源：YouTube＠余思霆 思家霆園）
余思霆 三兩下手勢就搞掂。
三兩下手勢就搞掂。（圖片來源：YouTube＠余思霆 思家霆園）
余思霆 話咁快由比堅尼變成一件頭。
話咁快由比堅尼變成一件頭。（圖片來源：[email protected]
余思霆 身段好之餘仲好有腦。
身段好之餘仲好有腦。（圖片來源：[email protected]
28歲余思霆現身處台灣拍攝旅遊節目，她為拍攝靚相以比堅尼上陣。
28歲余思霆現身處台灣拍攝旅遊節目，她為拍攝靚相以比堅尼上陣。（圖片來源：YouTube＠余思霆 思家霆園）
余思霆分手前6日仲有出片，繼續大解放。
余思霆分手前6日仲有出片，繼續大解放。（圖片來源：YouTube＠余思霆 思家霆園）

張詩欣老公都忍唔住食豆腐

余思霆玩得夠放唔係今日嘅事，兩年前她前《愛回家》的李莫仇（張詩欣）及其老公出海船P，平時密實的張詩欣都難得大解放，網民都大讚張詩欣禾稈冚珍珠。不過身旁的余思霆卻突然開黃腔，指自己上圍可以夾實不同物件，就連張詩欣老公李家勝都忍唔住食豆腐話：「不如試吓夾我隻手指吖！」事後當然要跪玻璃，但見余思霆笑得好開心一啲都冇介意。

余思霆 余思霆夠玩得冇介意過。
余思霆夠玩得冇介意過。（圖片來源：[email protected]余思霆 思家霆園）
余思霆 張詩欣難得大解放，點知老公想曳曳。
張詩欣難得大解放，點知老公想曳曳。（圖片來源：[email protected]余思霆 思家霆園）
余思霆 張詩欣老公都忍唔住。
張詩欣老公都忍唔住。（圖片來源：[email protected]余思霆 思家霆園）

余思霆與朱敏瀚前後腳宣布和平分手

朱敏瀚余思霆日前（27日）下午時間喺Instagram前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛嘅多啦A夢同史迪仔舊相發文，「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」

余思霆 余思霆日前宣布回復單身。
余思霆日前宣布回復單身。（圖片來源：[email protected]

三年前高調認愛朱敏瀚 分隔兩地聚少離多

朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。

朱敏瀚 朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係。
朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
朱敏瀚 朱敏瀚要跟余思霆分開一段日子大感不捨，在片中又索鼻又抺眼，不過佢否認喊，聲稱只是對貓毛敏感的反應而己﹗
朱敏瀚知道要同余思霆分開一段日子大感不捨。（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）

撰文：東方新地圖片來源：YouTube＠余思霆 思家霆園、[email protected]資料或影片來源：YouTube＠余思霆 思家霆園

讀者留言

熱門文章

 