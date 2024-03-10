「宅男女神」29歲余思霆疑似裸睡床照曝光 露出香肩超香艷
29歲余思霆疑似裸睡床照曝光
現年29歲的余思霆日前於社交平台從上月開始一直曬到峇里島的旅行照片，日前就上傳了新一系列的「床照」，並留言指：「What a beautiful place #霆霆小宇宙」。從照片中可見，余思霆坐在擁有優美景色的酒店房間的床上，其中一張更疑似係「裸睡」的床照，可見余思霆露出香肩地躺在大床，令網民都紛紛高呼超誘人！
余思霆峇里大解放狂騷迷人長腿
余思霆上月就已經開始在社交平台上公開在峇里島旅行照片，並寫下感性的文字：「大家好久不見～第一次隔這麼久的時間沒po文，偶爾到沒有人的地方，放下手機，放鬆一下，聆聽自己的聲音，心情有些複雜，但同時也挺療癒的。A place where you can listen to yourself, 2024 first post, Thank You Bali!」余思霆度假期間，穿上低胸連身短裙，展示出長達43吋的美腿和傲人的好身段，之後又轉發一張團體照，身穿黑色比堅尼的她大方展示迷人身段，相當吸睛！
余思霆前年與朱敏瀚分手
余思霆與TVB小生朱敏瀚拍拖期間，多次被指愛夜蒲令感情有暗湧，最終2人於2022年7月底宣布結束三年情。回復單身的余思霆之後全心投入工作，去年與TVB高層曾志偉，以及周奕瑋、陳嘉慧和鄺潔楹合作拍旅遊節目《日本限定 Super遊》，頻頻以Bra top、Deep V一件頭大騷火辣身材，再次引起大家關注，之後亦參演了一齣Netflix台劇《美食無間》，機會不斷。她分手後一年，都似乎未走出情傷，她於去年12月31日發文回顧2023年：「這一路上雖然孤單，但也謝謝不斷在這一路上出現的你們，而這一年也是我努力學會一個人的一年，工作也有新的挑戰，很珍惜也知足，知道我有很多需要進步的地方，希望在2024，我能有更大的進步！2024 I’m ready!!!!」從這段文字中可以感受到她仍然是單身狀態，雖然展現出積極和正面的態度，但余思霆卻突然消失了，未再更新過動態。
余思霆朱敏瀚分隔兩地聚少離多
朱敏瀚與余思霆合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，2019年5月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。
日本限定Super遊｜余思霆IG晒絕密福利
余思霆與獎門人曾志偉、周奕瑋 （Jarvis）、陳嘉慧（Erica）、和鄺潔楹（Judy）一齊主持《日本限定 Super 遊》。余思霆在節目播出後經常在IG晒出絕密福利，其中大曬溫泉之旅的絕密照就最為吸睛。當時她表示：「這個暑假好像可以再曬黑一點點」照片中，余思霆身穿黑色連身泳衣，大騷長腿，再加逼爆上圍，實在係不得了！網友紛紛留言：「火辣身材」、「等了又等，等到了」。
日本限定Super遊｜曾志偉帶隊浸溫泉
《日本限定Super遊》溫泉特輯中，獎門人曾志偉帶領 Jarvis、Judy 和余思霆去到被指能醫百病的草津體驗溫泉之旅。獎門人分享草津溫泉的神奇傳聞，他說：「話說廣島爆 原子彈時，有個日本人路過中咗輻射，全身爛晒冇得醫，政府送咗佢去草津，日 日浸溫泉，浸足三個月結果好番，聽講佢走時 99 歲。」相當驚人。
日本限定Super遊｜余思霆 泳裝上陣 勁識撈幫曾志偉淋溫泉水
在浸溫泉中余思霆同 Judy都以泳裝上陣，身材 Fit到漏，加上一高一矮更形成最萌身高差。而節目中余思霆有不少同總經理曾志偉互動的場面，不停有幫他淋溫泉水，難怪觀眾都話佢識撈！
余思霆 2017年華姐冠軍
余思霆（Stitch）於2014年參加紐約華裔小姐落選，並於2016年再接再厲參選，即贏得「最上鏡小姐」、「網上最受歡迎」及「最佳晚裝」等成四料冠軍，2017年代表紐約出選國際中華小姐奪得冠軍，其後加入TVB。
滑水大騷fit爆身材
在余思霆分享了照片中，她以藍色比堅尼及短裙示人，豐滿的上圍以及逆天長腿引起關注！除此之外，余思霆的另一張照片更大方展示美背，網民紛紛留言：「著住三點式泳衣去玩水上活動咁益街坊！」、「思霆世一！」
與愛犬合照獲網民激讚
余思霆當日亦帶了愛犬麥樂雞一同出海，而她分享與愛犬的合照又再次引起網民的激讚！只見余思霆以跪趴的方式抱住愛犬，合照之餘還大騷深長事業線！而另外一張照片則是余思霆把小狗抱在胸前，並讓牠靠住自己，不少網民表示：「做狗好過做人」、「落嚟未？到我啦」。
余思霆親解「新歡」身份
余思霆事後接受傳媒訪問時，亦親解「新歡」男伴其實是哥哥的朋友，她透露此行是與家人、哥哥及好友去日本旅行。
余思霆晒靚相 發文渴望成家立室
照片中，余思霆單邊開高衩大晒逆天長腿，再Deep V大晒事業線，出動戰鬥格徵婚非常進取，不少網民都紛紛留言大讚勁性感同吸睛！余思霆渴望成家立室，她表示：
「從來就不愛被綁住的我，總覺得這樣自己才能飛的更高，但…還是會想要有一個屬於自己的家！有的時候承諾都只是兩個字，直到真的實現了才有意義，也許我曾經離的如此靠近，也繼續相信會有那麼一天。」
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