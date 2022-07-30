28歲余思霆分手正日出片派福利：要顧收視率啊！

28歲余思霆與30歲朱敏瀚日前（7月27日）宣布分手，有指余思霆因到台灣拍攝TVB旅遊節目分隔兩地導致感情生變，而余思霆生活繼續精彩，繼早前在YouTube出片當眾換泳衣後，她在分手當日繼續出片派福利。