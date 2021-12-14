余思霆被流放台灣逾一年 一個原因返港非為見朱敏瀚 快閃兩周又返台

余思霆去年10月被無綫委派返台灣娘家拍攝旅遊節目，由最初三個月一直加監至超過一年，男友朱敏瀚被迫守齋一年要發酸文發洩﹗上月余思霆秘密返港，一對小情侶終於可重聚，不過余思霆今次短暫返港竟然唔係為見朱敏瀚，而是另一個重要原因﹗余思霆返港隔離21日後，出關14日又返回台灣繼續開工，朱敏瀚話靠工作以解相思之苦﹗