余慕蓮入ICU後大步檻過 近況曝光 84歲生日願望：身體健康！
編輯：東方新地｜圖片來源：汪曼玲FACEBOOK、有線電視 CABLE TV & 有線新聞 CABLE News＠YouTube、TVB｜原文：新Monday
余慕蓮去年入院接受治療
余慕蓮（魚毛姐）近年身體轉差，去年11月她驗出患罕有血液炎，之後入住伊利沙伯醫院深切治療部，後來又因細菌入肺要插喉，情况穩定後被轉到九龍醫院休養。期後情況再度轉差，魚毛姐呼吸不適，晚上不能入睡，因此要再度入住伊利沙伯醫院，相當辛苦。
余慕蓮在入院期間，鄧達智透過視像跟她聊天，鄧達智透露當時魚毛姐比較苦悶，每次視像見到好朋友都十分激動。
余慕蓮84歲生日 一眾好友齊賀壽
直至今年4月，余慕蓮幸好最終大步檻過終於平安出院，但由於行動不便，需要工人姐姐照顧，平日步行就要依靠助行架來輔助。而日前（4日）正是魚毛姐84歲大壽，龐愛蘭、吳麗珠、李琳琳、汪曼玲等一眾知己好友就相約她外出慶生。
汪曼玲日前將魚毛姐慶生靚相上載至社交網，並留言：「4/7我們羅漢請觀音，慶祝余毛84歲生日快樂。余毛特別化了妝、假眼睫毛、塗上口紅、耳環、戒指、珍珠項鏈、讓她看起來精神爽利，明艷照人。余毛的生日願望是趕快恢復健康，不用再坐輪椅，回復她以前周圍耍樂的開心日子。」從相中可看，化了妝的魚毛姐氣色、精神都相當不錯，影相時更十分精靈。
84歲余慕蓮唔介意做醜角
余慕蓮將人生奉獻畀演藝事業，而最為人熟悉相信都離唔開醜角或「垃圾婆」，但魚毛姐好鍾意表演，認為咩角色都要有人做，所以佢一啲都唔介意。縱橫演藝圈足足70年嘅魚毛姐演出超過二百套電影及電視劇，但從來唔奢望爭做女主角，反而淡薄名利，本住入行就係為娛樂大家嘅心，演出所有角色。
一生不嫁因童年…
魚毛姐小時候經歷父母離婚，童年缺乏家庭溫暖長大下，令佢一直唔敢相信愛情。1995年，魚毛姐與「銀幕探長」曹達華爆出戀情，但佢一直堅決否認指：「我不會給人機會，亦不給機會自己。小時候做戲院帶位的時候都有追求者的，我又不會對他們有好感，做朋友就無所謂。我怕投入了一段感情之後，變成一個容易受傷的女人。」
然而，過住獨居生活嘅魚毛姐人緣卻相當好，身邊有很多朋友，閒時更會與友人到羅湖唱粵曲，有時又會去游水，更經常做慈善工作，幫助有需要嘅人。
不惜捐出身家
10幾年前，魚毛姐已將電視台頒贈嘅一筆約20幾萬長期服務金，部分捐去內地貴州興建一間小學，只望山區小朋友唔使再每日長途跋涉返學！加上，自己冇結婚及冇下一代，所以更加希望能幫助有需要嘅小朋友，令佢哋有更好未來！
魚毛姐離開咗TVB多年，依家過住半退休嘅生活中。前年ViuTV新劇《詭探前傳》，魚毛姐飾演嘅「媽姐」戲份唔少，有別於以往只做啲行行企企角色，但就表示自己年事已高，已經唔會捱更抵夜拍劇。
較重視心靈上快樂嘅魚毛姐曾向好友透露最好就係於睡覺中安樂咁離世，並將自己所有財產捐俾慈善機構，難怪人人都話余慕蓮一啲都唔醜，皆因心美。