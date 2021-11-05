余思霆返台拍旅遊節目狂被加監 朱敏瀚被迫禁慾一年留「愛的酸言」
前華姐余思霆去年10月被無綫委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與男友朱敏瀚分隔兩地，無綫用到盡，令余思霆本來離港三個月至半年變成現在逾一年仍未有歸期﹗余思霆近來頻頻分享性感水著片及相，網民留言話睇到流晒鼻血止唔到血，朱敏瀚同網民一樣得個睇字，最後留下愛的酸言，睇得出佢忍受相思之苦忍得幾辛苦﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]、《思家霆園》YouTube影片截圖、[email protected]
文：東方新地｜圖：[email protected]、《思家霆園》YouTube影片截圖、[email protected]
余思霆被委派返娘家拍節目
27歲台妹余思霆去年返娘家為J2台拍攝旅遊特輯，節目一個接一個，早前又與同在台灣的金剛拍攝有關工作體驗的綜藝節目，令本來由最初留台三個月加至半年，到現在逾一年，還未有正式歸期，男友朱敏瀚接受訪問時無奈指歸期隨時改動，他也說不準，慘爆指和女友分隔一年只能靠facetime保持聯絡﹗
余思霆大晒33C上圍加逆天長腿
余思霆在台灣除了拍攝無綫綜藝節目，亦努力經營自己的YouTube頻道《思家霆園》，不停四處遊覧台灣不同景點拍片吸人氣﹗最近貼出五日四夜的蘭嶼之旅，大方以三點式示人，大晒33C上圍及長腿，同時在社交網連日貼出三點式火辣相片，成功吸like，網民留言大讚其美好身材，留言「霆霆令我失血過多﹗」、「鼻血不止」、「尺度比電視看到的大」、「長腿無得輸」。
余思霆懶理朱敏瀚 預告噴血水著陸續有來
正當圈中好友及網民大讚余思霆露得好，身材好之後，男友朱敏瀚（Brian）卻唱反調留言「天氣冷，要添衣囉」連網民都感到嗰陣酸味，留言指「男友怕被睇蝕啊」、「感到強烈的酸溜溜」、「酸得很」、「Brian得個睇字頂唔順啦」﹗不過余思霆卻未有安撫男友，還加多腳回覆「還有墾丁的影片跟照片還沒發，所以還有泳衣」並加上笑呵呵emjoi，相信與女友分開一年的朱敏瀚真的很痛苦﹗
朱敏瀚冇見女友一年 只靠facetime維繫
朱敏瀚有份演出的劇集《換命真相》正在播出，而新劇《拳王》亦即將出街，除了為劇集宣傳外，朱敏瀚拍劇一部接一部未停過，最近出席宣傳活動時，朱敏瀚指和女友分隔兩地一年，期間只能靠facetime保持聯絡，之前余思霆被影到台灣夜店與猛男跳辣身舞，朱敏瀚隔空力撐表示百分百相信女友﹗訪問時提到余思霆返港日子一改再改，朱敏瀚亦相當無奈，並透露暫定十一月會返港，但一日未上機都不敢落實，因為歸期不停在改動﹗講時一臉慘情﹗