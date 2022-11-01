40歲余文樂因乜事由潮流Icon跌落神壇 輸畀死對頭EDC？

余文樂入行22年，由初入行開始已在香港都有著不錯的發展，由唱歌事業再到演藝事業都有一定的成績，在電影《同門》中一句「咪X玩啦伍寶」，更成為了他的名場面。而在《頭文字D》當中，余文樂永遠都唔夠陳冠希架「FC鬥」，原來直到今時今日，余文樂仍然係輸嗰個。