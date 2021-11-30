余文樂拍賣估價千萬激罕勞力士Daytona最終流拍 反擊專家「積木錶」指控
文：東方新地｜圖：余文樂《Inside out》截圖
余文樂 激罕勞力士珍藏 被質疑為「積木錶」
余文樂早前把多件私人珍藏包括藝術品和腕錶等公開拍賣，收益撥捐「願望成真基金」，並交由佳士德網上拍賣﹗據知其中一隻估價高達1,200萬極罕有古董勞力士Daytona，最後因未有買家而告流拍﹗有指腕錶拍賣流產，是因為有外國知名手錶收藏家發文指余文樂該隻腕錶為疑似「積木錶」，該名收藏專家在文中指該手錶在2015年時並不是RCO錶盤，到17年卻變成了罕有的RCO錶盤，以質疑余文樂的腕錶是「積木錶」﹗
余文樂拍片講收藏手錶心得
余文樂親自監督的自家視頻《Inside out》，第5、6集他分享其手錶收藏心得，並拿出收藏多年的最愛手錶公諸同好，他說：「愛玩古董錶的人，喜歡獨一無異，遇上戴着好東西的人聊起來，有識英雄重英雄的感覺。」余文樂笑言，自己試過遇上心儀的手錶，整晚愛不惜手摸着手錶。
拍賣流產感可惜
余文樂早前把珍藏的藝術品、腕錶及NFT珍藏等公開拍賣，收益撥捐「願望成真基金」，為患重病兒童實現願望，最終拍賣成交總額高達港幣1億2千多萬港元，是次拍賣原有一隻勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的極罕腕錶，當時估價最高為1,200萬港元，但最終流拍，因為沒有賣家拍賣﹗
余文樂反擊：如果你對古董錶有一定認識，其實這是很平常
節目當中樂仔提到此事，他指早前捐出一隻估價1,200萬古董勞力士作慈善拍賣，卻被一名外地收藏家發文指出該手錶為「積木錶」，而最後拍賣流產，樂仔在節目中談及此事，他說：「我當初拿出來的手錶，因為一名外國收藏家的文章出來以後，讓這隻錶出了很多疑問，最終手錶未有成功拍賣出去，因為不是原本的面盤，所以他覺得不對。如果你對玩古董錶有一定的認識，其實很常會出現更換。」
余文樂：我的好與不好永遠都被放大
余文樂感嘆，在玩古董錶這圈子，最怕名聲受損，名聲是非常重要，他說：「若是名聲丢了，很快就會傳出去，寫文章的人我不想攻擊他，也不需要攻擊他，但他一向是寫在拍賣的手錶中找毛病，但不肯定出錯而有名的。買我手錶的也絕不是外行人，到了拍賣時我必需要將手錶交到佳士得，他們有整個團隊去辨認，手錶有沒有出錯，他覺得沒有問題，才拿到拍賣會，而且他們一定是由紐約拍賣行的專家去辨認，這樣是通過的，我當然是有點覺得可惜，錶被收回我不覺得可惜，亦不覺得是丟臉，我的好與不好永遠都被放大，如果我要玩下去，我要更加小心，不少人試過被騙就不玩，我會選擇留下來，因為我喜歡這東西。」
余文樂解釋為何熱愛收藏手錶：「好玩的地方是，不是你砸錢就可以一夜之間就把所有東西都收到你的口袋裡，你要研究它，你要懂它，然後你要挑到你自己喜歡的，因為它太多款了。」