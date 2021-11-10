余文樂變抽水王 爆周杰倫拍《頭文字D》險命喪「秋名山」 狂呼：嚇死我

余文樂在自家頻道《Inside Out》播出的第3集中，大爆他當年拍電影《頭文字D》時的驚險往事，指周杰倫當時曾多次在片中「秋名山」飆車，險命喪「秋名山」，令他憶起時仍猶有餘悸，不斷狂呼：「真的嚇死我！」

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_inside_out、[email protected] Out、Yahoo新聞@fb討論截圖、新傳媒照片庫