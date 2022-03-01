余文樂拍賣NFT進帳1.2億亞洲創紀錄 再推自家制限量版被林作寸爆冇內涵

NFT熱潮近月席捲全球，不少明星亦加入戰團開拓無限商機掘金。余文樂去年就同佳士得合作、成功以港幣1.2億元拍出珍藏NFT藝術品，創下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄。食過返尋味，他將會再推出自家的NFT系列「Zombie Club」。