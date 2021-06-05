余文樂獨自返港一晚蒲三場斷正多女圍 王棠云越洋硬撐老公

余文樂自爆患上驚恐症，聲稱近來病發感到很害怕。口講驚驚的余文樂被發現原來秘密返港，繼被目擊在西九文化區一間餐廳內開冇罩P，再被斷正當晚轉場分別到中上環繼續蒲，連走三場更被女圍，與場中女子咬耳仔﹗身在台灣湊住一對年幼子女的老婆王棠云為保老公形像，不惜撐夫到底﹗

撰文：東方新地 ｜圖片：余文樂IG圖片、王棠云IG圖片