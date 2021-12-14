余思霆被流放台灣逾一年 一個原因返港非為見朱敏瀚 快閃兩周又返台
余思霆返港為李莫仇籌備求婚驚喜
華姐冠軍余思霆去年10返台灣為J2台拍攝旅遊特輯，由本來的三個月不停被加監最後超過一年才有歸期，今年11月終於回歸﹗余思霆本來秘密返港卻遭男友朱敏瀚興奮公布，不過余思霆卻透露今次返港並非為見男友，而是另一個重要任務，為籌備《愛回家》飾演李莫仇的張詩欣的求婚驚喜﹗
余思霆最掛住唔係朱敏瀚﹗？
余思霆返港是為安排好友張詩欣的求婚大日子，余思霆指去年離港前張詩欣幕後男友陳家勝已預約她，余思霆話：「我飛前就book定我幫手搞求婚，點知我三個月變半年再變十個月，最後超過一年先返到﹗家勝話再唔向阿Yan（張詩欣）求婚唔得，怕阿Yan唔要佢，要快啲搞掂呢件事﹗咁我返嚟就係為呢件重要事﹗」除了求婚之外，余思霆被問到返港做咗啲乜？余思霆就答：「最掛住香港啲嘢食，長時間冇食就會好掛住㗎嘛，最掛住茶餐廳啲嘢食，食咗好多﹗」
朱敏瀚爆再見余思霆感覺好陌生
余思霆雖然返港目的非為男友朱敏瀚，不過男友都唔介意，但就爆冇見女友余思霆超過一年，再見面的竟然感覺陌生，朱敏瀚接受無綫娛樂新聞台獨家訪問時話：「見到面冇喊﹗但冇見成年，第一日見番有種陌生感覺，可能呢一年都用facetime見面，個畫面上變咗個真人，突然有啲唔慣﹗」問到女友余思霆返港僅兩周如何度過？朱敏瀚就話：「食嘢囉﹗再去主題樂園玩啦﹗同埋佢離開香港成年，都有好多瑣碎事要搞﹗」余思霆快閃兩周再返台灣工作，朱敏瀚就答：「大家keep住有工開都好嘅，啲時間過得快啲﹗大家有個目標都好嘅﹗」至於問到女友歸期？朱敏瀚無奈表示唔知道﹗
余思霆返台拍劇演殺手
余思霆匆匆返港兩周後又要回到台灣開工，她透露返台拍劇，在劇中飾演一名殺手，很有挑戰性，又指新劇其實已開鏡，只是剛遇上疫情才停工，亦讓她可以請假返港安排張詩欣的求婚﹗余思霆接受無綫娛樂新聞台訪問時表示有留意男友在《拳王》的演出，更笑指一直精神上支持男友，並指之前男友為《拳王》在練大隻要戒口，她卻在旁邊食薯片，被主持問到有冇在無綫頒獎禮上投男友一票，余思霆一度口窒然後答：「有…有投票﹗」