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余文樂變抽水王 爆周杰倫拍《頭文字D》險命喪「秋名山」 狂呼：嚇死我

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撰文：東方新地

余文樂在自家頻道《Inside Out》播出的第3集中，大爆他當年拍電影《頭文字D》時的驚險往事，指周杰倫當時曾多次在片中「秋名山」飆車，險命喪「秋名山」，令他憶起時仍猶有餘悸，不斷狂呼：「真的嚇死我！」

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]_inside_out、[email protected] Out、Yahoo新聞@fb討論截圖、新傳媒照片庫

余文樂 過急彎憶往事

余文樂近日在自家頻道《Inside out》中實現了自己夢寐以求的人生露營初體驗，當日余文樂親自接載攝影隊向著名的郊區露營地點進發，駕車期間，經過一段陡峭山路急彎，令余文樂想起拍電影《頭文字D》時的一段往事，原來當年拍檔演出《頭文字D》的余文樂和周杰倫，曾多次在「秋名山」與其他車手飆車較技。

過去一直苦無機會去實現露營的夢想，如今夢想成真，樂仔慨嘆說：「一直都想嘗試露營，由單身想到結婚，結婚想到都生了兩個，今天才第一次去。」（圖片來源：YouTube@Inside Out影片截圖）
過去一直苦無機會去實現露營的夢想，如今夢想成真，樂仔慨嘆說：「一直都想嘗試露營，由單身想到結婚，結婚想到都生了兩個，今天才第一次去。」（圖片來源：[email protected] Out影片截圖）
在2005年上映的電影《頭文字D》中，周杰倫飾演主角「藤原拓海」，余文樂則飾演「中里毅」，兩人因合作拍這部電影而成為多年好友。（圖片來源：新傳媒照片庫）
在2005年上映的電影《頭文字D》中，周杰倫飾演主角「藤原拓海」，余文樂則飾演「中里毅」，兩人因合作拍這部電影而成為多年好友。（圖片來源：新傳媒照片庫）

差點周杰倫就Bye了

2005年電影《頭文字D》中的「秋名山」，實際是日本群馬懸榛名山，當中有4個險要陡壁及5個連環發夾彎，為當地著名飆車勝地，回想起昔日拍戲的情景，雖然事隔多年，余文樂仍猶有餘悸地說：「我拍《頭文字D》的時候，這種路不知道撞幾次了，都撞到差點都沒有周杰倫了！」

余文樂憶述當年周杰倫撞車事件仍猶有餘悸。（圖片來源：YouTube@Inside Out影片截圖）
余文樂憶述當年周杰倫撞車事件仍猶有餘悸。（圖片來源：[email protected] Out影片截圖）
指周杰倫當年差點車毁人亡。（圖片來源：新傳媒照片庫）
指周杰倫當年差點車毁人亡。（圖片來源：新傳媒照片庫）
余文樂自言被周杰倫嚇死。（圖片來源：新傳媒照片庫）
余文樂自言被周杰倫嚇死。（圖片來源：新傳媒照片庫）

整個防撞欄都飛出去

余文樂續說：「真的，我都嚇壞了，差點杰倫就Bye了，當時整個防撞欄都飛了出去，杰倫那台車一半都沒了，嚇死了，我真的嚇死了！」但這時坐在余文樂身旁的導演不經意説著《頭文字D》上映的年代，自己才就讀國二，余文樂聽著即扮嬲說：「好啦！你夠年輕了，下車吧！」雖然余文樂將當年拍《頭文字D》險出事的事實陳述一次，不過有不少心水清網民則認為他自爆陳年事，目的顯然而見，就係抽水借機會宣傳自家頻道影片。

防撞欄都撞甩埋。（圖片來源：YouTube@Inside Out影片截圖）
余文樂指當日周杰倫撞車時，連防撞欄都撞甩埋，車都撞爛了一半。。（圖片來源：[email protected] Out影片截圖）
真係險死還生。（圖片來源：YouTube@Inside Out影片截圖）
真係險死還生。（圖片來源：[email protected] Out影片截圖）
網民留言突破盲腸。（圖片來源：Yahoo新聞fb截圖）
網民留言突破盲腸。（圖片來源：Yahoo新聞fb截圖）
好在最後人冇事！（圖片來源：新傳媒照片庫）
好在最後人冇事！（圖片來源：新傳媒照片庫）
之後抵達露營地點，首次踏足郊區營地的余文樂，在河邊紮營時還笑問：「會有熊出現嗎？」（圖片來源：IG@lok666）
之後抵達露營地點，首次踏足郊區營地的余文樂，在河邊紮營時還笑問：「會有熊出現嗎？」（圖片來源：[email protected]
雖然天公不做美，下著大雨，但無損余文樂等人心情，他笑指風雨中享受露營樂，又別有一番滋味。（圖片來源：IG@in_inside_out）
雖然天公不做美，下著大雨，但無損余文樂等人心情，他笑指風雨中享受露營樂，又別有一番滋味。（圖片來源：[email protected]_inside_out）
余文樂與同行的友人攜帶了不少專業的露營用具，由細小工具至專業露營車都有，他亦親手搭建帳篷，極度投入。（圖片來源：IG@lok666）
余文樂與同行的友人攜帶了不少專業的露營用具，由細小工具至專業露營車都有，他亦親手搭建帳篷，極度投入。（圖片來源：[email protected]

即睇《Inside Out》Ep.03 風雨無阻：

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