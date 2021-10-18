余文樂下月40歲生日 拍片紀錄真生活 出賣老婆仔女

下月就踏入 40歲的余文樂，有感入行20年都在扮演別人的角色，好想做回真正的自己，所以決定製作一輯共10集的紀錄式短視頻《Inside Out》，全方位拍下自己最真實的一面，公開自己的工作、家庭、興趣、品味等，就連老婆同仔女都有份出鏡，讓觀眾以一個輕鬆的方式讓大家了解余文樂到底是一個怎樣的人。

撰文：東方新地 圖片：余文樂IG、《Inside Out》影片截圖