余文樂台北港式茶記突然執笠 門外被貼上欠繳款單張 晒家庭樂心情未受影響

余文樂近年主力搞潮衫、餐廳生意，並舉家移居台灣，在當地以2.8億台幣（約港幣7,700萬）購下豪宅，與太太王棠云和一對子女在台灣生活﹗19年3月余文樂更在台北開設港式茶記「華嫂冰室」，一度成為長龍熱店，當時余文樂表明有意開分店，可惜近日茶記突然停業，門外被貼上欠繳款單張﹗

文：東方新地｜圖：[email protected]