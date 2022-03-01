余文樂拍賣NFT進帳1.2億亞洲創紀錄 再推自家制限量版被林作寸爆冇內涵
NFT熱潮近月席捲全球，不少明星亦加入戰團開拓無限商機掘金。余文樂去年就同佳士得合作、成功以港幣1.2億元拍出珍藏NFT藝術品，創下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄。食過返尋味，他將會再推出自家的NFT系列「Zombie Club」。
拍賣珍藏NFT進帳1.2億創紀錄
NFT（非同質化代幣）近年成為不少藝人熱捧藝術品收藏潮流，周杰倫、陳冠希及杜汶澤等相繼推出自家NFT系列藝術品，部分更火速被炒至天價，賺個盤滿缽滿。而余文樂去年於佳士得NFT加密藝術線上拍賣專場，以1.2億港元成功賣出私人珍藏NFT，創下亞洲史上最高金額拍賣紀錄。向來有生意頭腦的余文樂自然食過返尋味，趁勢推出首個自家NFT系列「Zombie Club」，並限量6000個，暫時定價為每個0.666 ETH（折合約22,760港元），若全部售出，估計總數可進帳近1.4億港元，再令身家大暴漲。
推自家制1.4億NFT項目
余文樂對自家制NFT系列「Zombie Club」期望十分高，連自己IG頭像亦換上Zombie圖案，並留言道：「我們去年花了一整年時間去研究這個項目，我們希望不管在美感上，技術層面上，以及未來的計劃上，都可以準備得最好才面世。因為我們希望在想法、機制和技術層上面都能做到最好最公平，更希望擁有zombie token 的朋友們，除了是得到一個自己喜歡的NFT作品外，還可以透過zombie 去學習更多，認識更多關於這方面的所有知識，可以跟我們一起進步，一起創造更多未來。」
林作寸爆「靠吹」冇內涵
而早前宣布要成為「香港本土NFT代表人物」的林作，在IG寸爆余文樂賺成億是「靠吹」：「余文樂大哥嘅NFT路線，沒錯，就係吹風。留意，係吹。NFT可以有很多種，可以係純藝術冇內涵，簡單嚟講就係吹，靠嘅係炒。我個人從來唔短視，冇計。當年讀書讀貴族學校、大學死人要讀牛津，為嘅，就係可以長遠為自己為社會創造價值，如果唔係我都18/22出嚟跳舞做明星啦。我自己嘅睇法，係做有function真係有得用嘅NFT出嚟，成件事不靠吹，也冇咁虛，真正有固有的本質價值。」