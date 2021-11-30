余文樂拍賣估價千萬激罕勞力士Daytona最終流拍 反擊專家「積木錶」指控

余文樂早前把多件私人珍藏公開拍賣全數作慈善用途，其中一隻估價約1,200萬是勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的極罕腕錶，遭一名知名手錶收藏家發文指是「積木錶」，最後拍賣流產﹗余文樂在自家視頻《Inside out》開腔反擊「積木錶」指控，余文樂感嘆「慈善變是非」﹗

文：東方新地｜圖：余文樂《Inside out》截圖