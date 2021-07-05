余慕蓮入ICU後大步檻過 近況曝光 84歲生日願望：身體健康！

余慕蓮（魚毛姐）去年底因肺纖維化，需入ICU接受治療，幸好最後大步檻過。而日前（4日）正是魚毛姐84歲生日，一眾好友先後與她慶生，眼見魚毛姐化了妝，且穿着鮮豔的服飾，看起來格外醒神。

編輯：東方新地｜圖片來源：汪曼玲FACEBOOK、有線電視 CABLE TV & 有線新聞 CABLE News＠YouTube、TVB｜原文：新Monday