40歲余文樂因乜事由潮流Icon跌落神壇 輸畀死對頭EDC？
余文樂曾是港人追捧潮流Icon
現年40歲的余文樂近年移居台灣，與老婆王棠云（Sarah）先後育有一子（初見）一女（初心），一家四口過著幸福快樂的生活，並將個人潮流品牌Madness的品牌重心移向內地及台灣。今年他更趁著NFT市場的火熱，推出自家NFT「ZombieClub」，短時間內就銷售一空，並一度在二級市場上有市有價。
工裝褲+NB成就「余文樂2.0」
還記得當初余文樂曾經在香港帶起潮流，當時他腳下的New Balance鞋款，直接在市面上出現溢價，一對普通的灰色574，就已經要食炒價，到美製的9系列，價格更是飛天。而余文樂亦曾教識不少香港年輕人甚麼是「工裝穿搭」，當時幾乎每個年輕人衣櫃入面都有一條工裝「大袋褲」，再加上一對New Balance，「余文樂2.0」穿搭便完成了。
多件單品涉抄襲
之後他就以工裝以及軍裝作為創作理念，成立個人品牌Madness。其品牌的單品價格都比較高昂，所以不少人都選擇搵「淘寶同款」或者是「平替」去還原余文樂的Outlook，當時真係去一轉旺角都見幾個「余文樂」。不過好境不常，「死對頭」陳冠希發現Madness涉嫌多方面抄襲，包括了EDC曾著過的Supreme與Wtaps聯名的Tee款，另外余文樂遇有不少單品疑抄襲日本品牌如Visvim、Wtaps等，直接被EDC取笑是「COPYNESS」。
自家品牌慢慢被淘汰
余文樂在捲入抄襲風波後，人氣開始下滑，再加上當時潮流圈已將「余文樂式工裝」定義為過時，所以其品牌的單品慢慢被淘汰，由以往一上架便一搶而空，變成上架都冇人買。之後余文樂就將市場重心放於台灣及內地，而且在他表達政見後，更成為了港人唾罵的對象，其單品在香港二手市場出售時，曾令一眾買家將賣家作為唾罵的目標。
Madness成為「Sadness」
無論余文樂如何想再捧起Madness，其品牌都在大環境下不再吃香。現時的潮流生態百花齊放，已經沒有人再成為其品牌的死忠。反觀死對頭EDC，因為著手於美國街頭潮流以及多變的風格，無論是在國內還是國外依舊十分受歡迎，早前EDC回港發布新品，同樣掀起一陣熱潮，可見兩人的高低一直都有差別。
自家NFT都搞唔掂
余文樂在今年3月推出自家NFT「ZombieClub」，預售當晚成為有史以來用短短2小時42分鐘的最快時間，登上全球最大的NFT交易平台OpenSea排名第一位，創下世界紀錄。當時「ZombieClub」預計限量6,000個NFT全數售出，以定價為每個0.666 ETH（當時折合約$22,664港元）計算，樂仔進帳逾1億3千萬港元，賺個盆滿缽滿。不過之後虛疑貨幣市場爆破，NFT價格都大幅下跌，其NFT亦有不少跌破地板價，不少Fans都大呻被「割韭菜」。
目前樂仔一家四口在台灣過著幸福快樂的生活，專心做「湊仔公」，比起以前，已減少了涉足潮流界，昔日的潮流Icon，看來已輸給了現在的EDC。
常見問題
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