「宅男女神」29歲余思霆疑似裸睡床照曝光 露出香肩超香艷

現年29歲的余思霆以2017年華姐冠軍身份入行，入行多年來以澎湃的完美身形吸引不少宅男粉絲，獲封為「宅男女神」。時不時在社交平台大派福利的余思霆，日前就公開了一系列的「床照」，其中更有一張疑似影到佢「裸睡」…