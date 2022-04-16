余思霆歐遊確診3日巴黎之旅變10日 預咗中招：早中早康復早有抗體﹗

華姐冠軍余思霆因疫情關係，留守娘家台灣拍攝旅遊節目，早前趁各地陸續放寬入境措施，她由台灣飛美國及巴黎旅行，不時在社交網分享旅遊照片，圈中好友都好羨慕，不過余思霆在16日卻在IG公布確診﹗
余思霆此行預咗中招﹗
余思霆在社交網貼出快速檢測結果呈陽性，並留言：「是兩條線﹗﹗﹗其實在一個多月回美國前，就已經做好會中Covid的心理準備﹗」
余思霆：早中早康復早有抗體
余思霆月前透露飛自小長大的美國探望母親，逗留一個月回程先到法國玩，才返回台灣﹗連日晒旅遊照的余思霆，透露有心理準備確診，並分享和同行友人的對話，友人指「沒關係啦，我們有20幾天痊癒，而且我們三針已打好沒關係，只要不要回台灣前中就好，不然不能上機」，余思霆亦淡定回覆友人：「也是啦﹗希望早中早康復早有抗體」，但最後卻「開口中」，在飛台灣前一天雙雙確診：「我在巴留他在美國，就這樣本我的三天巴黎之旅變成了十天。」
病徵不嚴重：大部分時間留在房間
余思霆指大部分時間也在房間，病徵不嚴重：「大部分時間我都待在房間，看著窗外的浪漫風景，只有一天頭有點暈暈的，但其他的時間就像感冒一樣，有點鼻塞喉嚨痛跟一點點的咳嗽，等到一測到陰性我就抓緊時間出去走走﹗」最後余思霆透露一個多星期前已康復，並已返回台灣，請大家放心﹗
余思霆朱敏瀚傳冷戰 IG晒「肉肉」泳照贈慶
余思霆與朱敏瀚拍拖3年多，2020年10月余思霆被無綫委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與男友分隔兩地逾一年。而去年12月余思霆快閃返港兩周，有傳媒拍得二人一齊到茶餐廳醫肚，但男方全程黑面被指疑陷入冷戰。
全程黑口疑冷戰
2017年華姐冠軍余思霆被無綫委派返娘家台灣拍旅遊節目，因疫情關係，由最初三個月一直加監至超過一年仍未有歸期！余思霆去年11月快閃返港兩周，除了更新證件外，主要為幕後好友籌備向《愛回家》「李莫仇」張詩欣求婚﹗返港當然不忘「慰藉」闊別多時的男友朱敏瀚。有傳媒拍到二人一齊到銅鑼灣茶餐廳醫肚，但男方全程黑口黑面，又冇拖手，疑似陷入冷戰。
越洋向男友派定心丸
不過，余思霆唔介意被傳情變，反而不滿被指身材走樣，日前她在IG上載2張水著泳衣照，並留言道：「穿的少又說我露！穿的多又說我胖！我就喜歡肉肉的怎樣？我肉我驕傲！！（記者下次要藏好不要再被我們發現嘍）」而現已返回台灣繼續工作的余思霆接受訪問時表示，原來當日一早見到有記者在場影相，所以專登唔拖手，又指同朱敏瀚關係好好，實行越洋向男友派定心丸，澄清同朱敏瀚情不變。
余思霆大晒33C上圍加逆天長腿
余思霆在台灣除了拍攝無綫綜藝節目，亦努力經營自己的YouTube頻道《思家霆園》，不停四處遊覧台灣不同景點拍片吸人氣﹗之前貼出五日四夜的蘭嶼之旅，大方以三點式示人，大晒33C上圍及長腿，同時在社交網連日貼出三點式火辣相片，成功吸like，網民留言大讚其美好身材，留言「霆霆令我失血過多﹗」、「鼻血不止」、「尺度比電視看到的大」、「長腿無得輸」。
余思霆懶理朱敏瀚「愛的酸言」 預告噴血水著陸續有來
正當圈中好友及網民大讚余思霆露得好，身材好之後，男友朱敏瀚（Brian）卻唱反調留言「天氣冷，要添衣囉」，連網民都感到嗰陣酸味，留言指「男友怕被睇蝕啊」、「感到強烈的酸溜溜」、「酸得很」、「Brian得個睇字頂唔順啦」﹗不過余思霆卻未有安撫男友，還加多腳回覆「還有墾丁的影片跟照片還沒發，所以還有泳衣」並加上笑呵呵emoji，相信與女友分開一年的朱敏瀚真的很痛苦﹗
朱敏瀚冇見女友一年 只靠facetime維繫
朱敏瀚之前出席宣傳活動時，指和女友分隔兩地一年，期間只能靠facetime保持聯絡，之前余思霆被影到台灣夜店與猛男跳辣身舞，朱敏瀚隔空力撐表示百分百相信女友﹗訪問時提到余思霆返港日子一改再改，朱敏瀚亦相當無奈。