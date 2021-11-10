余文樂變抽水王 爆周杰倫拍《頭文字D》險命喪「秋名山」 狂呼：嚇死我
余文樂在自家頻道《Inside Out》播出的第3集中，大爆他當年拍電影《頭文字D》時的驚險往事，指周杰倫當時曾多次在片中「秋名山」飆車，險命喪「秋名山」，令他憶起時仍猶有餘悸，不斷狂呼：「真的嚇死我！」
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_inside_out、[email protected] Out、Yahoo新聞@fb討論截圖、新傳媒照片庫
余文樂 過急彎憶往事
余文樂近日在自家頻道《Inside out》中實現了自己夢寐以求的人生露營初體驗，當日余文樂親自接載攝影隊向著名的郊區露營地點進發，駕車期間，經過一段陡峭山路急彎，令余文樂想起拍電影《頭文字D》時的一段往事，原來當年拍檔演出《頭文字D》的余文樂和周杰倫，曾多次在「秋名山」與其他車手飆車較技。
差點周杰倫就Bye了
2005年電影《頭文字D》中的「秋名山」，實際是日本群馬懸榛名山，當中有4個險要陡壁及5個連環發夾彎，為當地著名飆車勝地，回想起昔日拍戲的情景，雖然事隔多年，余文樂仍猶有餘悸地說：「我拍《頭文字D》的時候，這種路不知道撞幾次了，都撞到差點都沒有周杰倫了！」
整個防撞欄都飛出去
余文樂續說：「真的，我都嚇壞了，差點杰倫就Bye了，當時整個防撞欄都飛了出去，杰倫那台車一半都沒了，嚇死了，我真的嚇死了！」但這時坐在余文樂身旁的導演不經意説著《頭文字D》上映的年代，自己才就讀國二，余文樂聽著即扮嬲說：「好啦！你夠年輕了，下車吧！」雖然余文樂將當年拍《頭文字D》險出事的事實陳述一次，不過有不少心水清網民則認為他自爆陳年事，目的顯然而見，就係抽水借機會宣傳自家頻道影片。