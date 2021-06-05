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余文樂獨自返港一晚蒲三場斷正多女圍 王棠云越洋硬撐老公

東方新地 - 娛聞

余文樂自爆患上驚恐症，聲稱近來病發感到很害怕。口講驚驚的余文樂被發現原來秘密返港，繼被目擊在西九文化區一間餐廳內開冇罩P，再被斷正當晚轉場分別到中上環繼續蒲，連走三場更被女圍，與場中女子咬耳仔﹗身在台灣湊住一對年幼子女的老婆王棠云為保老公形像，不惜撐夫到底﹗

撰文：東方新地 ｜圖片：余文樂IG圖片、王棠云IG圖片

余文樂的台灣老婆護夫，認為party咬耳仔好正常。（圖片來源：王棠云IG）
余文樂的台灣老婆護夫，認為party咬耳仔好正常。（圖片來源：王棠云IG）

余文樂老婆留台湊一對仔女

余文樂老婆王棠云連日出po一打二湊一對子女之日常，又透露近來台灣疫情嚴峻，故乖乖留家抗疫，一周只能出門兩次採購。王棠云與子女困獸鬥，余文樂卻夜蒲滿場飛，玩得好盡興。

余文樂老婆王棠云呢邊瞓地陪仔玩砌圖。（圖片來源：王棠云IG）
余文樂老婆王棠云呢邊瞓地陪仔玩砌圖。（圖片來源：王棠云IG）
王棠云轉頭又要湊細女，一打二唔辛苦就假。（圖片來源：王棠云IG）
王棠云轉頭又要湊細女，一打二唔辛苦就假。（圖片來源：王棠云IG）

「阿樂與姐姐聊個天而已」

王棠云仍護夫，在IG的即時動態貼出疑似被余文樂雙手捧臉的相，並稱報道指與余文樂咬耳仔的露膊女子為「姐姐」，留言「阿樂跟姐姐之間聊個天而已，在party想講話也只有這種方式吧，還是傳簡訊？…其實本來就覺得沒甚麼，但是現在好像浪費了太多社會資源及關注，祝大家週末愉快」

與余文樂暫時分隔兩地的王棠云為夫撐到底。（圖片來源：王棠云IG）
與余文樂暫時分隔兩地的王棠云為夫撐到底。（圖片來源：王棠云IG）

余文樂一晚連轉三場

余文樂返港醫病(驚恐症)行動正式展開，日前他在社交網自爆3年前患驚恐症，又話工作壓力大同掛住成年無見的屋企人，話口未完已身在香港風流快活，上星期五被人影到去西九文化參加百人派對，當晚仲連踩三場，精力旺盛未見有疲態。

余文樂
返港後的余文樂keep住自拍放上網update自己的近況。
余文樂
不少網民鬧爆余文樂背老婆狂歡。

余文樂滿場飛畀女圍

余文樂上周五去完西九派對，深夜12點至3點到與幾名男友人到中環夜場消遣，據目擊者所見，余文樂在場內全程沒戴過口罩，樣貌清晰可見，在消遣過程中亦有在室內吸煙，而現場完全冇人戴口罩，當時好多女圍住余文樂張檯，全部都是後生靚女，余文樂不時與女伴咬耳仔及擁抱，余文樂被形容像孔雀開屏，開心笑到見牙唔見眼！去完中環夜店余文樂再去上環夜店，同樣被多名女子包圍，坐底時仲搭晒膊頭飲酒玩樂，間中更有跳舞互動。

余文樂
余文樂在其IG限時動態上載做運動的自拍照，叫自己「stay positive」保持正面。

撇下老婆仔女

余文樂17年娶了台灣千金小姐王棠云，三年抱兩，近年移居台灣，平時見余文樂溫馨弄兒一家四口不知幾幸福，不過一離開台灣就本性難移，在夜店與女友人態度親密，行為非常挑逗。難為余文樂老婆王棠云要留在台灣避疫，街都唔敢出，每日都留家湊仔。日前王棠云在社交網po仔女玩耍的照片，透露除必要都不外出，言語間表示3歲的兒子Cody不時失控，非常難搞，她只好盡力去處理。

余文樂
王棠云拍下一對仔女的玩樂照。
余文樂
留在台灣避疫的王棠云，出po透露自己很乖盡量不出門，不過老公余文樂就……

余文樂返港開P狂歡

余文樂去年因疫情肆虐一直留在台灣，去年曾到大陸搵人仔，但沒有返港，日前他自爆3年前患驚恐症，近月再復發，講到自己好大壓力，原來真係要搵地方發洩。上周五余文樂被影到在西九文化區一間餐廳內，參加一個超過200人的派對，場內9成9的人都沒有戴口罩，戴cap帽的余文樂在場狂歡，煙駁煙不知幾Happy，全場人零防疫意識，余文樂似乎已經唔記得自己有病，同埋仔女細老婆嫩。

余文樂
余文樂身在香港輕鬆玩，老公王棠云就辛勞一打二。
余文樂
呢頭自爆有驚恐症，轉頭余文樂已經返港開P。

余文樂室內吞雲吐霧

有人拍到余文樂沒戴口罩在場內的VIP區遊走兼在室內吸煙，由於過百賓客於晚上10時後仍聚集除罩熱舞，疑違反法例，當晚11時左右有人報警投訴，之後才開始清場，賓客紛紛走出餐廳疏散，沒有人被票控。不少網民意論紛紛，質疑余文樂何來有病，更有人笑指他其實患了「驚恐靜」！

余文樂
有指余文樂當晚在派對的VIP區內活動，玩得好開心。

驚恐症余文樂秘密返港 參加200人派對狂歡 全程唔戴罩室內煙駁煙

驚恐症余文樂秘密返港 參加200人派對狂歡 全程唔戴罩室內煙駁煙

余文樂
台灣與香港的疫情都未完全受控，余文樂被指參加高危活動。

余文樂3年前機上發病

余文樂近年主力在內地及台灣發展，與太太王棠云先後誕下兒子余初見（Cody）及女兒余初心，並斥約2.8億台幣（約7,700萬港元）購入台北豪宅頂禾園作安樂窩，表面十分幸福，卻原來藏著暗湧。余文樂在IG的限時動態自爆3年前因長期工作壓力而患上驚恐症。「我三年前突然在飛機上很害怕，然後手腳發麻，呼吸不了，我感覺快要死，所以我衝去了找空姐說，我不行，我要回去，我不要飛了。」

余文樂
39歲的余文樂，在台灣娶妻兼落地生根。
余文樂
余文樂在IG限時動態寫長文自爆患驚恐症。

余文樂復發後自我鼓勵

當年在飛機上發病的余文樂，幸獲機上一位外國醫生出手相救，經檢查後，醫生給他吃了一點鎮定劑，他才能平安渡過。余文樂經過一年藥物治療本以為已根治驚恐症，可是最近又再復發，他十分不安地表示：「我怕我以後都好不起來，但我相信只要我保持正面態度和心情，我還是可以克服它的!!」

余文樂
余文樂近年在社交網上載的個人照片都比較憂鬱。
余文樂
對於余文樂患上驚恐症，網民的回應大部份都是冷言冷語，看來他近年的形象超級不討好。

余文樂壓力大

余文樂鼓勵同路人一起努力：「跟我一樣要保持樂觀，正面的態度去面對自己的問題，不用害怕，病一定會好的！加油！」另外，余文樂於年頭曾發文指這兩年是他最不如意、最困難的日子，與在港的家人足足1年沒有見面，有指這些事件令他壓力大增，累積的不快事是令他再次病發的誘因。

余文樂
余文樂與台灣老婆王棠云育有一子一女，一家四口相當幸福。
余文樂
只有與兒子Cody在一起的時候，就會見到余文樂開心的一面。
余文樂
余文樂在台灣逗留超過一年沒離開，他經常在社交網表示很掛念在港的母親、家人及愛犬。
余文樂
余文樂雖然有老婆王棠云在身邊支持，但他指病症是因長期的工作壓力所致，經過一年定期吃藥以為已根治，但最近又再復發，令他非常失落。

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