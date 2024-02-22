29歲余思霆消失2個月終於上水 峇里大解放狂騷迷人長腿

現年29歲的2017年華姐冠軍余思霆（Stitch），憑澎湃的完美身形擁不少宅男粉絲，亦經常在社交網站大方派福利。不過近2個月都沒有update的余思霆，近日終於上水，並公開去印尼峇里島玩時大解放的照片……