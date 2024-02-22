29歲余思霆消失2個月終於上水 峇里大解放狂騷迷人長腿
余思霆事隔2個月再更新社交平台
余思霆對上一個IG post，已經是去年的12月31日，回顧去年的一個帖文，但之後卻突然消失了2個月未有公開過近況。直到20日她終於重新出發，並在Instagram上公開在峇里島旅行照片，並寫下感性的文字：「大家好久不見～第一次隔這麼久的時間沒po文，偶爾到沒有人的地方，放下手機，放鬆一下，聆聽自己的聲音，心情有些複雜，但同時也挺療癒的。A place where you can listen to yourself, 2024 first post, Thank You Bali!」余思霆度假期間，穿上低胸連身短裙，展示出長達43吋的美腿和傲人的好身段，之後又轉發一張團體照，身穿黑色比堅尼的她大方展示迷人身段，相當吸睛！
余思霆前年與朱敏瀚分手
余思霆與TVB小生朱敏瀚拍拖期間，多次被指愛夜蒲令感情有暗湧，最終2人於2022年7月底宣布結束三年情。回復單身的余思霆之後全心投入工作，去年與TVB高層曾志偉，以及周奕瑋、陳嘉慧和鄺潔楹合作拍旅遊節目《日本限定 Super遊》，頻頻以Bra top、Deep V一件頭大騷火辣身材，再次引起大家關注，之後亦參演了一齣Netflix台劇《美食無間》，機會不斷。她分手後一年，都似乎未走出情傷，她於去年12月31日發文回顧2023年：「這一路上雖然孤單，但也謝謝不斷在這一路上出現的你們，而這一年也是我努力學會一個人的一年，工作也有新的挑戰，很珍惜也知足，知道我有很多需要進步的地方，希望在2024，我能有更大的進步！2024 I’m ready!!!!」從這段文字中可以感受到她仍然是單身狀態，雖然展現出積極和正面的態度，但余思霆卻突然消失了，未再更新過動態。
余思霆朱敏瀚分隔兩地聚少離多
朱敏瀚與余思霆合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，2019年5月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。
余思霆性感晚裝大騷豐滿S形身材
余思霆以2016年《美國華裔小姐》冠軍身份重回選美舞台，即使面對一班更年輕的佳麗亦一點也不輸蝕，她當晚以多套性感晚裝登場，無論是以粉紅色超低胸tube top高衩裙，還是白色透視露肩長裙示人依然相當吸引人眼球，大騷豐滿S形身材，與歷屆的美國華裔小姐佳麗得主站在一起絕不輸蝕。
余思霆 2017年華姐冠軍
余思霆（Stitch）於2014年參加紐約華裔小姐落選，並於2016年再接再厲參選，即贏得「最上鏡小姐」、「網上最受歡迎」及「最佳晚裝」等成四料冠軍，2017年代表紐約出選國際中華小姐奪得冠軍，其後加入TVB。
滑水大騷fit爆身材
在余思霆分享了照片中，她以藍色比堅尼及短裙示人，豐滿的上圍以及逆天長腿引起關注！除此之外，余思霆的另一張照片更大方展示美背，網民紛紛留言：「著住三點式泳衣去玩水上活動咁益街坊！」、「思霆世一！」
與愛犬合照獲網民激讚
余思霆當日亦帶了愛犬麥樂雞一同出海，而她分享與愛犬的合照又再次引起網民的激讚！只見余思霆以跪趴的方式抱住愛犬，合照之餘還大騷深長事業線！而另外一張照片則是余思霆把小狗抱在胸前，並讓牠靠住自己，不少網民表示：「做狗好過做人」、「落嚟未？到我啦」。
余思霆親解「新歡」身份
余思霆事後接受傳媒訪問時，亦親解「新歡」男伴其實是哥哥的朋友，她透露此行是與家人、哥哥及好友去日本旅行。
余思霆晒靚相 發文渴望成家立室
照片中，余思霆單邊開高衩大晒逆天長腿，再Deep V大晒事業線，出動戰鬥格徵婚非常進取，不少網民都紛紛留言大讚勁性感同吸睛！余思霆渴望成家立室，她表示：
「從來就不愛被綁住的我，總覺得這樣自己才能飛的更高，但…還是會想要有一個屬於自己的家！有的時候承諾都只是兩個字，直到真的實現了才有意義，也許我曾經離的如此靠近，也繼續相信會有那麼一天。」
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